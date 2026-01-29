  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSKUSIMO

Pečen brokoli po preprostem receptu, ki navduši tudi največje skeptike

Brokoli bo najboljši, kar ste jih kdaj jedli, če ga pripravite na ta enostavni način.
Pečen brokoli s česnom, limono in parmezanom dokazuje, da zdrava prehrana ni nujno dolgočasna. FOTO: Getty Images
Pečen brokoli s česnom, limono in parmezanom dokazuje, da zdrava prehrana ni nujno dolgočasna. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 29. 1. 2026 | 16:00
3:25
A+A-

Brokoli velja za eno najbolj zdravih vrst zelenjave, a je pogosto neupravičeno spregledan zaradi domnevno »dolgočasnega« okusa. Gre za izjemno bogat vir vitamina C in vitamina K, poleg tega vsebuje še fosfor, kalij, magnezij, železo, cink, omega-3 maščobne kisline in številna druga pomembna hranila. Prav zaradi teh lastnosti ga strokovnjaki uvrščajo med »superživila«.

Kljub temu se brokoli na slovenskih krožnikih pogosto znajde le občasno, predvsem zato, ker je ob napačni pripravi pust in brez izrazitega okusa. A rešitev je presenetljivo preprosta: pečenje pri visoki temperaturi, ki povsem spremeni njegovo strukturo in okus.

Zakaj pečen brokoli deluje?

Pečenje brokolija v vroči pečici povzroči karamelizacijo zunanjosti. To pomeni, da se na površini razvije rahlo hrustljava skorjica s sladkastim, oreškastim priokusom, notranjost cvetov pa ostane mehka in sočna. Dodatek česna, limone in parmezana poskrbi za ravnovesje okusov, od slanega in kislega do blago sladkega.

Rezultat je preprosta, a izjemno okusna priloga, ki se odlično poda k mesu, ribam, testeninam ali kot samostojna zelenjavna jed. Takšna priprava je primerna tudi za slovenske razmere, saj so vse sestavine lahko dostopne v domačih trgovinah.

Sestavine (za 4 osebe)

  • približno 1,8 kg brokolija
  • 4 stroki česna, olupljeni in narezani
  • oljčno olje
  • 1 ½ čajne žličke soli
  • ½ čajne žličke sveže mletega črnega popra
  • 2 čajni žlički naribane limonine lupinice
  • 2 žlici sveže iztisnjenega limoninega soka
  • 40 g sveže naribanega parmezana

Postopek priprave

1. korak

Pečico segrejte na 200 °C.

2. korak

Brokoli razdelite na cvetove. Debele peclje odrežite, pri vsakem cvetu pa pustite približno 2-3 cm stebla. Večje kose po potrebi razrežite, da dobite enakomerno velike cvetove.

3. korak

Brokoli razporedite po večjem pekaču v eni plasti. Dodajte česen, pokapajte s približno 5 žlicami oljčnega olja ter potresite s soljo in poprom. Dobro premešajte, da se začimbe enakomerno porazdelijo.

4. korak

Pecite 20 do 25 minut, dokler brokoli ni mehak, a še čvrst, konice cvetov pa rahlo zapečene in rjavkaste.

Po peki brokoli pokapajte z limoninim sokom, potresite z limonino lupinico in parmezanom. Postrezite še toplo.

Preprosta priloga z veliko okusa

Pečen brokoli s česnom, limono in parmezanom dokazuje, da zdrava prehrana ni nujno dolgočasna. Gre za hitro pripravljeno, hranilno bogato in okusno jed, ki lahko postane stalnica v slovenski kuhinji, tako pri vsakdanjih kosilih kot tudi ob posebnih priložnostih.

Več iz teme

Poletov receptreceptpečen brokoli
ZADNJE NOVICE
17:15
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Na gugalnici nad Ljubljansko kotlino

Kriška gora je idealna za pobeg na sonce; več kilometrov dolg greben se vleče skorajda natančno v smeri zahod–vzhod.
29. 1. 2026 | 17:15
16:54
Novice  |  Svet
UMOR ALEXA PRETTIJA

Trump podpornike razburil z izjavo, ki bi ga lahko drago stala! Pred polno restavracijo je rekel tole ...

Skupine za pravice do orožja, vključno z bolj radikalno skupino Ameriški lastniki orožja, so poudarile, da je Pretti orožje nosil zakonito.
29. 1. 2026 | 16:54
16:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
LUKNJA

Na Ajdovskem med vožnjo več voznikov poškodovalo osebno vozilo, vzrok za to pa pri vseh enak

Težave v prometu je delala večja luknja na vozišču, ki pa so jo vsaj začasno nato sanirali.
29. 1. 2026 | 16:37
16:15
Novice  |  Svet
TRG

Električni avtomobili ali brez subvencij nam živeti ni

Nemčija vrača podporo za električne modele, a tudi za priključne hibride.
Gašper Boncelj29. 1. 2026 | 16:15
16:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO

Pečen brokoli po preprostem receptu, ki navduši tudi največje skeptike

Brokoli bo najboljši, kar ste jih kdaj jedli, če ga pripravite na ta enostavni način.
Miroslav Cvjetičanin29. 1. 2026 | 16:00
15:53
Novice  |  Slovenija
PREDAJA

Ste slišali, koliko orožja so ljudje pri nas predali policiji? Med drugim so tudi bombe in 49 metrov vžigalne vrvice

Imetniki nezakonitega orožja ali streliva so policiji predali 128 pištol, šest plinskih pištol, 51 pušk, 18.676 nabojev, 70 bomb oziroma min, eno plinsko bombo, 480 gramov eksploziva, 49 metrov vžigalne vrvice in manjše količine delov hladnega orožja.
29. 1. 2026 | 15:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki