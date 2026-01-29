Pečen brokoli po preprostem receptu, ki navduši tudi največje skeptike

Brokoli velja za eno najbolj zdravih vrst zelenjave, a je pogosto neupravičeno spregledan zaradi domnevno »dolgočasnega« okusa. Gre za izjemno bogat vir vitamina C in vitamina K, poleg tega vsebuje še fosfor, kalij, magnezij, železo, cink, omega-3 maščobne kisline in številna druga pomembna hranila. Prav zaradi teh lastnosti ga strokovnjaki uvrščajo med »superživila«.

Kljub temu se brokoli na slovenskih krožnikih pogosto znajde le občasno, predvsem zato, ker je ob napačni pripravi pust in brez izrazitega okusa. A rešitev je presenetljivo preprosta: pečenje pri visoki temperaturi, ki povsem spremeni njegovo strukturo in okus.

Zakaj pečen brokoli deluje?

Pečenje brokolija v vroči pečici povzroči karamelizacijo zunanjosti. To pomeni, da se na površini razvije rahlo hrustljava skorjica s sladkastim, oreškastim priokusom, notranjost cvetov pa ostane mehka in sočna. Dodatek česna, limone in parmezana poskrbi za ravnovesje okusov, od slanega in kislega do blago sladkega.

Rezultat je preprosta, a izjemno okusna priloga, ki se odlično poda k mesu, ribam, testeninam ali kot samostojna zelenjavna jed. Takšna priprava je primerna tudi za slovenske razmere, saj so vse sestavine lahko dostopne v domačih trgovinah.

Sestavine (za 4 osebe)

približno 1,8 kg brokolija

4 stroki česna, olupljeni in narezani

oljčno olje

1 ½ čajne žličke soli

½ čajne žličke sveže mletega črnega popra

2 čajni žlički naribane limonine lupinice

2 žlici sveže iztisnjenega limoninega soka

40 g sveže naribanega parmezana

Postopek priprave

1. korak

Pečico segrejte na 200 °C.

2. korak

Brokoli razdelite na cvetove. Debele peclje odrežite, pri vsakem cvetu pa pustite približno 2-3 cm stebla. Večje kose po potrebi razrežite, da dobite enakomerno velike cvetove.

3. korak

Brokoli razporedite po večjem pekaču v eni plasti. Dodajte česen, pokapajte s približno 5 žlicami oljčnega olja ter potresite s soljo in poprom. Dobro premešajte, da se začimbe enakomerno porazdelijo.

4. korak

Pecite 20 do 25 minut, dokler brokoli ni mehak, a še čvrst, konice cvetov pa rahlo zapečene in rjavkaste.

Po peki brokoli pokapajte z limoninim sokom, potresite z limonino lupinico in parmezanom. Postrezite še toplo.

Preprosta priloga z veliko okusa

Pečen brokoli s česnom, limono in parmezanom dokazuje, da zdrava prehrana ni nujno dolgočasna. Gre za hitro pripravljeno, hranilno bogato in okusno jed, ki lahko postane stalnica v slovenski kuhinji, tako pri vsakdanjih kosilih kot tudi ob posebnih priložnostih.