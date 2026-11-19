Ugotovili so tudi, da isti proces slabi imunski sistem in zmanjšuje sposobnost telesa za boj proti tumorju.

Znanstveniki so odkrili nov možen način zdravljenja raka trebušne slinavke, ene najbolj smrtonosnih oblik raka. Zgodnji poskusi so pokazali, da bi zaviranje delovanja določenega proteina lahko upočasnilo rast tumorjev in hkrati okrepilo imunsko obrambo organizma.

Raziskovalci so kot morebitno terapevtsko tarčo prepoznali protein ANO6, ki sodeluje pri prenosu hranilnih snovi do rakavih celic. Poskusi so pokazali, da bi lahko njegovo zaviranje omejilo oskrbo tumorja s hranili ter zmanjšalo zaviralni vpliv tumorskega okolja na imunski sistem. Rak trebušne slinavke je še posebej težko zdraviti, saj je tumor pogosto obdan z zelo gostim vezivnim tkivom. To lahko stiska krvne žile in ovira dotok krvi ter hranilnih snovi do rakavih celic. Kljub temu so raziskovalci ugotovili, da rakave celice najdejo način, kako premagati tudi to oviro.

Kako rakave celice dobivajo holesterol?

Raziskava, objavljena 30. oktobra 2026 v znanstveni reviji Nature Cancer, je bila osredotočena na duktalni adenokarcinom trebušne slinavke. To je najpogostejša oblika raka tega organa. Za to vrsto tumorja je značilna velika količina fibroblastov, povezanih z rakom, ki jih označujemo s kratico CAF. Gre za celice, ki proizvajajo in organizirajo vezivno tkivo ter pomembno vplivajo na okolje, v katerem se razvija tumor. Ko se te celice in njihova kolagenska vlakna razraščajo, lahko pritiskajo na bližnje krvne žile. Zaradi tega je pretok krvi skozi tumor omejen, rakave celice pa težje dobijo dovolj kisika in hranilnih snovi za rast.

Znanstveniki so zdaj ugotovili, da imajo fibroblasti, kljub temu da s svojim razraščanjem ovirajo prekrvitev tumorja, tudi drugo vlogo. Rakavim celicam namreč pomagajo pridobivati hranila iz okolice. Fibroblasti iz krvnega obtoka prevzamejo holesterol in ga nato prenesejo v sosednje rakave celice trebušne slinavke. Pri tem uporabljajo proces, imenovan trogocitoza.

Celice si med neposrednim stikom izmenjujejo dele membrane

Trogocitoza je proces, pri katerem ena celica med neposrednim stikom z drugo prevzame manjše dele njene celične membrane. V obravnavanem primeru rakave celice prevzemajo dele membrane fibroblastov, ki vsebujejo holesterol in druge lipide oziroma maščobe. Te snovi so pomembne za preživetje in rast rakavih celic, saj sodelujejo pri gradnji celičnih membran in številnih presnovnih procesih. Raziskovalci so ugotovili, da je za ta prenos pomemben protein ANO6 oziroma anoktamin 6. Ta sodeluje pri pripravi membrane fibroblastov, zaradi česar lahko rakave celice od njih prevzamejo dele, bogate s holesterolom in drugimi maščobami.

Ko so znanstveniki v fibroblastih zmanjšali količino proteina ANO6 ali ga povsem odstranili, so te celice postale manj učinkovite pri zagotavljanju podpore rakavim celicam. Te so zato težje preživele. Poskusi na miših so pokazali, da so tumorji, ki so jih podpirali fibroblasti z delujočim proteinom ANO6, rasli bistveno hitreje kot tumorji, pri katerih ta protein ni deloval.

