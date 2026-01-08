  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSKUSIMO

Odstranite eno stvar iz svojega doma in živite dlje! Preprost nasvet za bolj zdravo življenje brez stresa

Manj stresa v domačem okolju pomeni boljše zdravje srca, nižji krvni tlak in več energije v vsakdanjem življenju.
Gledanje televizije. foto: Shutterstock FOTO: Shutterstock Photo
Gledanje televizije. foto: Shutterstock FOTO: Shutterstock Photo
Miroslav Cvjetičanin
 8. 1. 2026 | 11:00
3:26
A+A-

Zdrav življenjski slog se ne začne le pri prehrani in gibanju, temveč tudi v okolju, v katerem živimo. Strokovnjaki za zdravje srca opozarjajo, da lahko že odstranitev ene same stvari iz doma pomembno zmanjša stres in dolgoročno prispeva k daljšemu in kakovostnejšemu življenju.

Ne gre za pospravljanje ali sledenje trendom minimalizma, temveč za zavestno odpravljanje virov kroničnega stresa, ki negativno vplivajo na zdravje srca, ožilja in živčnega sistema.

Zakaj je stres eden največjih sovražnikov zdravja

Dolgotrajen stres dokazano povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, zvišan krvni tlak, presnovne motnje ter oslabljen imunski sistem. Psihična obremenitev vpliva tudi na kakovost spanja, raven energije in splošno počutje.

Z odstranitvijo stvari, navad ali dražljajev, ki v nas sprožajo napetost, naj bo to predmet, ki vzbuja nemir, pretirana izpostavljenost negativnim vsebinam ali škodljive rutine, lahko naredimo pomemben korak k boljšemu zdravju.

Zdravje srca se začne doma

Zdravstvena stroka poudarja, da je obvladovanje stresa ključno za dolgo življenje. Poleg redne telesne dejavnosti, uravnotežene prehrane in kakovostnih odnosov ima tudi domače okolje pomembno vlogo pri preprečevanju kroničnih bolezni.

Umirjeno okolje spodbuja hormonsko ravnovesje, znižuje raven kortizola in pozitivno vpliva na delovanje srca ter možganov.

Televizija in negativne vsebine kot tihi vir stresa

Eden pogostih, a pogosto spregledanih virov stresa v sodobnem domu je televizija. Stalna izpostavljenost negativnim novicam, konfliktom, nasilnim ali alarmantnim vsebinam lahko neopazno povečuje notranjo napetost.

Takšna vsakodnevna psihična obremenitev dolgoročno vpliva na razpoloženje, kakovost spanja in duševno zdravje, posledično pa tudi na telesno počutje. Zmanjšanje izpostavljenosti negativnim vsebinam je zato učinkovit ukrep za boljši življenjski slog.

Ključna načela zdravega življenjskega sloga

Za ohranjanje zdravja srca, boljše počutje in daljšo življenjsko dobo strokovnjaki priporočajo:

  • Zmanjševanje stresa - prepoznavanje in odpravljanje virov napetosti v vsakdanjem življenju.
  • Življenje z namenom - tudi majhni cilji dajejo strukturo in psihično stabilnost.
  • Čustveno ravnovesje - sproščanje, umirjenost in sposobnost odpuščanja zmanjšujejo notranje breme.
  • Zmerno in uravnoteženo prehrano - brez skrajnosti in občutkov krivde.
  • Izogibanje negativnim dražljajem - zaščita duševnega zdravja je enako pomembna kot telesna kondicija.
  • Krepitev duševne odpornosti - optimizem in notranja moč pomembno vplivata na zdravje srca.
  • Manj stresa - več zdravja

Z majhnimi spremembami v domačem okolju lahko pomembno vplivamo na svoje zdravje. Manj stresa pomeni boljši spanec, več energije, stabilnejše razpoloženje in manjše tveganje za kronične bolezni.

Zdrav življenjski slog se ne začne le na krožniku ali v telovadnici, temveč tudi v mislih in prostoru, v katerem preživimo največ časa.

Več iz teme

streszdravjezdrav življenjski sloggledanje televizije
ZADNJE NOVICE
11:55
Novice  |  Slovenija
ZIMA JE POKAZALA ZOBE

Za petek napovedan novi paketek padavin, Gregorčič omenja tudi poledico

V petek nas čaka pestro vremensko dogajanje.
8. 1. 2026 | 11:55
11:42
Novice  |  Svet
ZIMA NA MORJU

Saj ni res, pa je: poletni raj Punat na Krku je presenetila zima, zagnali so celo pluge! (VIDEO)

Bralec Aljaž se nam je oglasil s Punata na otoku Krku.
8. 1. 2026 | 11:42
11:40
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
11:35
Bulvar  |  Tuji trači
ŽUR

Tako je bivši minister, ki rad strelja z avtomatsko puško, harmonikarja obdaril s 100 evri (VIDEO)

Sprostil se je ob dobri glasbi.
8. 1. 2026 | 11:35
11:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO

Odstranite eno stvar iz svojega doma in živite dlje! Preprost nasvet za bolj zdravo življenje brez stresa

Manj stresa v domačem okolju pomeni boljše zdravje srca, nižji krvni tlak in več energije v vsakdanjem življenju.
Miroslav Cvjetičanin8. 1. 2026 | 11:00
10:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KLUB SMRTI

Objavljen šokanten posnetek iz kluba smrti: ljudje obupano prosijo za pomoč, lastnica pa beži z denarjem? (VIDEO)

Je res ignorirala ljudi v stiski in mislila le na denar?
8. 1. 2026 | 10:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki