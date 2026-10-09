Otroci športniki potrebujejo več kot le zdravo prehrano. To je najpomembnejša naloga staršev

Uravnotežena prehrana je temelj zdravega razvoja, dobre telesne pripravljenosti in športne zmogljivosti. Pri otrocih, ki se ukvarjajo s športom, je še posebej pomembno, da zaužijejo dovolj energije in vseh potrebnih hranil. Pri oblikovanju njihovih prehranskih navad imajo odločilno vlogo starši, ki so otrokom največji zgled tudi pri prehranjevanju.

Športna prehrana ni namenjena samo vrhunskim športnikom. Pomembna je tudi za otroke in mladostnike, ki trenirajo večkrat na teden, odrasle rekreativce ter starejše, ki želijo ohraniti zdravje in telesno zmogljivost. Osnova je uravnotežena prehrana, ki jo je treba prilagoditi starosti, telesni dejavnosti in individualnim potrebam.

Kaj mora vsebovati krožnik otroka športnika?

Otroci, mladostniki in mladi odrasli imajo zaradi rasti in razvoja velike potrebe po energiji in hranilih. Če so poleg tega še športno dejavni, je ustrezna prehrana še pomembnejša. Pomanjkanje energije in hranil lahko namreč negativno vpliva na telesni razvoj, rast in športno zmogljivost. Priporočljivo je, da imajo otroci čez dan pet obrokov, ki so čim bolj enakomerno razporejeni. Pri sestavi obrokov si lahko pomagamo z načelom uravnoteženega krožnika: približno četrtino naj predstavljajo ogljikovi hidrati, četrtino beljakovinska živila, polovico pa zelenjava.

Med kakovostne vire ogljikovih hidratov spadajo polnozrnate testenine, rjavi riž in žita brez dodanega sladkorja. Beljakovine lahko otrok dobi iz živil živalskega in rastlinskega izvora. Pomemben del prehrane so tudi kakovostne maščobe, na primer rastlinska olja. Ob obroku naj bosta na voljo še sadje in voda.

Takšen način prehranjevanja je dobra osnova, vendar je treba količino hrane prilagoditi otrokovim potrebam. Otrok, ki vsak dan intenzivno trenira, ima drugačne energijske potrebe kot vrstnik, ki je telesno manj dejaven.

Voda je najpomembnejša za dobro hidracijo

Ustrezna hidracija je eden ključnih dejavnikov športne zmogljivosti. Otroci, ki se rekreativno ukvarjajo s športom, za večino običajnih dejavnosti praviloma ne potrebujejo posebnih športnih napitkov. Zadostuje voda, pri čemer je treba količino prilagoditi starosti, telesni dejavnosti, temperaturi okolja in izgubam tekočine s potenjem. Pri dolgotrajnejših in intenzivnejših naporih, zlasti v vročini, so lahko zaradi večjih izgub tekočine in elektrolitov primerni tudi izotonični napitki. Vendar niso potrebni pri vsaki vadbi.

Poleg tekočine telo za delovanje potrebuje ogljikove hidrate in maščobe, ki zagotavljajo energijo, ter beljakovine, ki sodelujejo pri rasti, obnovi tkiv in gradnji mišic. Pri otrocih športnikih je zato še posebej pomembno, da prehrana pokrije vse potrebe, ne le tistih, ki so neposredno povezane s treningom.

Starši so najpomembnejši zgled pri prehranjevanju

Poznavanje načel uravnotežene prehrane je med starši razmeroma dobro, vendar se znanje ne odraža vedno v vsakodnevnih navadah. Pomembno je, da otroci priporočila o prehrani vidijo tudi v praksi. Če starši redno uživajo zelenjavo, sadje, polnovredna žita in kakovostne beljakovinske vire ter za žejo izbirajo vodo, bodo otroci takšne navade lažje sprejeli. Podobno velja za omejevanje pretirano mastnih, slanih in sladkih živil. Pri prehrani ni smiselno izhajati zgolj iz splošnih oznak, kot sta zdravo in nezdravo. Potrebe se med posamezniki razlikujejo, pri nekaterih pa so določena živila zaradi bolezni ali intolerance neprimerna. Primer je gluten, ki ga morajo ljudje s celiakijo iz prehrane dosledno izločiti.

Za večino otrok pa je najpomembnejša raznolika in uravnotežena prehrana, ki zagotavlja dovolj energije in vseh potrebnih hranil. Starši lahko na prehranske navade vplivajo predvsem z lastnim zgledom, rednimi obroki in premišljeno izbiro živil.

Ali otroci športniki potrebujejo prehranska dopolnila?

Če otrok uživa raznoliko prehrano, ki ustreza njegovim energijskim in hranilnim potrebam, dodatki vitaminov in mineralov praviloma niso samodejno potrebni. O morebitnem pomanjkanju je smiselno presojati individualno, glede na prehrano, zdravstveno stanje in okoliščine. Posebno pozornost si zasluži vitamin D, katerega tvorba v koži je v obdobju z manj sončnega sevanja manjša. O ustreznem nadomeščanju je priporočljivo odločati skladno s strokovnimi priporočili in potrebami posameznika.

Pri vrhunskih športnikih je prehrana pogosto načrtovana v sodelovanju s strokovnjaki za športno prehrano. Pri otrocih je takšna strokovna podpora lahko še posebej koristna, kadar so treningi intenzivni, prehrana omejena ali obstaja sum na pomanjkanje posameznih hranil.

Je veganska prehrana primerna za otroka športnika?

Pri otrocih, ki ne uživajo mesa ali drugih živil živalskega izvora, je treba posebno pozornost nameniti ustreznemu vnosu energije, beljakovin, železa, vitamina B12, kalcija, joda, vitamina D in drugih pomembnih hranil. Veganska prehrana izključuje meso, ribe, jajca, mleko in mlečne izdelke, zato zahteva skrbno načrtovanje. Pri otrocih, ki so v obdobju intenzivne rasti in razvoja, lahko slabo načrtovana prehrana poveča tveganje za pomanjkanje hranil. To je še posebej pomembno pri mladih športnikih, katerih potrebe so zaradi telesne dejavnosti lahko večje.

Tudi vegetarijanska prehrana zahteva premišljeno sestavo, vendar je tveganje odvisno od tega, katera živila so izključena in s čim jih nadomestimo. Pri otroku, ki se prehranjuje omejeno, je priporočljivo sodelovanje s pediatrom in kliničnim dietetikom, ki lahko oceni ustreznost prehrane ter po potrebi svetuje prilagoditve.

Športna prehrana postaja vse pomembnejši del treninga

Prehranska znanost se hitro razvija, zato so informacije o prehrani pogosto nasprotujoče si. Za kakovostne odločitve je pomembno razlikovati med znanstveno podprtimi priporočili in nepreverjenimi nasveti. V vrhunskem športu je prehransko svetovanje že dolgo del strokovne podpore treningu. Ustrezno načrtovana prehrana lahko pomaga pri zagotavljanju energije, regeneraciji in prilagajanju telesa na obremenitve. Pomembna je tudi pri preprečevanju prehranskih primanjkljajev, ki lahko ovirajo napredek.

Pri otrocih športnikih pa cilj ni zgolj boljši rezultat na tekmovanju. Prednost morajo imeti zdrav razvoj, ustrezna rast, dobro počutje in dolgoročno oblikovanje zdravih navad. Zato je smiselno, da pri njihovem športnem udejstvovanju sodelujejo usposobljeni trenerji, starši in po potrebi strokovnjaki za prehrano.

Uravnotežena prehrana, dovolj tekočine in dober zgled v družini so temelji, na katerih otroci gradijo zdrav odnos do hrane in športa.