Holesterol slabi tudi imunske celice, ki napadajo raka

Odkritje je še posebej pomembno zato, ker isti proces ne zagotavlja hranilnih snovi samo rakavim celicam, temveč lahko škoduje tudi imunskemu sistemu. Citotoksični limfociti T so imunske celice, ki prepoznavajo in uničujejo rakave celice. Ko pridejo v stik s fibroblasti, lahko tudi same prevzamejo dele njihove membrane, ki vsebujejo holesterol. Preveliko kopičenje holesterola v tumorskih celicah in njihovi okolici lahko prispeva k izčrpanosti limfocitov T. To pomeni, da te obrambne celice postopoma izgubijo del svoje učinkovitosti in se težje borijo proti raku.

Raziskovalci so bili presenečeni, da lahko isti celični mehanizem tumorju koristi na dva načina: rakavim celicam zagotavlja lipide, potrebne za rast, hkrati pa slabi imunske celice, ki bi morale tumor uničevati. Zaviranje proteina ANO6 bi zato lahko hkrati prekinilo oba procesa, ki podpirata razvoj raka. Poskusi na miših so pokazali, da se je po zaviranju delovanja proteina ANO6 zmanjšalo kopičenje holesterola v limfocitih T znotraj tumorja. Izboljšali so se tudi kazalniki njihovega delovanja.

Laboratorijski poskusi so dodatno pokazali, da so limfociti T, izpostavljeni fibroblastom z zmanjšano količino proteina ANO6, učinkoviteje uničevali rakave celice.

Dve zdravili sta pri miših zmanjšali velikost tumorjev

V nadaljevanju so raziskovalci preverili, ali bi lahko rast tumorjev upočasnili tudi z zdravili, ki vplivajo na procese, odvisne od proteina ANO6. Pri poskusih na miših so uporabili dve zdravilni učinkovini, niklozamid in klofazimin. Obe sta pomembno zmanjšali maso tumorjev. Niklozamid je poleg tega zmanjšal prenos holesterola v rakave celice trebušne slinavke.

Ugotovitve kažejo, da bi lahko zaviranje proteina ANO6 tumorju omejilo dostop do hranilnih snovi, obenem pa izboljšalo imunski odziv proti rakavim celicam. Vendar je treba poudariti, da so raziskave še v predklinični fazi. To pomeni, da so bili rezultati pridobljeni v laboratorijskih poskusih in na živalskih modelih, ne pa pri bolnikih. Potrebne so dodatne raziskave, da bi ugotovili, ali bi bilo mogoče protein ANO6 varno in učinkovito zavirati tudi pri ljudeh. Poleg tega trogocitoza ni edini način, s katerim lahko rakave celice trebušne slinavke pridobivajo lipide. Tumorji lahko za zagotavljanje hranilnih snovi uporabljajo tudi druge mehanizme.

Raziskovalci domnevajo, da bi lahko preizkušeni zdravilni učinkovini nekoč pomagali tudi pri zdravljenju drugih težko ozdravljivih oblik raka, vendar je za takšne sklepe še prezgodaj.

Novo odkritje povezuje skoraj desetletje raziskav

Ugotovitve dopolnjujejo skoraj desetletje raziskav o tem, kako tkivo, ki obdaja tumor trebušne slinavke, podpira njegovo rast in vpliva na delovanje imunskega sistema. Posebej pomembno je, da je zmanjšanje količine proteina ANO6 porušilo tudi delovanje posebnega sistema komunikacije med fibroblasti in rakavimi celicami, ki posnema nekatere značilnosti sinaptičnih povezav med živčnimi celicami. Ta mehanizem usklajuje preskrbo tumorja s hranili, presnovo fibroblastov in zaviranje imunskega odziva.

Raziskovalci menijo, da bi lahko protein ANO6 predstavljal pomemben povezovalni člen med temi procesi. Njegovo zaviranje bi tako lahko hkrati omejilo prehransko podporo tumorju in zmanjšalo njegovo sposobnost, da se izogne napadu imunskega sistema. Če bodo nadaljnje raziskave potrdile varnost in učinkovitost tega pristopa, bi lahko odkritje odprlo novo smer v razvoju zdravljenja raka trebušne slinavke.