Znanstveniki so odkrili doslej neprepoznano dedno obliko raka prostate, povezano z redko mutacijo gena CDK12. Genska sprememba bi lahko povečala tveganje za razvoj agresivne oblike bolezni, in to že v razmeroma zgodnjem življenjskem obdobju. Odkritje bi pomembno spremenilo ocenjevanje dednega tveganja za raka prostate ter omogočilo zgodnejše odkrivanje ogroženih družin in pravočasno genetsko testiranje njihovih članov.

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Cancer Discovery, temelji na analizi genetskih podatkov več kot 4500 ljudi z agresivnim rakom prostate. Med njimi so raziskovalci odkrili pet med seboj nepovezanih moških, ki so nosili dedno mutacijo gena CDK12. Vsem so diagnosticirali metastatskega raka prostate, in sicer v starosti od 44 do 62 let.

Genetski vzorec razkril dedno tveganje

Doslej je veljalo, da škodljive spremembe gena CDK12 nastajajo predvsem v življenju posameznika, in sicer v samih tumorskih celicah, ne pa da se prenašajo s staršev na potomce. Da bi preverili, ali lahko dedne mutacije tega gena prispevajo k nastanku raka prostate, so raziskovalci analizirali tumorje bolnikov. Iskali so značilen vzorec genetskih sprememb, ki kaže na moteno delovanje gena CDK12.

Analiza je razkrila genetski podpis, neposredno povezan s tem genom. To je zagotovilo prepričljive dokaze, da so imele odkrite dedne mutacije neposredno vlogo pri nastanku raka prostate. Posebej zaskrbljujoče je, da je imelo vseh pet moških z dedno mutacijo ob postavitvi diagnoze že metastatsko bolezen. To pomeni, da se je rak do takrat že razširil v druge dele telesa.

Odkritje bi lahko omogočilo zgodnejše prepoznavanje družin z večjim tveganjem. Njihovi člani bi lahko opravili genetsko testiranje in bili deležni intenzivnejšega zdravstvenega spremljanja, še preden bi bolezen napredovala do stopnje, ko so možnosti zdravljenja bolj omejene.

Redka mutacija lahko vpliva na zdravje celotne družine

Ocenjujejo, da je približno pet do deset odstotkov vseh rakavih bolezni povezanih z dednimi genetskimi spremembami. Večina rakov pa nastane zaradi mutacij, ki se v celicah kopičijo v življenju posameznika. Med najbolj znanimi dednimi genetskimi spremembami so mutacije genov BRCA1 in BRCA2. Te povečujejo tveganje za raka dojk, jajčnikov, trebušne slinavke in prostate. Genetsko testiranje za odkrivanje teh mutacij se že uporablja za ocenjevanje tveganja ter prilagajanje preventivnih pregledov in zdravstvenega spremljanja.

Dedne mutacije gena CDK12 so po ocenah raziskovalcev precej redkejše. Pojavljale naj bi se pri približno enem od 1000 ljudi z agresivnim rakom prostate. Čeprav gre za zelo majhen delež, bi lahko bilo odkritje pomembno za več sto družin po svetu. Če pri posamezniku odkrijejo to mutacijo, je mogoče testiranje ponuditi tudi njegovim bližnjim sorodnikom. Družinski člani, ki so podedovali enako genetsko spremembo, bi tako lahko pravočasno izvedeli za povečano tveganje in se z zdravniki posvetovali o ustreznem spremljanju.

Čeprav je mutacija izjemno redka, bi njeno odkrivanje lahko pomembno prispevalo k zgodnjemu prepoznavanju dedne nagnjenosti k agresivnemu raku prostate.

Mutacijo je mogoče odkriti z obstoječimi genetskimi testi

Raziskovalci menijo, da bi bilo treba gen CDK12 vključiti v standardne sklope genetskih testov za ugotavljanje dednega tveganja za raka prostate. Pomembno je tudi, da za odkrivanje te mutacije niso potrebne povsem nove diagnostične metode. Prepoznati jo je mogoče z že obstoječimi kliničnimi tehnologijami, kar bi lahko olajšalo in pospešilo prenos znanstvenega odkritja v vsakdanjo zdravstveno prakso.

Vključitev gena CDK12 v obstoječe genetske teste bi bila razmeroma preprosta. To pomeni, da bi lahko zdravstveni sistem novo spoznanje uporabil hitreje, brez dolgotrajnega razvoja povsem novih diagnostičnih postopkov.

Ali mutacija povečuje tudi tveganje za raka jajčnikov?

Raziskava je odprla še eno pomembno vprašanje: ali so dedne mutacije gena CDK12 povezane tudi z večjim tveganjem za raka jajčnikov. Več moških, vključenih v raziskavo, je imelo v družini primere te bolezni. Raziskovalci so odkrili tudi žensko z rakom jajčnikov, ki je nosila dedno mutacijo gena CDK12. Analiza njenega tumorja je pokazala enak značilen vzorec genetskih sprememb, povezanih z motenim delovanjem tega gena. Vendar znanstveniki opozarjajo, da za zdaj še ni dovolj dokazov, da bi lahko potrdili neposredno povezavo med to mutacijo in povečanim tveganjem za raka jajčnikov. Za zanesljivejše ugotovitve bodo potrebne dodatne raziskave.

Zgodnje odkrivanje reši življenja

Novo odkritje odpira možnosti za izboljšanje ocenjevanja dednega tveganja za raka prostate. Posebej pomembno bi lahko bilo za družine, v katerih se pojavljajo agresivne oblike bolezni ali primeri raka v mlajših letih. Kombinacija ustreznega genetskega testiranja in zgodnejših preventivnih pregledov bi lahko pomagala prepoznati ljudi s povečanim tveganjem, še preden se rak razvije ali razširi. Raziskovalci poudarjajo, da je treba ugotovitve potrditi z dodatnimi raziskavami. Kljub temu je odkritje pomemben korak k natančnejšemu prepoznavanju dednih oblik raka prostate in pravočasni zdravstveni obravnavi ogroženih družin.