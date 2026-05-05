Osteoporoza: tri ključna živila, ki lahko upočasnijo propadanje kosti

Gre za bolezen, ki pogosto dolgo ostane neopažena in jo odkrijejo šele ob zlomu. Osteoporoza prizadene milijone ljudi in postaja vse večji zdravstveni izziv tudi zaradi staranja prebivalstva. Strokovnjaki opozarjajo, da ima pri preprečevanju ključno vlogo prav prehrana.

Osteoporoza postopoma slabi kosti in povečuje tveganje za zlome. Po ocenah prizadene več milijonov ljudi v Evropi, število obolelih pa naj bi se v prihodnjih letih še povečevalo.

Po besedah dr. Andreja Božiča, oralnega kirurga iz podjetja Dentum, je povezava med zdravjem kosti in ustne votline pogosto spregledana.

»Zobje in čeljustna kost potrebujejo enake minerale kot preostali del okostja. Če se zdravje kosti poslabša, to vpliva tudi na stabilnost zob in dolgoročno ustno zdravje,« pojasnjuje.

Čeprav se pri skrbi za kosti najpogosteje omenja kalcij v obliki prehranskih dopolnil, strokovnjaki poudarjajo, da lahko pomembno vlogo odigrajo tudi nekatera vsakdanja živila.

Sardine so majhne, a izjemno hranljive

Sardine sodijo med najbogatejše naravne vire kalcija, še posebej, če jih uživamo skupaj z mehkimi kostmi. Poleg tega vsebujejo tudi vitamin D, ki pomaga telesu bolje izkoristiti kalcij.

»Sardine vsebujejo kalcij, vitamin D in omega-3 maščobne kisline, ki prispevajo k večji gostoti kosti,« poudarja dr. Božič. »Ta hranila hkrati zmanjšujejo vnetja, ki lahko vplivajo na zdravje kosti in dlesni.« Prav zaradi te kombinacije sodijo sardine med izjemno priporočljiva živila za redno vključevanje v jedilnik.

Suhe slive - nepričakovan zaveznik

Med živili, ki jih pogosto spregledamo, so tudi suhe slive. Raziskave kažejo, da lahko pomagajo ohranjati kostno gostoto, še posebej pri ženskah po menopavzi. Redno uživanje je povezano z manjšim upadom kostne mase. »Suhe slive vsebujejo spojine, ki podpirajo presnovo kosti,« pojasnjuje dr. Božič. »Gre za preprost dodatek k prehrani, na katerega marsikdo sploh ne pomisli.« Njihova prednost je tudi v tem, da ne zahtevajo posebne priprave in so lahko dostopne.

Tofu je alternativa brez mlečnih izdelkov

Za vse, ki ne uživajo mlečnih izdelkov, je tofu odlična izbira. Gre za živilo na osnovi soje, ki vsebuje tako kalcij kot beljakovine, oboje je ključno za ohranjanje močnih kosti.

»Tofu je odlična alternativa za ljudi, ki ne uživajo mleka. Zagotavlja kalcij in beljakovine, ki so pomembne za kosti in zobe,« dodaja dr. Božič. Pogosto je dodatno obogaten z vitamini in minerali, kar še povečuje njegove koristi za zdravje kosti.

Prehrana ni dovolj, pomemben je celosten pristop

Čeprav sama prehrana ne more povsem preprečiti osteoporoze, strokovnjaki poudarjajo, da ima pomembno vlogo, še posebej v kombinaciji z redno telesno aktivnostjo in zdravim življenjskim slogom. »Ko skrbite za kosti, hkrati skrbite tudi za svoje zobe, in tega se veliko ljudi sploh ne zaveda,« še opozarja dr. Božič.