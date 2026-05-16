Osp skozi oči Janje Garnbret: več kot le plezališče

V novi navdihujoči zgodbi se v ospredje postavlja ena najbolj prepoznavnih slovenskih športnih ikon - Janja Garnbret, ki obiskovalce popelje v svet Ospa, enega najpomembnejših naravnih plezališč v Evropi.

Osp že desetletja velja za simbol slovenskega in svetovnega športnega plezanja. Njegove mogočne kraške stene so oblikovale zgodovino discipline in gostile številne vrhunske vzpone, ki so premikali meje mogočega. Danes Osp ni le športna točka, temveč prostor, kjer se prepletajo narava, zgodovina in osebne zgodbe vrhunskih športnikov.

Osp skozi oči Janjine oči: več kot le plezališče

Za Janjo Garnbret je Osp veliko več kot trening lokacija. Je prostor umika, tišine in ponovnega stika z naravo. Med apnenčastimi stenami nad istrsko vasjo najde ravnotežje med tekmovalnim pritiskom in notranjim mirom, občutek, ki ga, kot pravi sama, v vrhunskem športu ne sme manjkati.

V novi zgodbi, nastali v sodelovanju z ambasadorko slovenskega turizma, se posebej izpostavlja tudi njen vzpon v legendarni smeri »Za staro kolo in majhnega psa«, eni najbolj kultnih in zahtevnih linij v slovenskem plezanju. Smer, ki jo je prvi preplezal Tadej Slabe, velja za simbol Ospa in preizkus, ki že desetletja privablja najboljše plezalce sveta.

Stena, ki govori zgodbe

Osp je poseben tudi zaradi svoje zgodovine. Svetel kraški apnenec nosi sledi generacij plezalcev, vsaka linija pa predstavlja del skupne dediščine slovenskega športnega plezanja. Prav zato kraj ni zgolj izziv, temveč tudi prostor refleksije.

Garnbretova v zgodbi poudarja, da plezanje v Ospu ni le fizični napor, temveč tudi dialog s prostorom, ki ima svojo težo, spomin in značaj.

FOTO: Slovenia.info Delo

Slovenija kot svetovna plezalna velesila

Zgodba Ospa se povezuje tudi s širšo podobo države. Slovenija se je v zadnjih letih uveljavila kot ena najpomembnejših plezalnih destinacij na svetu. Na majhnem prostoru ponuja izjemno raznolikost – od alpskih sten do kraških previsov in balvanskih področij.

Več kot 100 urejenih naravnih plezališč privablja tako profesionalne športnike kot rekreativne obiskovalce, ki iščejo avtentična doživetja v naravi.

Turizem, šport in osebne zgodbe

Zgodba nastaja v okviru sodelovanja s Slovensko turistično organizacijo in kampanje From Slovenia, With Love., ki Slovenijo predstavlja kot destinacijo vrhunskih športnih dosežkov, neokrnjene narave in edinstvenih doživetij.

Ambasadorji skozi osebne zgodbe razkrivajo kraje, ki jih navdihujejo, in obiskovalcem približujejo Slovenijo na bolj čustven in avtentičen način.

Garnbretova: ime, ki presega šport

Janja Garnbret je v svoji karieri že večkrat dokazala, da premika meje športnega plezanja, od olimpijskih naslovov do zgodovinskih zmag v svetovnem pokalu. A prav zgodbe, kot je Osp, razkrivajo njeno drugo plat: povezanost s prostorom, naravo in pomenom gibanja, ki presega zgolj rezultat.

Osp ostaja več kot plezališče, postaja simbol zgodbe, ki jo pišejo kamen, čas in ljudje, ki se vanj vračajo.