  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PAZIMO NA SRCE

Osem nevarnih navad moških po 40. letu, ki lahko uničijo srce

Zdravniki opozarjajo, da postaja občasna uporaba kokaina vse bolj družbeno sprejemljiva, vendar so posledice lahko izjemno nevarne.
Nevarno je predvsem redno večerno pitje in tako imenovano popivanje ob koncih tedna. FOTO:  Jure Eržen
Nevarno je predvsem redno večerno pitje in tako imenovano popivanje ob koncih tedna. FOTO:  Jure Eržen
Miroslav Cvjetičanin
 24. 5. 2026 | 09:00
0:18
A+A-

Bolezni srca in ožilja ostajajo eden najpogostejših vzrokov smrti v razvitem svetu, strokovnjaki pa opozarjajo, da številni moški prve opozorilne znake predolgo ignorirajo. Nezdrav življenjski slog, stres, alkohol, premalo gibanja in slaba prehrana pogosto pustijo posledice šele po 40. letu, ko so spremembe v telesu že resnejše.

Kardiologi opozarjajo, da bi lahko velik delež srčno-žilnih bolezni preprečili s pravočasnimi spremembami življenjskih navad. Med najpogostejšimi napakami, ki jih delajo moški srednjih let, izstopa osem posebej tveganih navad.

Preveč nasičenih maščob in ogromne porcije

Za zdravo srce ni nujna dieta brez maščob, pomembno pa je zmanjšati vnos nasičenih maščob. Te najpogosteje najdemo v rdečem mesu, mastnih mlečnih izdelkih in predelani hrani.

Strokovnjaki priporočajo več rib, olivnega olja, avokada, oreščkov in pustega mesa. Težava niso le nezdrava živila, temveč tudi pretirane porcije. Velike količine testenin, kruha in drugih ogljikovih hidratov lahko povzročijo hitra nihanja krvnega sladkorja, kar dolgoročno povečuje tveganje za bolezni srca in presnovne motnje.

Vijolična hrana koristi srcu

Borovnice, črno grozdje, jajčevci in druga vijolična živila vsebujejo snovi, ki pomagajo zviševati raven tako imenovanega dobrega holesterola.

Priporočljivo je tudi uživanje ovsenih kosmičev, saj vsebujejo veliko topnih vlaknin. Te pomagajo zniževati raven škodljivih maščob v krvi in prispevajo k boljšemu zdravju srca.

Kokain lahko povzroči infarkt tudi pri mlajših

Zdravniki opozarjajo, da postaja občasna uporaba kokaina vse bolj družbeno sprejemljiva, vendar so posledice lahko izjemno nevarne. Tudi pri ljudeh brez predhodnih težav lahko droga povzroči hud srčni infarkt ali trajne poškodbe srca.

Posebej zaskrbljujoče je, da številni uporabniki ne kadijo in se imajo za zdrave, hkrati pa podcenjujejo nevarnost občasnega uživanja drog.

Alkohol ni neškodljiv

Priporočene tedenske količine alkohola niso cilj, ki bi ga bilo treba doseči. Strokovnjaki opozarjajo, da je za zdravje srca najbolj varna čim manjša količina alkohola.

Pretirano pitje povečuje krvni tlak, povzroča motnje srčnega ritma, prispeva k povečanju telesne teže in dodatno obremenjuje srce. Nevarno je predvsem redno večerno pitje in tako imenovano popivanje ob koncih tedna.

Samo fitnes ni dovolj

Veliko moških po 40. letu stavi predvsem na vadbo za moč in gradnjo mišic, vendar lepo oblikovano telo še ne pomeni zdravega srca.

Poleg dvigovanja uteži je nujna tudi aerobna vadba, kot so hitra hoja, tek, kolesarjenje ali plavanje. Priporočljivo je vsaj 30 minut zmerno intenzivne aktivnosti večkrat tedensko. Ključna je predvsem rednost gibanja.

