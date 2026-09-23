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Odvečna telesna maščoba ni le estetska težava. Tako se je lotite brez stradanja in izčrpavanja

Recept za uspešno spopadanje z odvečno telesno maščobo je celovit, dolgoročen in strokovno utemeljen pristop.
Rezultati usmerjenega in dolgoročnega dela se lahko pokažejo na več področjih: v boljšem počutju, večji telesni zmogljivosti, ohranjanju mišične mase, dolgoročnem zdravju in večjem zadovoljstvu s samim seboj. FOTO: Getty Images
Rezultati usmerjenega in dolgoročnega dela se lahko pokažejo na več področjih: v boljšem počutju, večji telesni zmogljivosti, ohranjanju mišične mase, dolgoročnem zdravju in večjem zadovoljstvu s samim seboj. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 23. 9. 2026 | 13:00
12:59
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Kako zmanjšati odvečno telesno maščobo in izboljšati zdravje? Ključ do dolgoročnih rezultatov so redna telesna dejavnost, vadba za moč, ustrezna prehrana in realni cilji. Namesto hitre telesne preobrazbe se osredotočimo na navade, ki jih lahko ohranimo vse življenje.

Obleke se ne prilegajo več telesu, osebni zdravnik opozori na prekomerno telesno težo kot dejavnik tveganja za bolezen, pri vsakodnevnih opravilih pa se utrudimo prej kot nekoč. Povrhu se nam nenehno nekam mudi ali pa nam primanjkuje energije in volje za gibanje.

Ena od skrajnih posledic takšnega življenjskega sloga je kopičenje odvečne maščobne mase. Ta lahko vpliva na naše zdravje, telesno zmogljivost in počutje, zato je smiselno, da se z njo začnemo ukvarjati pravočasno. Pri tem pa ne gre zgolj za videz, temveč predvsem za kakovost življenja, ohranjanje telesne zmogljivosti in dolgoročno zdravje.

Obstajajo tudi posebne zdravstvene okoliščine, v katerih je telesna masa pomemben dejavnik pri obravnavi bolezni. Pri nekaterih hudih kroničnih boleznih, denimo rakavih obolenjih, lahko zaradi vpliva bolezni in zdravljenja na prehranjevanje ter presnovo telesna masa hitro upade.

V takšnih primerih je lahko ohranjena telesna rezerva pomembna, vendar je treba poudariti, da sama odvečna maščoba ni ustrezna zaščita pred boleznijo. Pri posameznikih, ki se soočajo s tveganjem za izrazito izgubo telesne mase, je pomembno predvsem ohranjanje mišične mase in ustrezne prehranjenosti.

Zato mora biti cilj natančneje opredeljen: posameznik naj bi v zdravljenje vstopil s čim bolj ohranjeno mišično maso in telesno zmogljivostjo. To je mogoče podpirati z ustrezno prehrano in telesno dejavnostjo, prilagojeno zdravstvenemu stanju ter priporočilom zdravstvenih strokovnjakov.

Zakaj hitre telesne preobrazbe pogosto niso prava rešitev?

Preoblikovanja telesa in zmanjševanja odvečne telesne maščobe se najpogosteje lotimo s kratkoročnimi pričakovanji, za katera verjamemo, da jih bomo lahko preprosto raztegnili čez daljše časovno obdobje. Običajno začnemo spreminjati jedilnik in telesno dejavnost na način, ki ga je težko vzdrževati. Zaužijemo premalo hrane, naš jedilnik je pogosto enoličen, telesno aktivnost pa odmerjamo predvsem glede na njeno trajanje ali po priporočilih nekoga, ki mu je v preteklosti uspelo doseči želeni rezultat.

Pri tem pogosto ne upoštevamo lastnih telesnih zmogljivosti, vsakodnevnih obremenitev in življenjskih navad. Raven volje in energije je lahko že tako nizka, pogosto smo utrujeni, vendar se prepričamo, da se bomo za dosego cilja pripravljeni odreči tudi počitku in drugim pomembnim dejavnostim.

