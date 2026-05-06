Padec Boruta Pahorja kot opomnik. To so najpogostejše poškodbe pri padcu s kolesa

Kolesarska sezona je v polnem razmahu, z njo pa žal prihajajo tudi padci. Ti so lahko povsem nedolžni ali pa precej resni, posledice pa segajo od površinskih odrgnin do zlomov. Nedavni padec nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja, ki je po poročilih utrpel poškodbe pri kolesarjenju, znova opozarja, kako hitro se lahko športna rekreacija spremeni v neprijetno izkušnjo.

Najpogostejše poškodbe pri padcih

Pri kolesarskih padcih so najpogostejše:

odrgnine, ki nastanejo ob stiku z asfaltom

modrice in udarnine, pogosto na bokih, ramenih in stegnih

otekline, ki se razvijejo kmalu po udarcu

zvin ali nateg vezi, zlasti v zapestjih in gležnjih

zlomi, med katerimi je najpogostejši zlom ključnice

poškodbe glave, ki jih lahko učinkovito ublaži čelada

Prav ključnica je zaradi narave padca (padanje na ramo ali iztegnjeno roko) ena najranljivejših kosti pri kolesarjih.

Prva pomoč: ključni koraki po padcu

Če se znajdete na tleh, je pomembno, da ukrepate hitro in premišljeno.

1. Čiščenje ran

Rano je treba čim prej očistiti, da preprečimo okužbo. Najpogosteje zadostuje spiranje z vodo in milom, še bolje pa je uporabiti fiziološko raztopino. Pomembno je odstraniti vse delce umazanije in asfalta.

Ko je rana očiščena, obstajata dva pristopa: pustimo jo odprto, da se suši ali pa jo zaščitimo s sterilno gazo in uporabimo kremo za celjenje.

V praksi se pogosto uporablja kombinacija obeh metod. Po celjenju pa je priporočljivo kožo negovati z olji (npr. olivnim ali kokosovim), da zmanjšamo brazgotinjenje. Če se pojavi povišana telesna temperatura ali znaki vnetja, je nujen obisk zdravnika.

2. Hlajenje poškodb

Na boleče in otekle predele polagamo hladne obkladke. Priporočljivo je hlajenje približno 10 minut večkrat dnevno, saj to zmanjša oteklino in bolečino.

3. Protibolečinska pomoč

Ob močnejših bolečinah lahko posežemo po protibolečinskih sredstvih, po možnosti takih s protivnetnim učinkom.

Spanje in regeneracija

Kakovosten spanec ima ključno vlogo pri okrevanju. Telo se med spanjem obnavlja, zato je pomembno, da si po padcu zagotovite dovolj počitka, tudi ob pomoči protibolečinskih sredstev, če je to potrebno.

Gibanje: da, vendar postopno

Čeprav je po padcu prisoten strah, je priporočljivo, da se h gibanju vrnete čim prej, vendar postopno. Lahkotno kolesarjenje ali sprehod pomagata:

izboljšati prekrvavitev

pospešiti celjenje

zmanjšati togost mišic in sklepov

premagati psihološki strah pred ponovnim padcem

Pomembno pa je, da ne pretiravate.

Brez prehitevanja

Telo po padcu potrebuje čas. Hujši kot je bil padec, večji je stres za organizem. Prezgodnja vrnitev k intenzivnim treningom lahko podaljša okrevanje ali celo povzroči nove poškodbe. Poslušajte svoje telo, to je najboljši pokazatelj, kdaj ste pripravljeni na večje napore.

Ne pozabite na kolo

Po padcu ne preverite le svojega telesa, temveč tudi kolo. Posebno pozornost namenite:

okvirju (ali je poškodovan ali zvit)

zavoram

kolesom in prestavam

Če niste prepričani o brezhibnosti, kolo raje odpeljite na servis.

Previdnost ostaja ključna

Kolesarjenje prinaša številne koristi za zdravje, a tudi tveganja. Uporaba čelade, prilagojena hitrost in previdnost na cesti lahko bistveno zmanjšajo posledice padcev.

Primer nedavnega padca Boruta Pahorja je opomnik, da nesreča ne izbira – lahko se zgodi vsakomur. Zato je znanje o pravilnem ukrepanju po padcu še toliko pomembnejše.