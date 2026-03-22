Opozorilo farmacevtov: Če redno jemljete paracetamol ali ibuprofen, morate to nujno prebrati

Tablete proti bolečinam, kot sta paracetamol in ibuprofen, so za mnoge prva izbira pri glavobolu, bolečinah v mišicah ali povišani temperaturi. A prav zaradi njihove razširjene uporabe strokovnjaki opozarjajo: pretirana in dolgotrajna raba lahko skriva resna tveganja za zdravje.

Farmacevti v zadnjem času vse pogosteje opozarjajo na napake, ki jih ljudje delajo pri jemanju teh zdravil brez recepta.

Zdravila brez recepta niso vedno nedolžna

Čeprav so zdravila, ki jih dobimo brez recepta, pogosto zelo učinkovita in varna, kadar jih uporabljamo pravilno, lahko postanejo problematična, če se nanje preveč zanašamo.

Farmacevti poudarjajo, da je kratkotrajna uporaba povsem sprejemljiva, denimo pri občasnih glavobolih ali bolečinah. Težava nastane, ko zdravila postanejo del vsakodnevne rutine oziroma več kot dvakrat na teden.

Če brez njih ne morete opravljati vsakodnevnih dejavnosti, je to jasen znak, da je potreben pregled pri zdravniku.

Ne prezrite vzroka bolečine

Po besedah strokovnjakov mnogi spregledajo bistvo: zdravila lajšajo simptome, ne odpravijo pa vzroka.

Redna uporaba zdravil, kot so: paracetamol, ibuprofen, caffetin, brez ustrezne diagnoze lahko pomeni, da se osnovna težava le poglablja.

Rešitev: posvet z osebnim zdravnikom, ki bo poiskal vzrok bolečine in predpisal ustrezno zdravljenje.

Kaj se zgodi, če pretiravate?

Prekomerno jemanje paracetamol lahko povzroči:

hude poškodbe jeter

okvaro ledvic

v skrajnih primerih celo smrt

Težava je, da se simptomi pogosto pojavijo šele pozneje, ko je škoda že narejena. Zato je nujno dosledno upoštevati priporočene odmerke.

Prekomerna uporaba ibuprofena

Tudi ibuprofen ni brez tveganja. Dolgotrajna ali pretirana uporaba lahko povzroči: bolečine v želodcu in prebavne težave, poškodbe ledvic, povečano tveganje za srčno-žilne zaplete.

Toleranca in zmanjšan učinek

Pri zdravilih, kot je caffetin, lahko telo razvije toleranco, kar pomeni, da za enak učinek potrebujete vedno večji odmerek. To dolgoročno oteži zdravljenje bolečine.

Kdaj morate k zdravniku?

Strokovnjaki svetujejo pregled, če:

zdravila jemljete vsak dan

bolečina traja dlje časa

brez tablet ne morete normalno delovati

Zdravnik bo poiskal vzrok težav in preprečil morebitne zaplete.

Posebno opozorilo za športne rekreativce

Prav rekreativni športniki, tekači, kolesarji in fitnes navdušenci, pogosto posegajo po zdravilih, kot sta paracetamol in ibuprofen, da bi prekrili bolečino in nadaljevali vadbo. To je lahko nevarno.

Bolečina je opozorilni signal telesa, z njenim zatiranjem lahko poškodbo še poslabšate. Jemanje ibuprofena pred ali med intenzivno vadbo poveča tveganje za poškodbe ledvic, zlasti ob dehidraciji. Redna uporaba protibolečinskih tablet lahko vodi v kronične težave, ki jih je kasneje težje zdraviti.

Strokovnjaki opozarjajo: če za trening potrebujete tablete, je to znak, da telo potrebuje počitek, ne dodatne obremenitve.

Ključno sporočilo

Občasna uporaba zdravil proti bolečinam je za večino ljudi varna. Težava pa nastane, ko postanejo stalnica. Upoštevajte navodila, ne prekoračite odmerkov in ne ignorirajte simptomov.

Če imate kakršne koli dvome glede svojega zdravja, se vedno posvetujte z zdravnikom. Pravočasno ukrepanje lahko prepreči resne posledice.