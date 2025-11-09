Opozorilo: Mnoga zdravila jemljemo ob napačnem času. Tako zmanjšamo njihovo učinkovitost

Milijoni ljudi po svetu in tudi v Sloveniji, vsakodnevno jemljejo zdravila, kot so statini, železove tablete, ibuprofen ali naproksen, vendar jih mnogi ne jemljejo pravilno. Napaka, ki se zdi nepomembna, lahko bistveno zmanjša učinkovitost zdravila in poveča tveganje za stranske učinke.

Farmacevti opozarjajo, da je čas jemanja zdravila enako pomemben kot sam odmerek. Če zdravilo vzamemo ob napačnem času dneva ali skupaj z neprimerno hrano, lahko telo zdravilne učinkovine slabše absorbira – ali pa zdravilo povzroči želodčne težave.

Statini so najbolj učinkoviti zvečer

Statini so zdravila za zniževanje holesterola, ki pomagajo zmanjšati tveganje za bolezni srca in ožilja. A mnogi jih jemljejo ob napačnem času – zjutraj, skupaj z drugimi zdravili.

To ni najboljša izbira. Nekateri statini, kot sta simvastatin in lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin ali pitavastatin delujejo najbolje, če jih vzamemo zvečer, saj telo takrat naravno proizvaja največ holesterola. Če jih jemljemo zjutraj, je njihov učinek lahko manjši.

Priporočilo: statine, kot je simvastatin, je najbolje vzeti zvečer pred spanjem, če zdravnik ne določi drugače.

Tablete za železo – ne ob zajtrku

Veliko ljudi jemlje železo zjutraj ob zajtrku, pogosto z mlekom, čajem ali kavo. A to je napaka. Mlečni izdelki, čaj in kava močno zmanjšajo absorpcijo železa v telesu.

Priporočilo: železove tablete vzemite na tešče, vsaj 30 minut pred zajtrkom, s kozarcem vode ali pomarančnega soka (vitamin C izboljša absorpcijo). Izogibajte se mleku in kofeinu.

Protibolečinska zdravila – vedno po jedi

Zdravila, kot sta ibuprofen in naproksen, sodijo med nesteroidna protivnetna zdravila. Učinkovito lajšajo bolečine in vnetja, a lahko močno dražijo želodec.

Priporočilo: ta zdravila vedno vzemite med ali po obroku, po možnosti z mlekom ali drugo hrano, ki zaščiti želodčno sluznico.

Zdravila za ščitnico – le na prazen želodec

Bolniki z zmanjšanim delovanjem ščitnice pogosto jemljejo levotiroksin (Euthyrox ali Tirosint). To zdravilo je občutljivo na hrano in pijačo.

Priporočilo: levotiroksin vzemite zjutraj na prazen želodec, najmanj 30 minut pred jedjo ali pitjem (tudi kavo), da se dobro absorbira.

Zdravila za ADHD – ne prepozno v dnevu

Spodbujevalna zdravila za motnjo pozornosti (ADHD), kot so zdravila z metilfenidatom, so učinkovita pri obvladovanju simptomov, vendar lahko povzročijo nespečnost, če jih vzamemo prepozno.

Priporočilo: ta zdravila je treba jemati zgodaj zjutraj, da delujejo čez dan, ne da bi motila spanec.

Pomemben nasvet za vse: preberite navodila

Zdravniki in farmacevti opozarjajo, da mnogi bolniki ne preberejo, ali ne upoštevajo navodil, ki so priložena zdravilom. Napačen čas jemanja, mešanje zdravil ali kombinacija z napačno hrano lahko vodi do neželenih učinkov.

Pravilno jemanje zdravil pomeni več kot le redno odmerjanje, pomeni razumevanje, kdaj in kako jih vzeti, da delujejo najbolje za vaše zdravje.