Vse je usmerjeno v hitro, nekajmesečno doseganje čim bolj opaznih sprememb in napredka. Toda ali sta takšno preizkušanje telesa in pogosto tudi psihofizično trpljenje med procesom telesne preobrazbe res nujna? Ne.

Zmanjševanje odvečne telesne maščobe je lahko dolgoročen proces, ki ne zahteva izčrpavanja, temveč premišljeno spreminjanje življenjskega sloga. Pomembno je, da se naučimo poslušati svoje telo, prilagodimo obremenitve svojim zmožnostim in izberemo takšne navade, ki jih bomo lahko ohranjali tudi po doseženem cilju.

Kako se lotiti zmanjševanja telesne maščobe, tudi če ni vse popolno?

Vse se lahko začne z ugotavljanjem trenutnega stanja telesa. To sicer ni nujen pogoj za začetek skrbi za lastno zdravje, je pa lahko koristen pripomoček pri določanju začetnih ciljev in izbiri ustrezne smeri. Pri ocenjevanju telesnega stanja ne smemo upoštevati zgolj telesne mase ali deleža maščobe. Pomembni so tudi delež mišične mase, telesna zmogljivost, vsakodnevne navade gibanja, prehranjevanje in splošno počutje. Vredno je preveriti, koliko časa na dan presedimo, ali smo pogosto v prisilnih telesnih držah in koliko redne telesne dejavnosti dejansko vključujemo v svoje življenje. Pomembno je tudi, kako se prehranjujemo, kaj nas spodbuja k spremembam in kako obvladujemo duševne obremenitve.

Če nimamo možnosti, da bi nam bili ves čas na voljo strokovnjaki za gibanje, prehrano, duševno zdravje in zdravnik, je smiselno, da se najprej osredotočimo na izboljšanje enega področja življenja. Če se vsak dan gibljemo manj kot 60 minut ter v svoj življenjski slog ne vključujemo redne vadbe za moč vsaj dvakrat na teden in vzdržljivostne dejavnosti dva- do štirikrat na teden, je pomembno, da začnemo postopoma uvajati več gibanja in vadbe. Pri tem ni nujno, da bodo učinki na zmanjševanje odvečne maščobe vidni takoj. Redna telesna dejavnost je pomembna tudi zaradi izboljšanja telesne zmogljivosti, počutja in splošnega zdravja.

Začetek ne zahteva popolnega načrta, najnovejše športne opreme ali več ur prostega časa. Pomembno je, da izberemo izvedljiv prvi korak in ga postopoma nadgrajujemo.

Vadba za moč je temelj dolgoročnega preoblikovanja telesa

Prvi cilj pri delu z lastnim telesom, tudi kadar želimo zmanjšati odvečno maščobno maso, je izboljšati obvladovanje telesa in se naučiti pravilne izvedbe gibov oziroma vaj. Ko se s pomočjo strokovnjaka po nekaj tednih naučimo pravilno izvajati vaje, lahko začnemo načrtno razvijati mišično moč. Ta je pomembna za ohranjanje mišične mase, izboljšanje telesne zmogljivosti in učinkovito opravljanje vsakodnevnih dejavnosti.

Vadba za moč ima pomembno vlogo tudi pri zmanjševanju telesne maščobe. Pomaga ohranjati mišično maso med izgubljanjem telesne mase, redna telesna dejavnost pa povečuje porabo energije. Vadba za moč lahko prispeva tudi k boljši funkcionalnosti telesa, stabilnosti sklepov in ohranjanju sposobnosti gibanja.

Pri tem je pomembno, da se vadbe ne lotimo naključno, temveč da jo načrtujemo in postopoma prilagajamo svojim sposobnostim.

 

Pet pomembnih načel vadbe za moč pri zmanjševanju telesne maščobe

 

1. Naučimo se osnov pravilne izvedbe vaj

Pri vadbi za moč je treba najprej osvojiti osnovne zakonitosti gibanja in obremenjevanja mišic. Pomembno je, da se naučimo ustrezno vključevati globoke trebušne mišice in mišice medeničnega dna ter razumemo njihovo vlogo pri stabilizaciji telesa.

