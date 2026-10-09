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VEDNO VEČJI PROBLEM

Otroška debelost in sladkorna bolezen sta vse večja težava. Ključ je v gibanju

Pri otrocih je še posebej pomembno, da se zdrave navade oblikujejo postopoma in brez nepotrebnega pritiska.
Spontana igra je pomemben del zdravega otroštva in je ne gre podcenjevati. Vendar kratka obdobja živahnosti ne povedo nujno, ali se otrok čez dan dovolj giblje. FOTO: Shutterstock 
Spontana igra je pomemben del zdravega otroštva in je ne gre podcenjevati. Vendar kratka obdobja živahnosti ne povedo nujno, ali se otrok čez dan dovolj giblje. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 9. 10. 2026 | 15:00
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Otroška debelost ne vpliva le na telesno težo, temveč tudi na presnovo, gibalne sposobnosti in dolgoročno zdravje. Med možnimi posledicami so tudi presnovne motnje in sladkorna bolezen tipa 2, ki se lahko razvije že v otroštvu. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana in zdrave družinske navade so zato pomembni temelji preventive.

Prekomerna telesna teža je pogosto povezana z dolgotrajnim presežkom zaužite energije glede na porabo. Toda pri obravnavi otroške debelosti ni dovolj upoštevati samo prehrane. Pomembno vlogo ima tudi pomanjkanje gibanja, ki je ob vse več časa pred zasloni postalo izrazit izziv sodobnega načina življenja.

Otroška debelost povečuje tveganje za presnovne bolezni

Maščobno tkivo ni zgolj zaloga energije, ampak je tudi presnovno aktivno. Njegovo čezmerno kopičenje lahko vpliva na uravnavanje krvnega sladkorja, občutljivost za inzulin in delovanje različnih organov. Pri otrocih s čezmerno telesno težo se zato poveča tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, ki je bila nekoč značilnejša predvsem za odrasle.

Prekomerna telesna teža lahko vpliva tudi na gibalne sposobnosti. Otroci, ki se manj gibljejo, imajo pogosto manj priložnosti za razvoj koordinacije, ravnotežja, moči in vzdržljivosti. Če se začarani krog ne prekine, je lahko vse težje vzpostaviti redne gibalne navade. K nastanku debelosti prispeva več dejavnikov, med drugim prehrana, telesna dejavnost, spanje, okolje in dedna nagnjenost. Zato težave ni mogoče poenostaviti zgolj na količino zaužite hrane. Pomembno je ustvariti razmere, v katerih otroci lažje izbirajo gibanje in razvijajo zdrave navade.

Čas pred zasloni ne more nadomestiti gibanja

Televizija, telefoni, tablice in računalniki so postali del vsakdanjega življenja otrok. Težava nastane, kadar čas pred zasloni izpodriva igro na prostem, športne dejavnosti in druge oblike gibanja.

Pomembna je tudi navada prehranjevanja med gledanjem televizije ali uporabo telefona. Takrat je pozornost pogosto usmerjena drugam, zato je lahko težje zaznati občutek sitosti. Če so ob tem na voljo predvsem energijsko bogata živila z veliko sladkorja, soli in maščob ter malo hranilne vrednosti, se lahko poveča tveganje za čezmeren energijski vnos. Nasprotno pa otroci, ki redno tečejo, kolesarijo, se igrajo na igrišču ali obiskujejo športne dejavnosti, lažje razvijajo gibalne spretnosti in vzdržljivost. Telesna dejavnost je koristna tudi za presnovno zdravje, ne glede na to, da prehrana ostaja pomemben del celotne slike.

Otrok je ves čas v gibanju. Ali je to dovolj?

Nekateri starši poudarjajo, da njihov otrok nikoli ne miruje. Ves čas teka, skače, se igra in raziskuje okolico, zato se jim zdi skrb zaradi pomanjkanja gibanja odveč. Takšno vedenje je lahko dober znak, vendar je za presojo telesne dejavnosti pomembno tudi, koliko časa otrok preživi v gibanju in kako intenzivna je njegova dejavnost.

Spontana igra je pomemben del zdravega otroštva in je ne gre podcenjevati. Vendar kratka obdobja živahnosti ne povedo nujno, ali se otrok čez dan dovolj giblje. Pomembno je, da ima vsak dan dovolj priložnosti za tek, kolesarjenje, igre z žogo, plezanje in druge dejavnosti, pri katerih se nekoliko zadihava. Prav tako otrokova živahnost sama po sebi ne zagotavlja, da nima težav s telesno težo ali presnovo. Na te vplivajo tudi prehrana, spanje, dedni dejavniki in druge okoliščine. Zato ni smiselno presojati zdravja zgolj po tem, koliko energije otrok navidezno porabi. Pomembnejša je celotna slika njegovih navad, razvoja in počutja.

Gibanje spodbuja razvoj možganov in izboljšuje počutje

Koristi redne telesne dejavnosti segajo daleč onkraj telesne pripravljenosti. Raziskave kažejo, da je gibanje povezano z boljšimi kognitivnimi sposobnostmi, med drugim s pozornostjo, spominom in izvršilnimi funkcijami, ki pomagajo pri načrtovanju in reševanju težav. Telesna dejavnost vpliva tudi na delovanje možganov in procese, povezane z njihovo prilagodljivostjo. Med gibanjem se sproščajo različne signalne molekule, ki sodelujejo pri uravnavanju presnove in vplivajo tudi na delovanje drugih telesnih sistemov.

Redno gibanje lahko prispeva k boljšemu razpoloženju, kakovostnejšemu spancu in lažjemu obvladovanju stresa. Pri otrocih ima pomembno vlogo tudi druženje z vrstniki, saj skupinska igra in šport spodbujata sodelovanje, komunikacijo ter upoštevanje pravil. Šport tako ni pomemben samo zaradi telesnega razvoja, temveč tudi zaradi duševnega počutja in socialnih spretnosti. Pri izbiri dejavnosti je zato smiselno upoštevati otrokove interese, sposobnosti in želje.

Starši lahko največ naredijo z lastnim zgledom

Prehranske in gibalne navade se začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu. Pri tem imajo starši pomembno vlogo, saj otroci pogosto posnemajo vedenje odraslih. Če je gibanje običajen del družinskega življenja, ga bodo tudi sami lažje sprejeli kot nekaj samoumevnega. Za začetek niso potrebni dragi športni programi ali zahtevni treningi. Družinski sprehodi, kolesarjenje, igre z žogo, izleti v naravo in skupna igra na prostem so preprosti načini za povečanje vsakodnevne dejavnosti.

Pomembno je, da gibanje ni predstavljeno kot kazen za zaužito hrano ali kot obveznost zaradi telesne teže. Otroci naj ga doživljajo kot priložnost za zabavo, raziskovanje, druženje in pridobivanje novih spretnosti.

Prav tako je koristno, da starši poskrbijo za redne obroke, raznoliko prehrano in dovolj spanja ter določijo razumne meje uporabe zaslonov. Namesto osredotočanja na kilograme je bolje spodbujati vedenja, ki dolgoročno podpirajo zdravje.

Telesna dejavnost koristi tudi odraslim

Gibanje ni pomembno samo za otroke. Redna telesna dejavnost pri odraslih pomaga pri preprečevanju in obvladovanju številnih kroničnih bolezni, med drugim sladkorne bolezni tipa 2 in srčno-žilnih bolezni. Prispeva tudi k ohranjanju mišične mase, kostne gostote, telesne zmogljivosti in samostojnosti v starejšem obdobju. Poleg telesnih koristi lahko izboljša spomin, pozornost, razpoloženje in kakovost spanja. Pomembno je tudi, da se telesna dejavnost prilagodi zdravstvenemu stanju, starosti in telesni pripravljenosti posameznika. Za večino ljudi je bolje začeti z izvedljivimi dejavnostmi in jih postopoma vključevati v vsakdan kot pa si zastaviti prezahtevne cilje, ki jih je težko vzdrževati. Tudi hoja, kolesarjenje in druge zmerno intenzivne dejavnosti lahko pomembno prispevajo k zdravju, če postanejo redna navada.

Gibanje je naložba v zdravje za vse življenje

Otroška debelost in z njo povezane presnovne težave zahtevajo celosten pristop. Uravnotežena prehrana je pomembna, vendar sama ne nadomesti rednega gibanja. Enako velja v obratni smeri: telesna dejavnost ne more v celoti odpraviti posledic neustrezne prehrane. Najboljše rezultate prinaša kombinacija raznolike prehrane, vsakodnevnega gibanja, kakovostnega spanca in spodbudnega družinskega okolja. Pri otrocih je še posebej pomembno, da se zdrave navade oblikujejo postopoma in brez nepotrebnega pritiska.

Redno gibanje je ena najpomembnejših naložb v otrokovo zdravje. Koristi, ki jih prinaša v otroštvu, lahko pomagajo ustvariti trdne temelje za bolj zdravo odraslost.

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