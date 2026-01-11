  • Delo d.o.o.
ZDAJ JE ČAS

Odkrij Grenlandijo, preden se znajde v svetovni pozornosti

Grenlandija ni destinacija za vsakogar, je pa sanjski raj za avanturiste, športne rekreativce in ljubitelje aktivnih počitnic, ki si želijo izziva, neokrnjene narave in edinstvenih doživetij.
Igranje golfa na Grenlandiji. FOTO: Getty Images
Igranje golfa na Grenlandiji. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 1. 2026 | 09:00
4:48
A+A-

Si pripravljen na počitnice, ki združujejo adrenalin, neokrnjeno naravo in edinstvene športne izzive? Grenlandija, največji otok sveta, ni le ledena dežela, temveč pravi raj za športne navdušence, ki iščejo pohodništvo, kajakaštvo, smučanje in kolesarjenje v divjini.

Pohodništvo in treking med ledeniki

Grenlandija ponuja spektakularne pohodniške poti, kjer se stikata narava in zgodovina. Ob fjordih Disko Bay in ledeniku Ilulissat te čakajo poti, kjer lahko opazuješ mogočne ledene gore in tjulnje, obdane s čarobnim arktičnim okoljem.

Regija Kangerlussuaq omogoča lažji dostop do notranjosti otoka, primerna pa je tudi za večdnevne treking ture po ledeniških planotah z vodnikom.

Smučanje in turna smuka za adrenalinske navdušence

Če si ljubitelj smučanja, Grenlandija ponuja backcountry smučanje po notranjih ledenikih, kjer te čakajo nepozabni razgledi in popolna divjina. Pozimi so možne tudi daljše ture na smučeh po notranjosti otoka, vendar zahtevajo izkušnje in ustrezno opremo.

Kolesarjenje med fjordi

Za tiste, ki radi kolesarijo, so najbolj dostopne obalne regije: Ilulissat, Nuuk in Qaqortoq. Cestno kolesarjenje po urejenih poteh in skozi slikovite vasi je odlična priložnost za raziskovanje arktične pokrajine, medtem ko avanturisti lahko preizkusijo gorsko kolesarjenje po bolj divjih terenih.

Grenlandija (grenlandsko Kalaallit Nunaat, »Naša dežela« in dansko Grønland, »Zelena dežela«) je največji otok na svetu, kjer približno 84 % površine prekriva led. Nahaja se v Severnem Atlantskem oceanu, vzhodno od Kanade.

Do leta 1814 je bila del norveških kolonij, nato pa pripadla Danski. Leta 1953 je postala sestavni del Kraljestva Danske, ki ji je 1. maja 1979 podelilo samoupravo. Grenlandija je bila sprva del Evropske unije (od leta 1973), vendar se je 1. januarja 1985 iz nje odcepila.

Po podatkih iz leta 2011 otok naseljuje le 56.615 ljudi, kar jo uvršča med najmanj naseljena odvisna ozemlja na svetu. Največ prebivalcev živi v glavnem mestu Nuuk, ki je tudi največje mesto otoka.

Vodni športi in kajakaštvo

Grenlandija je raj za kajakaše! Plovba po fjordih med ledenimi gori in opazovanje kitov ter tjulnjev je edinstvena izkušnja. Tudi izleti po ledeniških jezerih ali plavanje med ledenimi kosi (za pogumne) zagotavljajo nepozabne adrenalinske trenutke.

Opazovanje divjih živali

Grenlandija omogoča srečanje s severnimi jelenom, polarno lisico in številnimi pticami. Vodeni izleti za opazovanje kitov so priljubljena aktivnost poletnih mesecev, pokrajina pa je kot ustvarjena za fotografske pohode.

Kdaj obiskati Grenlandijo

  • Junij-avgust: najboljši čas za pohodništvo, kajakaštvo in kolesarjenje.
  • Marec-maj/september: idealno za smučanje po ledenikih in manj turistov.
  • December-februar: zimski izzivi, tek na smučeh in opazovanje severnega sija.

Varnost in priprava

Grenlandija je divja in nepredvidljiva. Nizke temperature, močan veter in ledeni tereni zahtevajo ustrezno opremo, izkušnje in vodnika pri zahtevnejših avanturah. Prehrana in oskrba so omejene, zato je načrtovanje ključnega pomena.

Zakaj je Grenlandija zdaj v medijih?

Grenlandija postaja ena najbolj omenjenih tem v svetovnih medijih zaradi naraščajočega geopolitičnega interesa in strateškega položaja. V ospredju je predvsem razprava o potencialnem ameriškem interesu za otok, ki so ga zagovarjale ZDA kot strateško potezo na Arktiki. To je sprožilo odzive voditeljev Grenlandije in Danske, ki so poudarili pravico Grenlandcev do samoodločbe.

Nogometno igrišče v Qeqertarsuaqu. FOTO: Getty Images/istockphoto
Nogometno igrišče v Qeqertarsuaqu. FOTO: Getty Images/istockphoto

Mednarodni mediji poudarjajo tudi pomen otoka zaradi naravnih virov, strateškega položaja in vpliva na globalno varnost, kar je pritegnilo pozornost turistov in avanturistov. Grenlandija tako ni zanimiva le zaradi politike, ampak tudi kot destinacija za nepozabne aktivne počitnice.

Grenlandija ni destinacija za vsakogar, je pa sanjski raj za avanturiste, športne rekreativce in ljubitelje aktivnih počitnic, ki si želijo izziva, neokrnjene narave in edinstvenih doživetij. Če iščeš počitnice, kjer adrenalin sreča ledeno divjino, je Grenlandija destinacija, ki te ne bo razočarala.

