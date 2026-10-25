Lance Armstrong mu je plačal zdravljenje. Kako je Bradley Wiggins našel pot iz odvisnosti

Sir Bradley Wiggins je moral začeti znova, pri okrevanju pa mu je pomagal tudi Lance Armstrong. Danes piše novo poglavje svojega življenja, medtem ko njegov sin stopa po njegovih kolesarskih stopinjah.

Sir Bradley Wiggins je leta 2012 dosegel vrhunec svoje športne kariere. Postal je prvi Britanec z zmago na Dirki po Franciji, le teden dni pozneje pa je na olimpijskih igrah v Londonu osvojil zlato medaljo v vožnji na čas. Postal je nacionalni junak, prejel nagrado za britansko športno osebnost leta in viteški naslov kraljice Elizabete II.

Ko se je leta 2016 poslovil od profesionalnega kolesarstva, je bil eden najuspešnejših britanskih olimpijcev s petimi zlatimi medaljami in še tremi uvrstitvami na zmagovalni oder. Toda življenje po koncu kariere mu je prineslo preizkušnje, na katere ga športni uspehi niso pripravili.

Težave so se kopičile zaradi neuspešnih poslovnih projektov, finančnih odločitev, travmatičnih izkušenj iz otroštva in odvisnosti. Do leta 2024 je izgubil premoženje, vredno približno 13 milijonov funtov, upnikom pa je dolgoval več kot dva milijona funtov. Junija istega leta je razglasil osebni stečaj in ostal brez lastnega doma.

Proti koncu leta 2025 je Wiggins izdal drugo avtobiografijo z naslovom The Chain. FOTO: Getty Images

Odvisnost, ki je uničevala tudi družinsko življenje

Wiggins se je leta 2019 zaradi težav z odvisnostjo odselil iz družinskega doma. Z ženo Catherine, s katero sta bila skupaj od leta 2002 in imata sina Bena ter hčer Isabell, sta se leta 2020 javno razšla. Ločitev je bila uradno zaključena januarja 2024.

»Z globoko žalostjo sporočava, da sva se s Cath odločila za ločitev. Najina otroka ostajata najina prednostna skrb, zato prosiva za zasebnost,« je takrat zapisal na družbenih omrežjih. Pozneje je priznal, da je njegova nekdanja žena zaradi njegovih težav plačala visoko ceno. Dejal je, da je bila v zadnjih dvanajstih letih ena največjih žrtev njegovega življenjskega zloma.

Po osebnem stečaju se je znašel v položaju, ko ni imel niti stalnega naslova. Njegov odvetnik Alan Sellers je za britanski Daily Mail pojasnil, da je Wiggins prenočeval pri prijateljih in sorodnikih ter izgubil družinsko hišo, dom na Majorki, prihranke in naložbe. Poleg finančnih težav se je spopadal z odvisnostjo od kokaina. Leta 2025 je v intervjuju za časnik The Observer priznal, da je bila droga zanj način spoprijemanja z bolečino, ki jo je nosil v sebi.

»Bil sem odvisnik, ki je še vedno normalno deloval. Ljudje tega niso opazili,« je povedal. Alkohol se mu je zaradi očetove alkoholne odvisnosti zdel nesprejemljiv, zato je uteho poiskal drugje.

Priznal je tudi, da se je zaradi svojega vedenja oddaljil od družine in prizadel ljudi, ki so mu bili najbližje. Včasih se z njimi ni slišal več dni. »Nisem bil človek, kakršen sem si želel biti. Spoznal sem, da prizadenem veliko ljudi okoli sebe. Pri meni ni srednje poti. Ne morem spiti samo kozarca vina. Če ga spijem, začnem kupovati droge,« je razkril.

Priznal je tudi, da se je zaradi svojega vedenja oddaljil od družine in prizadel ljudi, ki so mu bili najbližje. FOTO: Getty Images

Pri 13 letih doživel spolno zlorabo

Pomemben del njegove življenjske zgodbe so tudi travmatične izkušnje iz otroštva. Leta 2022 je v intervjuju za britansko izdajo revije Men's Health razkril, da ga je trener, ko je bil star približno 13 let, spolno zlorabljal oziroma si ga načrtno pridobival za zlorabo. Priznal je, da se dolgo ni zares soočil s tem, kar se mu je zgodilo. Izkušnjo je potlačil, vendar je po njegovih besedah vplivala tudi na njegovo odraslo življenje. Njegova izpoved je naletela na številne odzive podpore. Vendar je moral Wiggins za izhod iz krize narediti še veliko korakov.

Lance Armstrong mu je plačal zdravljenje v ZDA

Leta 2024 so bili njegovi otroci tako zaskrbljeni za njegovo stanje, da so ga nameravali prepričati v zdravljenje v rehabilitacijskem centru. Pomembno prelomnico je pomenila pomoč nekdanjega ameriškega kolesarja Lancea Armstronga, ki je pristal na financiranje celotnega zdravljenja in rehabilitacije. Novembra 2025 je Wiggins odšel v center za zdravljenje travm v ameriški zvezni državi Utah. V javnosti se je znova začel pojavljati v začetku leta 2026.

»Z njim sem še vedno v stikih in se tudi videvava. V petek odhajam v Ameriko. Plačal mi je obisk priznane klinike za svetovanje in zdravljenje travm v Utahu, zato se tega veselim,« je povedal. Kolesarski legendi sta ostali v stikih tudi pozneje. Wiggins je letos odpotoval v ZDA, kjer je kot gost sodeloval v več Armstrongovih podkastih.

Nova avtobiografija in novo življenje

Proti koncu leta 2025 je Wiggins izdal drugo avtobiografijo z naslovom The Chain. Knjiga je dosegla velik uspeh in se leta 2026 uvrstila v ožji izbor za nagrado za avtobiografijo leta na podelitvi Sports Book Awards. Bralce je prepričala predvsem njegova odkritost pri opisovanju osebnih težav, travm in odvisnosti. Namesto da bi prikrival najtežje trenutke, je spregovoril o dogajanju za podobo uspešnega športnega zvezdnika.

Letos se je posvetil javnim nastopom in pogovorom o svojem življenju pred krizo ter po začetku okrevanja. Med drugim je odprl festival Off the Shelf 2026 v gledališču Lyceum v Sheffieldu, trenutno pa se odpravlja na turnejo po Veliki Britaniji, na kateri predstavlja svojo knjigo. Ob tem ohranja korekten odnos z nekdanjo ženo in sodeluje pri vzgoji otrok. Posebno veselje mu prinaša tudi športni napredek sina Bena.

Bradley Wiggins danes. FOTO: Getty Images Delo

Sin nadaljuje družinsko kolesarsko tradicijo

Enaindvajsetletni Ben Wiggins je pred sezono 2027 sklenil prvo profesionalno pogodbo z avstralsko ekipo Jayco AlUla, ki nastopa v svetovni seriji. Za njim je uspešna sezona 2026. Osvojil je naslov britanskega prvaka v vožnji na čas v kategoriji do 23 let, na Dirki po Veliki Britaniji pa se je uvrstil med deseterico najboljših. Bradley sinu pušča prostor, da si ustvari lastno športno pot, vendar ostaja njegov predan in spodbuden oče.

Nekdanji olimpijski prvak je po obdobju, v katerem je izgubil skoraj vse, kar je zgradil med športno kariero, znova usmerjen v prihodnost. Zdravljenje, pisanje in javni nastopi so postali del njegovega novega življenja. Njegova zgodba ostaja opomin, da se lahko tudi za najuspešnejšimi športnimi junaki skrivajo travme in osebne stiske, o katerih dolgo ne spregovorijo.