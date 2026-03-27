  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TO MORATE VEDETI

Opozorilo onkologov: hrane ne pogrevajte v plastičnih posodah

Ena izmed pogostih napak, na katero opozarjajo strokovnjaki, je pogrevanje hrane v plastičnih posodah v mikrovalovni pečici.
Pri segrevanju plastike lahko kemikalije, kot so BPA, ftalati in stiren, prehajajo v hrano, zlasti če je embalaža stara ali poškodovana.
Miroslav Cvjetičanin
 27. 3. 2026 | 15:00
1:34
A+A-

Čeprav se danes številne vsakodnevne navade povezujejo s tveganjem za nastanek raka, strokovnjaki poudarjajo, da je ključno osredotočanje na dejavnike, ki jih je mogoče nadzorovati.

Starost in genetika ostajata najpomembnejša dejavnika tveganja, vendar imajo pomembno vlogo tudi življenjski slog in vsakodnevne odločitve.

Ena izmed pogostih napak je pogrevanje hrane v plastičnih posodah v mikrovalovni pečici. Pri segrevanju plastike lahko kemikalije, kot so BPA, ftalati in stiren, prehajajo v hrano, zlasti če je embalaža stara ali poškodovana.

Dolgotrajna izpostavljenost tem snovem lahko vpliva na hormonsko ravnovesje in potencialno poškoduje celice.

Poleg tega lahko segrevanje plastike povzroči sproščanje mikroplastike in nanoplastike, ki nato preidejo neposredno v hrano. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da ni razloga za paniko, saj se tveganje povečuje predvsem ob dolgotrajni, večletni izpostavljenosti.

Namesto pretiranega strahu se priporočajo majhne, a dosledne spremembe: uporaba steklenih ali keramičnih posod, izogibanje pogrevanju hrane v dostavni embalaži ter zamenjava poškodovanih plastičnih posod. Takšni ukrepi lahko dolgoročno pomembno zmanjšajo morebitna tveganja in prispevajo k bolj zdravemu življenjskemu slogu.

plastikahranazdravjeplastična embalaža
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki