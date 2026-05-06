Padec Boruta Pahorja kot opomnik. To so najpogostejše poškodbe pri padcu s kolesa

Kolesarska sezona je v polnem razmahu, z njo pa žal prihajajo tudi padci. Ti so lahko povsem nedolžni ali pa precej resni, posledice pa segajo od površinskih odrgnin do zlomov. Nedavni padec nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja, ki je po poročilih utrpel poškodbe pri kolesarjenju, znova opozarja, kako hitro se lahko športna rekreacija spremeni v neprijetno izkušnjo.
Pri kolesarskih padcih so najpogostejše:
Prav ključnica je zaradi narave padca (padanje na ramo ali iztegnjeno roko) ena najranljivejših kosti pri kolesarjih.
Če se znajdete na tleh, je pomembno, da ukrepate hitro in premišljeno.
Rano je treba čim prej očistiti, da preprečimo okužbo. Najpogosteje zadostuje spiranje z vodo in milom, še bolje pa je uporabiti fiziološko raztopino. Pomembno je odstraniti vse delce umazanije in asfalta.
Ko je rana očiščena, obstajata dva pristopa: pustimo jo odprto, da se suši ali pa jo zaščitimo s sterilno gazo in uporabimo kremo za celjenje.
V praksi se pogosto uporablja kombinacija obeh metod. Po celjenju pa je priporočljivo kožo negovati z olji (npr. olivnim ali kokosovim), da zmanjšamo brazgotinjenje. Če se pojavi povišana telesna temperatura ali znaki vnetja, je nujen obisk zdravnika.
Na boleče in otekle predele polagamo hladne obkladke. Priporočljivo je hlajenje približno 10 minut večkrat dnevno, saj to zmanjša oteklino in bolečino.
Ob močnejših bolečinah lahko posežemo po protibolečinskih sredstvih, po možnosti takih s protivnetnim učinkom.
Kakovosten spanec ima ključno vlogo pri okrevanju. Telo se med spanjem obnavlja, zato je pomembno, da si po padcu zagotovite dovolj počitka, tudi ob pomoči protibolečinskih sredstev, če je to potrebno.
Čeprav je po padcu prisoten strah, je priporočljivo, da se h gibanju vrnete čim prej, vendar postopno. Lahkotno kolesarjenje ali sprehod pomagata:
Pomembno pa je, da ne pretiravate.
Telo po padcu potrebuje čas. Hujši kot je bil padec, večji je stres za organizem. Prezgodnja vrnitev k intenzivnim treningom lahko podaljša okrevanje ali celo povzroči nove poškodbe. Poslušajte svoje telo, to je najboljši pokazatelj, kdaj ste pripravljeni na večje napore.
Po padcu ne preverite le svojega telesa, temveč tudi kolo. Posebno pozornost namenite:
Če niste prepričani o brezhibnosti, kolo raje odpeljite na servis.
Kolesarjenje prinaša številne koristi za zdravje, a tudi tveganja. Uporaba čelade, prilagojena hitrost in previdnost na cesti lahko bistveno zmanjšajo posledice padcev.
Primer nedavnega padca Boruta Pahorja je opomnik, da nesreča ne izbira – lahko se zgodi vsakomur. Zato je znanje o pravilnem ukrepanju po padcu še toliko pomembnejše.