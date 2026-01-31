Pametne ure razkrivajo nevarne srčne motnje prej kot klasični pregledi

Pametne ure z vgrajenim senzorjem EKG se vse bolj uveljavljajo kot pomembno orodje pri zgodnjem odkrivanju nevarnih motenj srčnega ritma. Raziskava je pokazala, da so pri prepoznavanju življenjsko ogrožajočih aritmij lahko celo uspešnejše od klasičnih preventivnih pregledov in običajnega zdravstvenega nadzora.

Tiha, a resna nevarnost

V središču raziskave je bila atrijska fibrilacija, najpogostejša motnja srčnega ritma na svetu. Gre za stanje, pri katerem srčna preddvora utripata neredno, kar povečuje tveganje za nastanek krvnih strdkov v srcu. Ti lahko ob prehodu v možgane povzročijo možgansko kap.

Posebna težava atrijske fibrilacije je, da se pogosto pojavlja občasno ali poteka povsem brez opaznih simptomov. Prav zato ostane pri številnih ljudeh dolgo neodkrita, tudi ob rednih zdravniških pregledih.

Neprekinjeno spremljanje namesto občasnih meritev

V raziskavo je bilo vključenih 450 oseb, starejših od 65 let, z večjim tveganjem za možgansko kap. Ena skupina je šest mesecev nosila pametno uro vsaj 12 ur na dan, druga pa je prejemala običajno zdravstveno oskrbo brez digitalnega spremljanja srčnega ritma.

Pametne ure so uporabljale dve dopolnjujoči se tehnologiji: optično merjenje srčnega utripa s fotopletizmografijo (PPG) ter preprost elektrokardiogram (EKG), ki beleži električno aktivnost srca. Medtem ko merjenje utripa opozarja na morebitne nepravilnosti, je EKG nujen za zanesljivo potrditev atrijske fibrilacije.

Občutno več pravočasno odkritih primerov

Rezultati so pokazali izrazito razliko med skupinama. Atrijsko fibrilacijo so v skupini s pametnimi urami odkrili štirikrat pogosteje kot v skupini brez digitalnega nadzora. Motnjo so diagnosticirali in začeli zdraviti pri 21 osebah, medtem ko so v kontrolni skupini zaznali le pet primerov.

Pomembna razlika se je pokazala tudi pri prisotnosti simptomov. Vsi posamezniki v skupini brez pametnih ur so imeli izrazite težave in so zdravniško pomoč poiskali zaradi slabega počutja. V skupini s pametnimi urami pa je bilo 57 odstotkov oseb brez simptomov, brez nosljive naprave za svojo motnjo najverjetneje sploh ne bi izvedeli.

Koristna tehnologija z omejitvami

Raziskava opozarja tudi na pomanjkljivosti nosljivih naprav. Pametne ure niso nezmotljive in lahko sprožijo lažna opozorila. Atrijska fibrilacija je bila potrjena pri približno polovici oseb, ki jih je naprava opozorila na nepravilnosti.

Kljub temu strokovne ugotovitve kažejo, da pametne ure pomenijo dragoceno dopolnilo sodobni zdravstveni oskrbi. Omogočajo dolgotrajno in neprekinjeno spremljanje velikega števila ljudi brez stalnih obiskov zdravstvenih ustanov, kar je v razmerah vse bolj obremenjenih zdravstvenih sistemov pomembna prednost.

Srce pod stalnim nadzorom

Pametne ure se vse pogosteje uveljavljajo kot učinkovit pripomoček za zgodnje odkrivanje srčno-žilnih bolezni, zlasti pri starejših in osebah z večjim tveganjem. Čeprav ne morejo nadomestiti zdravniške diagnostike, lahko pravočasno opozorijo na motnje, ki bi sicer ostale neopažene in s tem pomembno prispevajo k preprečevanju najtežjih zapletov.