Pozorni moramo biti tudi na sproščenost tistih delov telesa, ki med posamezno vajo niso neposredno obremenjeni. Med vajami za druge mišične skupine naj bodo na primer ramena sproščena in spuščena, če izvedba vaje ne zahteva drugače. Pomembna je tudi usklajenost dihanja in gibanja. Pravilna tehnika pomaga pri učinkovitejši izvedbi vaj ter zmanjšuje tveganje za nepotrebne obremenitve.

2. V vadbo vključimo večje mišične skupine celega telesa

Vadba za moč naj ne bo omejena zgolj na posamezne mišice, ki jih želimo vizualno poudariti. Vključevati mora večje in pomembnejše mišične skupine celega telesa. To pomeni, da poskrbimo za mišice rok in ramen, hrbta in trupa, medenice ter nog. Takšen pristop omogoča bolj uravnotežen razvoj telesne moči in izboljšuje sposobnost izvajanja vsakodnevnih gibov.

Pri sestavljanju vadbenega programa je smiselno vključiti različne vzorce gibanja, kot so počepi, potiski, vlečenja in vaje za stabilizacijo trupa. Izbira vaj in obremenitev mora biti prilagojena posamezniku.

3. Vadimo redno in zagotovimo dovolj časa za regeneracijo

Za napredek je pomembna redna izvedba vadbe, vendar tudi ustrezen počitek. Mišice potrebujejo čas za obnovo po obremenitvi, zato ni smiselno vsak dan intenzivno obremenjevati istih mišičnih skupin. Priporočljivo je, da posamezno mišično skupino obremenimo približno dva- do trikrat na teden, pri čemer mora biti pogostost prilagojena intenzivnosti vadbe, telesni pripravljenosti in regeneraciji.

Med zahtevnejšimi obremenitvami iste mišične skupine je pogosto smiselno zagotoviti od 24 do 72 ur odmora. Potrebe po regeneraciji se razlikujejo glede na obseg in zahtevnost vadbe ter posameznikovo sposobnost okrevanja.

4. Posebno pozornost namenimo mišicam nog in trupa

Pri vadbi za moč ne smemo zanemariti mišic, ki nam omogočajo premikanje, nosijo breme telesa in sodelujejo pri vzdrževanju pokončne drže. Posebno pomembne so mišice nog in trupa, saj sodelujejo pri številnih vsakodnevnih dejavnostih, od hoje in vstajanja do dvigovanja bremen ter vzdrževanja ravnotežja.

Njihova krepitev lahko izboljša funkcionalno sposobnost telesa in olajša vključevanje v različne oblike telesne dejavnosti.

5. Obremenitev in zahtevnost vadbe postopoma povečujemo

Vadbo je treba prilagajati napredku. Če so vaje za posameznika ves čas lahke in nenaporne, je lahko tudi spodbuda za nadaljnji razvoj mišične moči premajhna. To ne pomeni, da mora biti vsaka vadba izčrpavajoča. Pomembno je, da obremenitve postopoma povečujemo in jih prilagajamo svojim sposobnostim. Če v preteklosti nismo izvajali vadbe za moč, moramo za opaznejše spremembe vztrajati in redno vaditi najmanj dva do tri mesece. Pri tem je treba upoštevati, da se napredek razlikuje od posameznika do posameznika.

Doseženega rezultata ne smemo razumeti kot razlog za opustitev vadbe. Vadba za moč je pomemben del skrbi za telo tudi po tem, ko dosežemo želeno telesno maso.

