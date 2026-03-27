Opozorilo onkologov: hrane ne pogrevajte v plastičnih posodah

Čeprav se danes številne vsakodnevne navade povezujejo s tveganjem za nastanek raka, strokovnjaki poudarjajo, da je ključno osredotočanje na dejavnike, ki jih je mogoče nadzorovati.

Starost in genetika ostajata najpomembnejša dejavnika tveganja, vendar imajo pomembno vlogo tudi življenjski slog in vsakodnevne odločitve.

Ena izmed pogostih napak je pogrevanje hrane v plastičnih posodah v mikrovalovni pečici. Pri segrevanju plastike lahko kemikalije, kot so BPA, ftalati in stiren, prehajajo v hrano, zlasti če je embalaža stara ali poškodovana.

Dolgotrajna izpostavljenost tem snovem lahko vpliva na hormonsko ravnovesje in potencialno poškoduje celice.

Poleg tega lahko segrevanje plastike povzroči sproščanje mikroplastike in nanoplastike, ki nato preidejo neposredno v hrano. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da ni razloga za paniko, saj se tveganje povečuje predvsem ob dolgotrajni, večletni izpostavljenosti.

Namesto pretiranega strahu se priporočajo majhne, a dosledne spremembe: uporaba steklenih ali keramičnih posod, izogibanje pogrevanju hrane v dostavni embalaži ter zamenjava poškodovanih plastičnih posod. Takšni ukrepi lahko dolgoročno pomembno zmanjšajo morebitna tveganja in prispevajo k bolj zdravemu življenjskemu slogu.