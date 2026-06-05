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Opozorilni znaki raka debelega črevesa in danke ter preprost test, ki ga lahko opravite doma

Del primerov je mogoče odkriti že v predstopnji bolezni, ko so spremembe še predrakave in jih je mogoče odstraniti.
Pri raku debelega črevesa in danke velja, da je zdravljenje bistveno uspešnejše, če je bolezen odkrita zgodaj. FOTO: Duran Getty Images
Pri raku debelega črevesa in danke velja, da je zdravljenje bistveno uspešnejše, če je bolezen odkrita zgodaj. FOTO: Duran Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 6. 2026 | 09:00
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Zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke pomembno poveča možnosti za uspešno zdravljenje. Del primerov je mogoče odkriti že v predstopnji bolezni, ko so spremembe še predrakave in jih je mogoče odstraniti.

Rak debelega črevesa in danke je med najpogostejšimi oblikami raka pri odraslih. Čeprav je pogostejši po 50. letu starosti, lahko zbolijo tudi mlajši ljudje. Zdravniki zato opozarjajo, da je pomembno poznati opozorilne znake bolezni in izkoristiti možnosti zgodnjega odkrivanja.

Preprost test lahko odkrije skrite znake bolezni

Presejalni testi za raka debelega črevesa in danke lahko zaznajo prisotnost krvi v blatu, ki pogosto ni vidna s prostim očesom. Takšne spremembe lahko nakazujejo zgodnje faze raka ali predrakave spremembe, kot so polipi, ki jih je mogoče odstraniti, preden postanejo nevarni.

V Sloveniji poteka državni program presejanja raka debelega črevesa in danke, v okviru katerega upravičeni prebivalci prejmejo komplet za odvzem vzorca blata na dom. Namen programa je odkrivanje bolezni v zgodnji fazi, ko so možnosti zdravljenja najboljše.

Na katere simptome morate biti pozorni?

Strokovnjaki opozarjajo, da so lahko simptomi raka debelega črevesa in danke podobni znakom drugih, manj nevarnih bolezni. Kljub temu je ob dolgotrajnih težavah priporočljivo obiskati zdravnika.

Možni opozorilni znaki vključujejo:

  • kri v blatu ali krvavitev iz danke,
  • spremembe v običajnih navadah odvajanja (pogostejše odvajanje, driska ali zaprtje),
  • občutek nepopolnega izpraznjenja črevesa,
  • bolečine v trebuhu ali predelu danke,
  • nepojasnjeno hujšanje,
  • utrujenost in zadihanost zaradi slabokrvnosti.

Zakaj je zgodnje odkrivanje tako pomembno?

Pri raku debelega črevesa in danke velja, da je zdravljenje bistveno uspešnejše, če je bolezen odkrita zgodaj. Poleg tega lahko presejalni testi odkrijejo predrakave spremembe, ki jih zdravniki odstranijo še pred razvojem raka.

Pomembno

Če opazite katerega od navedenih simptomov, se posvetujte z osebnim zdravnikom. Večina teh težav sicer ni posledica raka, vendar je za zanesljivo diagnozo potreben strokovni pregled.

Opomba: članek je informativne narave in ne nadomešča zdravniškega nasveta.

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