Pri zmanjševanju telesne maščobe ne smemo pozabiti na duševno sproščanje

Gibanju in vadbi je smiselno dodati tudi dejavnosti, ki nam pomagajo pri psihofizičnem sproščanju in osredotočanju. Skrb za telo namreč ni omejena zgolj na mišično moč, vzdržljivost ali prehrano. Pomembno je tudi, da se naučimo prepoznavati telesne občutke, umirjati misli in zmanjševati vsakodnevno duševno obremenjenost. S tem lahko lažje vzpostavimo stik s svojim telesom ter se bolj zavestno odločamo o tem, kako bomo razporejali telesno dejavnost, počitek in druge obveznosti.

V vsakdan lahko vključimo sprehode, umirjeno dihanje, raztezanje ali druge oblike sproščanja, ki nam ustrezajo. Bistveno je, da najdemo dejavnosti, ki jih lahko redno izvajamo in ki nas ne obremenjujejo dodatno.

Zapišimo si cilje in motive za spremembo življenjskega sloga

Za dolgoročno vztrajanje in vključevanje telesne dejavnosti v vsakdanje življenje je vredno premisliti tudi o motivaciji. Rezultat na tehtnici in estetski videz sta lahko pomembna začetna spodbuda, vendar dolgoročno pogosto ne zadostujeta. Ko dosežemo zastavljeni cilj, lahko zaradi takšnega razmišljanja skrb za lastno telo tudi opustimo. Zato je smiselno, da si postavimo širše cilje. Morda želimo lažje hoditi v hrib, se manj utrujati pri vsakodnevnih opravilih, izboljšati telesno zmogljivost, ohraniti mišično maso ali se preprosto bolje počutiti.

Pomembno je, da poznamo svoje motive in jih redno obnavljamo. Zapišimo si, zakaj smo se odločili za spremembo, kaj želimo doseči in katere navade bomo morali spremeniti, da bomo lahko vztrajali. Proces redne telesne dejavnosti in vadbe povečuje porabo energije, zato je treba temu prilagoditi tudi prehrano. Pomembni so njena sestava, količina in razporeditev čez dan, pa tudi čas ter pogostost obrokov. Pri zmanjševanju telesne maščobe ni cilj, da zaužijemo čim manj hrane, temveč da prehrano uskladimo s svojimi potrebami, telesno dejavnostjo in zastavljenimi cilji.

Zdrava telesna masa ni edino merilo uspeha

Skrb za telo z vidika gibanja in prehrane je smiselna ne glede na to, koliko odvečne telesne maščobe imamo. Ključna je prilagoditev vsebine in količine telesne dejavnosti ter prehrane našemu trenutnemu stanju. Pri tem ne smemo pozabiti, da telesna masa sama po sebi ne pove vsega o našem zdravju ali telesni pripravljenosti. Pomembni so tudi telesna sestava, mišična moč, vzdržljivost, vsakodnevne navade in splošno počutje. Zato se pri spremljanju napredka ne osredotočajmo zgolj na številko na tehtnici. Opazujmo tudi, ali se lažje gibljemo, ali imamo več energije, ali smo telesno zmogljivejši in ali lažje vzdržujemo zdrave navade.

Rezultati usmerjenega in dolgoročnega dela se lahko pokažejo na več področjih: v boljšem počutju, večji telesni zmogljivosti, ohranjanju mišične mase, dolgoročnem zdravju in večjem zadovoljstvu s samim seboj.

Recept za uspešno spopadanje z odvečno telesno maščobo je celovit, dolgoročen in strokovno utemeljen pristop. Namesto hitrih rešitev, pretiranih omejitev in izčrpavanja izberimo redno gibanje, premišljeno vadbo za moč, ustrezno prehrano in cilje, ki jih lahko ohranjamo vse življenje.

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»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
21. 9. 2026 | 12:54
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Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
14. 9. 2026 | 12:53
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Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

S to napravo prihranite 75 odstotkov

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
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Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
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Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
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Lifestyle  |  Svetovalnica
NEGA OBRAZA

Skrivnost popolnoma spočite kože

Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:09
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Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ugodnost, ki je ni na plačilni listi (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
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Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
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Lifestyle  |  Svetovalnica
AVTOMOBILIZEM

Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:51
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