Osem nevarnih navad moških po 40. letu, ki lahko uničijo srce

Bolezni srca in ožilja ostajajo eden najpogostejših vzrokov smrti v razvitem svetu, strokovnjaki pa opozarjajo, da številni moški prve opozorilne znake predolgo ignorirajo. Nezdrav življenjski slog, stres, alkohol, premalo gibanja in slaba prehrana pogosto pustijo posledice šele po 40. letu, ko so spremembe v telesu že resnejše.

Kardiologi opozarjajo, da bi lahko velik delež srčno-žilnih bolezni preprečili s pravočasnimi spremembami življenjskih navad. Med najpogostejšimi napakami, ki jih delajo moški srednjih let, izstopa osem posebej tveganih navad.

Preveč nasičenih maščob in ogromne porcije

Za zdravo srce ni nujna dieta brez maščob, pomembno pa je zmanjšati vnos nasičenih maščob. Te najpogosteje najdemo v rdečem mesu, mastnih mlečnih izdelkih in predelani hrani.

Strokovnjaki priporočajo več rib, olivnega olja, avokada, oreščkov in pustega mesa. Težava niso le nezdrava živila, temveč tudi pretirane porcije. Velike količine testenin, kruha in drugih ogljikovih hidratov lahko povzročijo hitra nihanja krvnega sladkorja, kar dolgoročno povečuje tveganje za bolezni srca in presnovne motnje.

Vijolična hrana koristi srcu

Borovnice, črno grozdje, jajčevci in druga vijolična živila vsebujejo snovi, ki pomagajo zviševati raven tako imenovanega dobrega holesterola.

Priporočljivo je tudi uživanje ovsenih kosmičev, saj vsebujejo veliko topnih vlaknin. Te pomagajo zniževati raven škodljivih maščob v krvi in prispevajo k boljšemu zdravju srca.

Kokain lahko povzroči infarkt tudi pri mlajših

Zdravniki opozarjajo, da postaja občasna uporaba kokaina vse bolj družbeno sprejemljiva, vendar so posledice lahko izjemno nevarne. Tudi pri ljudeh brez predhodnih težav lahko droga povzroči hud srčni infarkt ali trajne poškodbe srca.

Posebej zaskrbljujoče je, da številni uporabniki ne kadijo in se imajo za zdrave, hkrati pa podcenjujejo nevarnost občasnega uživanja drog.

Alkohol ni neškodljiv

Priporočene tedenske količine alkohola niso cilj, ki bi ga bilo treba doseči. Strokovnjaki opozarjajo, da je za zdravje srca najbolj varna čim manjša količina alkohola.

Pretirano pitje povečuje krvni tlak, povzroča motnje srčnega ritma, prispeva k povečanju telesne teže in dodatno obremenjuje srce. Nevarno je predvsem redno večerno pitje in tako imenovano popivanje ob koncih tedna.

Samo fitnes ni dovolj

Veliko moških po 40. letu stavi predvsem na vadbo za moč in gradnjo mišic, vendar lepo oblikovano telo še ne pomeni zdravega srca.

Poleg dvigovanja uteži je nujna tudi aerobna vadba, kot so hitra hoja, tek, kolesarjenje ali plavanje. Priporočljivo je vsaj 30 minut zmerno intenzivne aktivnosti večkrat tedensko. Ključna je predvsem rednost gibanja.

Krvni tlak in holesterol preverja premalo moških

Visok krvni tlak in povišan holesterol pogosto nimata očitnih simptomov, zato veliko ljudi sploh ne ve, da imata težave. Redni preventivni pregledi lahko pravočasno odkrijejo dejavnike tveganja in preprečijo hujše zaplete. Po potrebi zdravniki predpišejo zdravila za uravnavanje krvnega tlaka ali holesterola, kar lahko bistveno zmanjša tveganje za srčni infarkt.

Nočno delo povečuje tveganje

Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki pogosto delajo ponoči, večje tveganje za bolezni srca. Moten bioritem vpliva na presnovo, krvni tlak, telesno težo in odpornost telesa proti inzulinu.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na škodljivost dolgotrajnega sedenja. Sedeč način življenja lahko zdravju škodi skoraj enako kot nezdrava prehrana.

Pivski trebuh je opozorilni znak

Povečan obseg trebuha pri moških pogosto kaže na prekomerno uživanje alkohola in kopičenje nevarne maščobe okoli notranjih organov.

Takšna maščoba predstavlja veliko tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen in druge zdravstvene težave. Ko se začne povečevati trebuh, je to pogosto znak, da telo že dlje časa kopiči presežek kalorij.

Spremembe je treba uvesti čim prej

Strokovnjaki opozarjajo, da genetika sicer vpliva na tveganje za bolezni srca, vendar življenjski slog ostaja ključni dejavnik. Opustitev kajenja, manj alkohola, več gibanja in bolj zdrava prehrana lahko bistveno zmanjšajo možnost za razvoj bolezni srca.

Največjo razliko pa prinese pravočasno ukrepanje, prej, ko posameznik spremeni navade, večja je možnost za dolgo in zdravo življenje.