  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LDL

Opozorilo glede holesterola: jutranja navada, ki lahko neopazno zvišuje slabi holesterol

Preskakovanje zajtrka lahko poruši biološko uro in spodbudi večjo tvorbo škodljivih maščob v telesu.
Strokovne prehranske smernice opozarjajo, da zdravju srca najbolj škodujejo: ocvrta živila, hitra prehrana, industrijsko pripravljene sladice, močno predelani mesni izdelki (klobase, salame, hrenovke). FOTO: Getty Images
Strokovne prehranske smernice opozarjajo, da zdravju srca najbolj škodujejo: ocvrta živila, hitra prehrana, industrijsko pripravljene sladice, močno predelani mesni izdelki (klobase, salame, hrenovke). FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 7. 1. 2026 | 11:00
3:55
A+A-

Mnogi so prepričani, da imajo zdravo jutranjo rutino, a strokovne ugotovitve kažejo, da lahko ena zelo pogosta navada dolgoročno tiho zvišuje raven holesterola v krvi. Gre za preskakovanje zajtrka, ki je vse pogosteje povezano s povišanim »slabim« holesterolom, tudi pri ljudeh, ki ob tem celo izgubijo nekaj telesne teže.

Povišan holesterol ostaja zapleten zdravstveni izziv, na katerega vplivajo tako življenjski slog kot genetika. Težava je tudi v tem, da običajno ne povzroča opozorilnih znakov, dokler ne pride do zapletov.

Zakaj preskakovanje zajtrka vpliva na holesterol

Glavni razlog se skriva v cirkadianem ritmu, notranji biološki uri, ki uravnava številne telesne procese, med drugim tudi presnovo maščob.

Ko zjutraj ne zaužijemo obroka, se poruši naravni ritem delovanja jeter. To vpliva na encime in gene, ki sodelujejo pri uravnavanju holesterola, posledica pa je povečana tvorba skupnega in LDL holesterola.

Telo je namreč zjutraj naravno nagnjeno k večji proizvodnji holesterola. Zajtrk deluje kot zaviralni mehanizem, ki ta proces umiri in ga uravnovesi.

LDL – tihi sovražnik ožilja

LDL holesterol velja za »slabega«, ker: se nalaga na stene žil, oži krvne žile, povečuje obremenitev srca in ožilja, dolgoročno zvišuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Uravnavanje LDL holesterola je, zato ena ključnih strategij za ohranjanje zdravja srca in prehrana pri tem igra osrednjo vlogo.

Katera živila holesterolu škodijo in katera pomagajo

Strokovne prehranske smernice opozarjajo, da zdravju srca najbolj škodujejo: ocvrta živila, hitra prehrana, industrijsko pripravljene sladice, močno predelani mesni izdelki (klobase, salame, hrenovke).

Nasprotno pa imajo zaščitni učinek živila rastlinskega izvora, zlasti tista, ki vsebujejo veliko prehranskih vlaknin.

Topne vlaknine, naravni zaveznik proti holesterolu

Posebno pomembno vlogo imajo topne prehranske vlaknine, ki: se vežejo na holesterol iz hrane, preprečujejo njegovo absorpcijo v črevesju, omogočajo, da se presežek izloči iz telesa.

Zato so za zdravje srca še posebej koristni: ovseni kosmiči, vse vrste stročnic, zelenjava, kot je okra, sadje, kot so hruške in maline.

Zajtrk kot zaščita pred jutranjimi skoki holesterola

Reden zajtrk: pomaga uravnavati jutranjo proizvodnjo holesterola, stabilizira presnovo maščob, podpira boljši nadzor krvnega sladkorja, dolgoročno zmanjšuje tveganje za srčno-žilne zaplete.

Pomembno pa je, kaj pojemo. Sladki pekovski izdelki ali mastni zajtrki nimajo enakega učinka kot obroki, bogati z vlakninami, beljakovinami in zdravimi maščobami.

Zdravje srca je več kot le holesterol

Skrb za srce ne pomeni zgolj spremljanja holesterola. Celostni pristop vključuje: uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnost, zadosten spanec, obvladovanje stresa.

Posebno vlogo imajo tudi omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo v mastnih ribah. Te: zmanjšujejo vnetja, pomagajo uravnavati krvni tlak, zmanjšujejo tveganje za nastanek krvnih strdkov, znižujejo raven trigliceridov v krvi.

Zaključek

Preskakovanje zajtrka se morda zdi neškodljivo ali celo koristno za telesno težo, vendar lahko dolgoročno negativno vpliva na raven holesterola in zdravje srca. Reden, uravnotežen zajtrk je preprost, a učinkovit korak k boljšemu delovanju presnove in zaščiti ožilja.

Več iz teme

holesterolzdravjeprehranasrčno-žilne boleznizdravje srca in ožilja
ZADNJE NOVICE
12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
12:14
Bulvar  |  Domači trači
URGENTNA OPERACIJA

Martina Švab je v bolnišnici: »Ne najbolj obetaven začetek leta«

Začetek novega leta je družini prinesel nepričakovan zdravstveni zaplet.
7. 1. 2026 | 12:14
12:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRAVOSLAVNI BOŽIČ

Na božič pravoslavce v Kopru pričakalo neprijetno presenečenje

Policisti so bili o dogodku obveščeni danes ob 7.30.
7. 1. 2026 | 12:07
12:05
Bulvar  |  Glasba in film
MEJNIK

Bosi so predstavili svojo prvo

Etno-folk skupina Bosi iz Sv. Jurija ob Ščavnici deluje pod okriljem Društva za razvijanje ročnih spretnosti in etno muzike EkoWerkštat.
7. 1. 2026 | 12:05
12:05
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Velika zimska napaka lastnikov psov: tega jim ne bi smeli dovoliti

Zakaj sneg ni primeren za pse in zakaj ga radi jedo? Preverite, na kaj morate biti pozimi pozorni pri sprehodih in igri s psom.
7. 1. 2026 | 12:05
11:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRAVNOMOČNO

Po uboju soproge Sabine: Tomaž Arklinič obsojen na 30 let zapora

Arkliničeva 30-letna kazen za sostorilstvo pri umoru žene je postala pravnomočna.
7. 1. 2026 | 11:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki