  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TO MORATE VEDETI

Opozorilo: Mnoga zdravila jemljemo ob napačnem času. Tako zmanjšamo njihovo učinkovitost

Pravilno jemanje zdravil pomeni več kot le redno odmerjanje, pomeni razumevanje, kdaj in kako jih vzeti, da delujejo najbolje za vaše zdravje.
Zdravniki in farmacevti opozarjajo, da mnogi bolniki ne preberejo, ali ne upoštevajo navodil, ki so priložena zdravilom. FOTO: Getty Images
Zdravniki in farmacevti opozarjajo, da mnogi bolniki ne preberejo, ali ne upoštevajo navodil, ki so priložena zdravilom. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 9. 11. 2025 | 09:00
0:20
A+A-

Milijoni ljudi po svetu in tudi v Sloveniji, vsakodnevno jemljejo zdravila, kot so statini, železove tablete, ibuprofen ali naproksen, vendar jih mnogi ne jemljejo pravilno. Napaka, ki se zdi nepomembna, lahko bistveno zmanjša učinkovitost zdravila in poveča tveganje za stranske učinke.

Farmacevti opozarjajo, da je čas jemanja zdravila enako pomemben kot sam odmerek. Če zdravilo vzamemo ob napačnem času dneva ali skupaj z neprimerno hrano, lahko telo zdravilne učinkovine slabše absorbira – ali pa zdravilo povzroči želodčne težave.

Statini so najbolj učinkoviti zvečer

Statini so zdravila za zniževanje holesterola, ki pomagajo zmanjšati tveganje za bolezni srca in ožilja. A mnogi jih jemljejo ob napačnem času – zjutraj, skupaj z drugimi zdravili.

To ni najboljša izbira. Nekateri statini, kot sta simvastatin in lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin ali pitavastatin delujejo najbolje, če jih vzamemo zvečer, saj telo takrat naravno proizvaja največ holesterola. Če jih jemljemo zjutraj, je njihov učinek lahko manjši.

Priporočilo: statine, kot je simvastatin, je najbolje vzeti zvečer pred spanjem, če zdravnik ne določi drugače.

Tablete za železo – ne ob zajtrku

Veliko ljudi jemlje železo zjutraj ob zajtrku, pogosto z mlekom, čajem ali kavo. A to je napaka. Mlečni izdelki, čaj in kava močno zmanjšajo absorpcijo železa v telesu.

Priporočilo: železove tablete vzemite na tešče, vsaj 30 minut pred zajtrkom, s kozarcem vode ali pomarančnega soka (vitamin C izboljša absorpcijo). Izogibajte se mleku in kofeinu.

Protibolečinska zdravila – vedno po jedi

Zdravila, kot sta ibuprofen in naproksen, sodijo med nesteroidna protivnetna zdravila. Učinkovito lajšajo bolečine in vnetja, a lahko močno dražijo želodec.

Priporočilo: ta zdravila vedno vzemite med ali po obroku, po možnosti z mlekom ali drugo hrano, ki zaščiti želodčno sluznico.

Zdravila za ščitnico – le na prazen želodec

Bolniki z zmanjšanim delovanjem ščitnice pogosto jemljejo levotiroksin (Euthyrox ali Tirosint). To zdravilo je občutljivo na hrano in pijačo.

Priporočilo: levotiroksin vzemite zjutraj na prazen želodec, najmanj 30 minut pred jedjo ali pitjem (tudi kavo), da se dobro absorbira.

Zdravila za ADHD – ne prepozno v dnevu

Spodbujevalna zdravila za motnjo pozornosti (ADHD), kot so zdravila z metilfenidatom, so učinkovita pri obvladovanju simptomov, vendar lahko povzročijo nespečnost, če jih vzamemo prepozno.

Priporočilo: ta zdravila je treba jemati zgodaj zjutraj, da delujejo čez dan, ne da bi motila spanec.

Pomemben nasvet za vse: preberite navodila

Zdravniki in farmacevti opozarjajo, da mnogi bolniki ne preberejo, ali ne upoštevajo navodil, ki so priložena zdravilom. Napačen čas jemanja, mešanje zdravil ali kombinacija z napačno hrano lahko vodi do neželenih učinkov.

Pravilno jemanje zdravil pomeni več kot le redno odmerjanje, pomeni razumevanje, kdaj in kako jih vzeti, da delujejo najbolje za vaše zdravje.

Več iz teme

zdravilazdravjebiološka zdravilafarmacevtijemanje zdravilpravilno jemanje zdravil
ZADNJE NOVICE
10:10
Novice  |  Svet
VAL KRIMINALA

Na Švedskem je kar 17.500 gangsterjev

Kar 67.500 ljudi je povezanih s kriminalnimi tolpami.
9. 11. 2025 | 10:10
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Pisatelj Tadej Golob čaka, da bo zaslužil svoj prvi milijon

Z najbolje prodajanim pisateljem zadnjega desetletja smo se pogovarjali o okrevanju po poškodbah. Še vedno ga vleče v gore, veliko kolesari in seveda piše kot prej. Tik pred izidom je njegova sedma kriminalka.
9. 11. 2025 | 10:00
09:55
Lifestyle  |  Stil
NE POTREBUJETE VELIKO

Tako lahko preverite, ali sta se v vašo hišo prikradla prepih in vlaga

Ne gre za čarovnijo, pač pa za preprost test, ki bo pokazal, ali se v našem domu skriva potencialna nevarnost.
9. 11. 2025 | 09:55
09:26
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Zmešala je belilo in vodo – rezultat na bučah vas bo presenetil

Preprost trik z belilom podaljša obstojnost buč za dekoracijo. Odkrijte, kako jih ohraniti sveže in lepe vse do zime ter ustvarite popolno jesensko vzdušje.
9. 11. 2025 | 09:26
09:25
Bulvar  |  Domači trači
ONLY FANS

Bo znana Slovenka tudi svoji hčerki dovolila služiti z golimi fotografijami?

Razgovorila se je tudi o spolnosti.
9. 11. 2025 | 09:25
09:05
Bulvar  |  Zanimivosti
SKRB VZNUJAJOČ PRIMER

Saj ni res, pa je: moške pomotoma izpustili iz zapora

V Angliji so zaradi napake na prostost odkorakali trije zaporniki. Dva od njih sta bila obsojena zaradi spolnih prestopkov.
9. 11. 2025 | 09:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki