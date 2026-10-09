Otrok trenira večkrat na teden? To je najpomembnejše pravilo pri njegovi prehrani

Prehrana otroka športnika mora podpirati rast, razvoj in telesno zmogljivost. Praški, tablete in modne diete niso bližnjica do boljših rezultatov, temveč lahko ob neustrezni uporabi povzročijo dodatne težave.

Otroci, ki se redno ukvarjajo s športom, potrebujejo dovolj energije za rast, razvoj, šolske obveznosti in treninge. Kljub temu se prehrana mladih športnikov vse pogosteje zapleta z dietami, prehranskimi dopolnili in obljubami o hitrejšem napredku. Osnovno načelo pa ostaja preprosto: otrok potrebuje uravnoteženo vsakodnevno prehrano, ki jo je treba prilagoditi dodatnim potrebam zaradi športne aktivnosti.

Namesto iskanja čudežnih praškov in tablet bi morali več pozornosti nameniti običajni hrani, zadostnemu energijskemu vnosu in ustreznemu razporejanju obrokov. Otrokov organizem se namreč še razvija, zato prehranske potrebe mladega športnika niso enake potrebam odraslega tekmovalca.

Prehrana otroka športnika se začne pri običajnih obrokih

Hiter življenjski tempo je spremenil tudi prehranske navade otrok in mladostnikov. Ob običajnih živilih se vse pogosteje poudarjajo posebne diete, tako imenovana superhrana in prehranska dopolnila. Mladi športniki so lahko izpostavljeni številnim nasvetom, ki jim obljubljajo več moči, hitrejšo regeneracijo in boljše rezultate. Pri tem pomembno vlogo igrajo tudi odrasli. Če starši pogosto preizkušajo različne diete in uporabljajo številna prehranska dopolnila, otroci takšne navade hitro sprejmejo kot nekaj običajnega. Podobno velja za vpliv družbenih omrežij in nasvetov, ki jih mladi dobivajo v športnem okolju.

Včasih se zgodi, da tudi trenerji ali drugi ljudje, ki sodelujejo pri športni vadbi, priporočajo dodatke, ne da bi ustrezno poznali njihove koristi, omejitve in morebitna tveganja za otroke.

Temeljna prehranska strategija mladega športnika bi morala biti drugačna. Običajno prehrano je treba prilagoditi tako, da zagotavlja dovolj energije in hranil za rast ter hkrati pokriva povečane potrebe zaradi telesne aktivnosti.

To pomeni redne in ustrezno sestavljene obroke, ne pa samodejnega poseganja po praških in tabletah. Prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, njihova uporaba pri otrocih pa mora imeti jasen razlog in ustrezno strokovno podlago.

Katera hrana je primerna za mladega športnika?

Osnova prehrane otroka, ki trenira nogomet, kolesarjenje, atletiko ali kateri koli drug šport, so običajna živila. Mednje sodijo krompir, riž, testenine, jajca, mleko in mlečni izdelki, pa tudi zelenjava, sadje, stročnice, meso, ribe in druga živila, ki zagotavljajo potrebna hranila. Pomembno je, da otrok zaužije dovolj ogljikovih hidratov, ki so pomemben vir energije za telesno aktivnost, beljakovin za rast in obnovo tkiv ter maščob, ki imajo pomembno vlogo pri razvoju in delovanju organizma.

Izbira hrane naj bo raznolika, obroki pa prilagojeni otrokovemu dnevnemu ritmu. Mladi športnik, ki ima po pouku še več ur treninga, potrebuje drugačno energijsko podporo kot otrok, ki je telesno manj aktiven. Tudi čas obrokov je pomemben. Pred vadbo je smiselno izbrati hrano, ki jo otrok dobro prenaša in je zanj lahko prebavljiva. Po treningu pa je treba poskrbeti za nadomestitev porabljene energije, vnos beljakovin in tekočine.

Pri tem ni nujno, da so rešitve drage ali zapletene. Osnovna živila so lahko povsem primerna za pripravo kakovostnih obrokov. Vendar tudi pekarna ali druga hitra možnost prehrane ne moreta vedno zagotoviti vsega, kar otrok potrebuje, zato je smiselno prehrano načrtovati vnaprej.

Otroci potrebujejo tudi spontano gibanje

Nekoč so otroci veliko prostega časa preživeli na igriščih, ulicah in v naravi. Po pouku so se zbirali na dvoriščih, igrali igre z žogo, tekali po gozdu in se vozili s kolesi. Gibanje se ni končalo po eni uri organizirane vadbe, temveč je bilo del vsakdanjega življenja. Med igro praviloma niso načrtovali prehrane. Ko so postali lačni ali žejni, so odšli domov, se okrepčali in se nato vrnili k dejavnosti. Zvečer je sledil obrok, po katerem so utrujeni zaspali. Takšen način življenja se je v številnih okoljih spremenil. Otroci imajo danes pogosto manj spontanega gibanja, več časa preživijo pred zasloni, hkrati pa so lahko vključeni v zelo strukturirane športne programe in tekmovanja.

Organizirana vadba je pomembna, vendar ne more v celoti nadomestiti vsakodnevnega gibanja, igre in sproščenega raziskovanja okolice. Prav tako športne obveznosti ne bi smele zasenčiti pomena počitka, spanja in primerne prehrane.

Posebno pozornost si zasluži tudi odnos do športnih masaž, regeneracijskih postopkov in prehranskih dodatkov. Pri otrocih morajo biti takšni ukrepi smiselni, primerni njihovi starosti in podprti z ustreznim znanjem. Nepreverjeni nasveti o posebnih oblikah mineralov ali drugih dodatkov niso primeren temelj za skrb za zdravje mladih športnikov.

Premalo hrane lahko ogrozi zdravje mladega športnika

Sodobna športna znanost vse bolj poudarja pomen zadostne energijske preskrbe otrok in mladostnikov, ki trenirajo. Njihov organizem mora hkrati pokrivati potrebe po rasti, razvoju, delovanju organov, šolskih obveznostih in športni aktivnosti.

Če otrok zaužije premalo energije glede na svoje potrebe, lahko to negativno vpliva na njegovo zdravje, regeneracijo in telesno zmogljivost. Dolgotrajno neskladje med porabo in vnosom energije lahko vodi v sindrom relativnega energijskega pomanjkanja v športu, znan kot RED-S.

Gre za stanje, pri katerem organizmu po upoštevanju energijske porabe za vadbo ne ostane dovolj energije za vse druge fiziološke funkcije. Posledice se lahko pokažejo na različnih področjih zdravja, med drugim pri hormonskem delovanju, zdravju kosti, odpornosti, razvoju in športni uspešnosti. Tveganje ne zadeva samo otrok, ki so videti zelo vitki. Tudi otrok z več telesne maščobe lahko zaužije premalo energije glede na svoje dejanske potrebe ali ima neustrezno sestavljeno prehrano. Zunanja podoba zato sama po sebi ne pove, ali je prehrana zadostna.

Posebej problematično je, kadar odrasli otroku v želji po zmanjšanju telesne mase hkrati povečajo količino telesne aktivnosti in omejijo hrano. Takšen pristop lahko poveča tveganje za energijsko pomanjkanje in poslabša odnos do prehranjevanja ter gibanja. Pri otrocih je zato pomembno, da se morebitne težave s telesno maso obravnavajo celostno, ob upoštevanju rasti, razvoja, zdravstvenega stanja in športnih obremenitev. Stroge diete brez ustreznega strokovnega nadzora niso primerna rešitev.

Mladi športnik mora jesti dovolj, ne čim manj

Prehrana otroka športnika ne sme temeljiti na strahu pred ogljikovimi hidrati, maščobami ali posameznimi živili. Prav tako ne bi smela biti podrejena zgolj športnim rezultatom ali videzu telesa. Najpomembnejše je, da otrok redno uživa raznoliko hrano, ima na voljo dovolj energije in tekočine ter da se obroki prilagajajo zahtevnosti vadbe. Pri večjih obremenitvah so potrebe po energiji praviloma večje, zato je treba poskrbeti tudi za ustrezne obroke pred treningom in po njem.

Starši in trenerji lahko veliko naredijo že s tem, da mladim pomagajo razviti zdrave prehranske navade, ne da bi jih obremenjevali z nepotrebnimi prepovedmi, dietami ali obljubami o hitrem napredku. Če obstaja sum na pomanjkanje hranil, izrazito utrujenost, slabšo regeneracijo ali druge težave, je primeren posvet s pediatrom oziroma usposobljenim strokovnjakom za prehrano.

Ključno sporočilo je preprosto: otrok, ki trenira, mora jesti dovolj. Njegova prehrana mora podpirati tako športno aktivnost kot rast in razvoj. Osnova naj ostanejo običajna, raznolika živila, prehranska dopolnila pa ne smejo postati samoumeven del otroškega športa.