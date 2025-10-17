Odkrijte Devinski grad: trdnjava nad Jadranom z razgledi, ki jemljejo dih

Na obrobju slovenskega narodnostnega ozemlja, na Krasu, se pne Devinski grad, mogočna trdnjava nad Jadranskim morjem, ki obiskovalcem ponuja zgodovino, kulturo in čudovite razglede.

Matični Kras je znan po svoji ostrini, nobenih mehkih potez. Kamniti gmoti se raztezajo vsepovsod, medtem ko se pečine, ki se od izliva Soče vlečejo proti Trstu, strmo spuščajo v morje.

Nekaj kilometrov severno od Sesljana se razteza ravnina, na kateri leži naselje Devin. Nekdaj povsem slovensko, danes pretežno naseljeno z Italijani. Med naseljem in morjem sta dve pečini, na manjšem stoje ruševine prvotnega gradu, na večjem pa se ponosno pne Devinski grad.

Bogata zgodovina gradu

Pečina je bila naseljena že v rimskih časih, takrat je nosila ime Castellum Puccinum. Leta 1389 jo je ponovno pozidala frankovska plemiška družina Wallsee. Grad je prestal številne preizkušnje: Turki so ga v 15. stoletju delno porušili, lastništvo je pogosto menjaval med Benečani in Habsburžani, v 16. stoletju pa je prešel v roke družine Torre e Tasso, ki ga obvladuje še danes.

Med 1. svetovno vojno so italijanske ofenzive proti Trstu ustavile tik pred gradom, ki je konec vojne dočakal v ruševinah. Med obema vojnama so ga obnovili, ob izbruhu 2. svetovne vojne pa so Nemci izkoristili njegov strateški položaj in zgradili bližnji bunker za obrambne namene. Po zavezniški zmagi so ga za nekaj let zasedli Američani in Britanci, v začetku 50. let pa ga vrnili v last družine Torre e Tasso.

FOTO: Janez Mihovec

Grad danes: kultura, turizem in doživetja

Danes je Devinski grad odprt za javnost. Vzdrževanje takšne trdnjave je drago, zato grad poleg vodenih ogledov ponuja tudi organizacijo porok, slavnostnih večerij, koncertov in kulturnih prireditev.

Grad je zasnovan v obliki kroga, znotraj obzidja pa obiskovalce pričaka lep vrt s štirikotnim ribnikom in vodometom. Notranjost je opremljena s pohištvom od srednjega veka do 19. stoletja, največji poudarek pa je na mogočnem obrambnem stolpu bergfridu, ki se pne nad sto metrov visoko pečino, naravnost v morje. Zaradi čudovite kulise in okoliške pokrajine so v gradu posneli že številne filme.

FOTO: Janez Mihovec

Za ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa je na voljo več kolesarskih poti, nad pečinami pa vodi urejena pohodniška pot po Rilkeju, ki se razteza do Sesljana.

Kulturna dediščina in Prešernova Lepa Vida

Devinski grad ni le zgodovinski biser, ampak tudi del slovenske kulturne dediščine. Dogajanje iz Prešernove Lepa Vide se namreč odvija prav na tem mestu, kar gradu daje posebno literarno vrednost.

Devinski grad je torej prava paša za oči in vreden obiska, združuje naravno lepoto, bogato zgodovino, kulturne vsebine in aktivni turizem.