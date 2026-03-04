Opozorilo pred rakom! Nenavaden simptom po pitju alkohola je lahko znak limfoma

Galerija
Neobičajno srbenje po uživanju alkohola, dolgotrajen kašelj, nočno potenje in nepojasnjeno hujšanje so lahko opozorilni znaki resne bolezni. Strokovnjaki opozarjajo, da nekaterih simptomov nikakor ne gre prezreti, saj se lahko za njimi skriva tudi limfom 2. stopnje.
Med manj znanimi, a medicinsko prepoznanimi simptomi je srbenje kože, ki se lahko pojavi ali izrazito poslabša kmalu po pitju alkohola. Po podatkih britanske organizacije Cancer Research UK se takšen simptom lahko pojavi pri približno petih odstotkih bolnikov s Hodgkinovim limfomom.
Gre za obliko raka limfnega sistema, pri kateri se rakave celice razvijejo v bezgavkah. Najpogostejši znak bolezni je sicer neboleča zatrdlina na vratu, pod pazduho ali v dimljah, vendar se lahko pojavijo tudi drugi, manj očitni simptomi.
Eden izrazitejših simptomov je močno nočno potenje. Ne gre zgolj za rahlo potenje med spanjem, temveč za tako intenzivno znojenje, da so lahko oblačila in posteljnina popolnoma premočeni. Takšno stanje kaže, da telo deluje pod velikim naporom, saj se skuša boriti proti bolezni.
Med opozorilnimi znaki so tudi:
Vztrajen kašelj, ki se postopoma slabša in otežuje govor, lahko nakazuje pritisk povečane bezgavke ali tumorja na dihalne poti. Prav tako so težave pri požiranju lahko posledica sprememb v predelu prsnega koša.
Če se pojavi kombinacija več omenjenih simptomov, zlasti nočno potenje, nepojasnjeno hujšanje in dolgotrajno srbenje, svetujejo čimprejšnji posvet z zdravnikom. Zgodnje odkrivanje limfoma bistveno poveča uspešnost zdravljenja.
Čeprav so takšni simptomi lahko povezani tudi z manj resnimi stanji, jih ne gre prezreti. Pravočasna diagnostika lahko pomeni ključno razliko med zgodnjim in napredovalim stadijem bolezni.
Kaj je limfom 2. stopnje?
Limfom je vrsta raka, ki se razvije v limfnem sistemu, delu imunskega sistema, ki pomaga telesu v boju proti okužbam. Prizadene predvsem bezgavke, lahko pa tudi vranico, kostni mozeg in druge organe.
Ko govorimo o limfomu 2. stopnje (stadij II), ne gre za posebno vrsto raka, temveč za stopnjo razširjenosti bolezni. Stadij II pomeni:
Višja kot je stopnja (od I do IV), bolj razširjena je bolezen. Pomembno pa je poudariti, da je tudi limfom 2. stopnje pogosto dobro ozdravljiv, zlasti ob zgodnjem odkritju.
Kaj je Hodgkinov limfom?
Hodgkinov limfom je posebna oblika limfoma, ki se od drugih vrst razlikuje po značilnih rakavih celicah (t. i. Reed-Sternbergove celice), ki jih zdravniki odkrijejo pod mikroskopom.
Gre za razmeroma redko, a danes zelo dobro ozdravljivo obliko raka, še posebej, če je odkrita v zgodnji fazi.
Najpogostejši simptomi:
Kakšna je razlika med Hodgkinovim in ne-Hodgkinovim limfomom?
Obstajata dve glavni skupini limfomov:
Hodgkinov limfom - redkejši, pogosto prizadene mlajše odrasle in ima zelo dobro prognozo.
Ne-Hodgkinov limfom - pogostejša skupina različnih oblik limfomov, ki se razlikujejo po poteku in načinu zdravljenja.
Razlikovanje med njima je ključno za pravilno zdravljenje.