Krvni tlak in holesterol preverja premalo moških

Visok krvni tlak in povišan holesterol pogosto nimata očitnih simptomov, zato veliko ljudi sploh ne ve, da imata težave. Redni preventivni pregledi lahko pravočasno odkrijejo dejavnike tveganja in preprečijo hujše zaplete. Po potrebi zdravniki predpišejo zdravila za uravnavanje krvnega tlaka ali holesterola, kar lahko bistveno zmanjša tveganje za srčni infarkt.

Nočno delo povečuje tveganje

Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki pogosto delajo ponoči, večje tveganje za bolezni srca. Moten bioritem vpliva na presnovo, krvni tlak, telesno težo in odpornost telesa proti inzulinu.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na škodljivost dolgotrajnega sedenja. Sedeč način življenja lahko zdravju škodi skoraj enako kot nezdrava prehrana.

Pivski trebuh je opozorilni znak

Povečan obseg trebuha pri moških pogosto kaže na prekomerno uživanje alkohola in kopičenje nevarne maščobe okoli notranjih organov.

Takšna maščoba predstavlja veliko tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen in druge zdravstvene težave. Ko se začne povečevati trebuh, je to pogosto znak, da telo že dlje časa kopiči presežek kalorij.

Spremembe je treba uvesti čim prej

Strokovnjaki opozarjajo, da genetika sicer vpliva na tveganje za bolezni srca, vendar življenjski slog ostaja ključni dejavnik. Opustitev kajenja, manj alkohola, več gibanja in bolj zdrava prehrana lahko bistveno zmanjšajo možnost za razvoj bolezni srca.

Največjo razliko pa prinese pravočasno ukrepanje, prej, ko posameznik spremeni navade, večja je možnost za dolgo in zdravo življenje.

Več iz teme

zdravjesrcezdrav življenjski slogzdrava prehranasrčno-žilne boleznialkoholkokain
ZADNJE NOVICE
09:25
Bulvar  |  Domači trači
KAKO IN ZA KOLIKO

Tim Novak razkril kočljive produkcijske skrivnosti Kmetije: »Zelo dobro so bili plačani«, znano je tudi koliko točno (VIDEO)

»Mene bo POP TV tožil,« je Tim začel že drugi video ta teden, v katerem se je odločil razkriti še nekaj skrivnosti ozadja snemanja Kmetije.
24. 5. 2026 | 09:25
09:15
Novice  |  Svet
EDEN OD NAJVEČJIH NAPADOV

Noč iz pekla v Ukrajini, je Putin uporabil Orešnik? Mesto zasuli izstrelki, gori vsepovsod (VIDEO)

V Kijevu je bilo zgodaj zjutraj slišati vrsto eksplozij.
24. 5. 2026 | 09:15
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
LJUBEZEN V RIMU

Mel Gibson znova zaljubljen: toliko mlajša je njegova izbranka

Štiri mesece po ločitvi so Mela Gibsona ujeli v družbi 26 let mlajše igralke.
24. 5. 2026 | 09:00
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
(NE)VARNOST

Radi bi prehiteli potres

Kljub sprejeti resoluciji o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 objekte raje saniramo energetsko kot potresno. Po oceni seizmičnega stresnega testa je pri nas okoli 36.000 stavb, ki bi bile zelo poškodovane, a akcijskega plana še nimamo.
Lovro Kastelic24. 5. 2026 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
PAZIMO NA SRCE

Osem nevarnih navad moških po 40. letu, ki lahko uničijo srce

Zdravniki opozarjajo, da postaja občasna uporaba kokaina vse bolj družbeno sprejemljiva, vendar so posledice lahko izjemno nevarne.
Miroslav Cvjetičanin24. 5. 2026 | 09:00
08:35
Novice  |  Svet
NAJVEČ DOSLEJ

Everest pod težo rekordne gneče: v enem dnevu na vrh kar 274 alpinistov

Kritiki opozarjajo, da množični vzponi povečujejo tveganje in spreminjajo alpinistično izkušnjo v vse bolj komercializiran podvig.
24. 5. 2026 | 08:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki