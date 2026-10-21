Pest pistacij pred spanjem za boljši spanec? Znanost odkriva presenetljivo povezavo

Kaj, če bi lahko na kakovost spanja vplival že večerni prigrizek? Pistacije vsebujejo snovi, ki sodelujejo pri nastajanju hormona spanja, vendar je med obetavno sestavo oreščkov in dokazanim učinkom na človekov spanec še precejšnja razlika. Nova znanstvena analiza pojasnjuje, zakaj so pistacije zanimive za raziskovalce in zakaj jih še ne moremo razglasiti za naravno uspavalo.

Pistacije vsebujejo triptofan, magnezij, vitamin B6 in majhne količine rastlinskega melatonina, torej snovi, ki sodelujejo pri uravnavanju spanja. Toda ali lahko pest teh oreščkov pred spanjem res pomaga hitreje zaspati in izboljša kakovost nočnega počitka? Raziskovalci opozarjajo, da obetavna sestava živila še ni dokaz, da ima takšen učinek tudi v praksi.

Toda med tem, da živilo vsebuje snovi, povezane s spanjem, in tem, da dokazano izboljšuje spanje, je pomembna razlika.

Pregled raziskav, objavljen septembra 2026 v znanstveni reviji Nutrition Research Reviews, je preučil sestavo pistacij in možne povezave med njihovimi hranili ter fiziologijo spanja. Ugotovitve kažejo, da obstajajo biološko verjetni razlogi za nadaljnje raziskovanje, vendar še ni dovolj kakovostnih kliničnih dokazov, da bi lahko pistacije priporočali kot dokazano učinkovito sredstvo proti nespečnosti.

Kaj v pistacijah lahko vpliva na spanje?

Pest pistacij, ki tehta približno 28 gramov, vsebuje več hranil, pomembnih za normalno delovanje živčnega sistema in presnovne procese, povezane s spanjem.

Triptofan je esencialna aminokislina, kar pomeni, da je telo ne more izdelati samo, zato jo mora dobiti s hrano. V organizmu sodeluje pri nastajanju serotonina, živčnega prenašalca, iz katerega lahko nastaja tudi melatonin. Melatonin ima pomembno vlogo pri uravnavanju cirkadianega ritma, notranje biološke ure, ki usklajuje spanje in budnost z menjavanjem dneva in noči.

Približno 28 gramov pistacij vsebuje okoli 71 miligramov triptofana. Vendar to ne pomeni, da bo zaužitje takšne količine samodejno povečalo nastajanje melatonina ali izboljšalo spanec. Na presnovo triptofana vplivajo številni dejavniki, med drugim sestava celotnega obroka, delovanje organizma in individualne razlike.

Pistacije vsebujejo tudi rastlinski melatonin

V pistacijah so izmerili tudi fitomelatonin. Njegova vsebnost pa se lahko med vzorci in meritvami močno razlikuje. V posameznih poročilih so bile navedene vrednosti približno 18,7 mikrograma na porcijo, v drugih pa le 0,074 mikrograma. Tako velike razlike opozarjajo, da ni mogoče zanesljivo določiti, koliko melatonina zaužijemo z običajno pestjo pistacij. Poleg tega prisotnost melatonina v živilu še ne dokazuje, da ga zaužijemo dovolj za merljiv učinek na spanje. Za takšen sklep bi bile potrebne raziskave, ki bi pri ljudeh neposredno spremljale uživanje pistacij in nato merile spremembe spanja.

Magnezij in vitamin B6 podpirata normalno delovanje organizma

Pistacije vsebujejo tudi magnezij in vitamin B6. Oba sodelujeta v številnih fizioloških procesih, vitamin B6 pa je med drugim pomemben za presnovo aminokislin in normalno delovanje živčnega sistema. Magnezij sodeluje pri delovanju mišic in živčevja ter številnih encimskih reakcijah. Njegova vloga v organizmu je dobro poznana, vendar iz tega še ne moremo sklepati, da bo dodatni magnezij iz pistacij pri človeku brez pomanjkanja izboljšal kakovost spanja.

Pistacije vsebujejo tudi vlaknine in polifenole. Vlaknine so hrana za črevesne mikroorganizme, polifenoli pa so rastlinske spojine, ki sodelujejo v različnih bioloških procesih. Črevesna mikrobiota je povezana tudi z mehanizmi, ki sodelujejo pri uravnavanju spanja, vendar pomen te povezave pri uživanju pistacij še ni dovolj raziskan.

Kaj so raziskovalci dejansko ugotovili?

Pregled raziskav je pokazal, da pistacije združujejo več hranil in rastlinskih spojin, ki bi lahko bile pomembne za fiziologijo spanja. To je dober razlog za nadaljnje raziskovanje, ni pa dokaz, da uživanje teh oreščkov skrajša čas uspavanja, zmanjša število nočnih prebujanj ali podaljša spanec. Za zanesljivejši odgovor so potrebne randomizirane kontrolirane raziskave, v katerih bi eno skupino ljudi spremljali med rednim uživanjem pistacij, drugo pa primerjali z ustrezno kontrolno skupino. Raziskovalci bi morali neposredno meriti trajanje in kakovost spanja ter upoštevati tudi druge dejavnike, ki nanju vplivajo.

Pomembno je namreč razlikovati med laboratorijsko ugotovljeno sestavo živila in njegovim dejanskim učinkom na človeško telo. Tudi če živilo vsebuje hranila, ki sodelujejo pri nastajanju melatonina, iz tega ne moremo samodejno sklepati, da bo delovalo kot uspavalno sredstvo. Dokler ne bodo na voljo prepričljivejši rezultati kliničnih raziskav, pistacij zato ni mogoče obravnavati kot dokazano naravno zdravilo za nespečnost.

Pistacije ali melatonin v prehranskih dopolnilih?

Ljudje, ki imajo težave z uspavanjem, včasih posežejo po prehranskih dopolnilih z melatoninom. Pri njih pa je pomembno upoštevati tudi kakovost izdelkov in primernost uporabe. Analiza 25 prehranskih dopolnil v obliki melatoninskih gumijev, objavljena leta 2023, je pokazala, da je bila vsebnost melatonina pri večini pregledanih izdelkov drugačna od navedene na etiketi. Izmerjene količine so segale od precej nižjih do več kot trikrat višjih od deklariranih.

To opozarja na težave z zanesljivostjo označevanja nekaterih izdelkov. Melatonin v obliki prehranskega dopolnila tudi ni brez možnih neželenih učinkov. V kratkotrajnih raziskavah so med drugim poročali o glavobolu, omotici, slabosti in dnevni zaspanosti. Pistacije so običajno živilo, vendar tudi njihova naravna sestava ne zagotavlja določenega učinka na spanje. Poleg tega prehranskega dopolnila in celotnega živila ni mogoče neposredno primerjati, saj vsebujeta različne kombinacije snovi, ki se v organizmu lahko obnašajo različno.

Ali je smiselno pred spanjem pojesti pest pistacij?

Če so pistacije del uravnotežene prehrane, jih lahko zaužijemo tudi kot večerni prigrizek. Vsebujejo nenasičene maščobe, beljakovine, vlaknine in več pomembnih mikrohranil. Vendar trenutno ni dovolj dokazov, da bi lahko priporočili določeno količino pistacij ali točno določen čas uživanja za izboljšanje spanja.

Če želimo izboljšati nočni počitek, je smiselno najprej poskrbeti za navade, katerih pomen je bolje raziskan: reden urnik odhajanja v posteljo in vstajanja, primerno temno in mirno spalno okolje, manj kofeina v drugi polovici dneva ter omejevanje močne svetlobe pred spanjem.

Pri vztrajnih težavah s spanjem je pomembno poiskati vzrok. Nespečnost je lahko povezana s stresom, zdravstvenimi težavami, zdravili, neustreznimi spalnimi navadami ali motnjami spanja, ki zahtevajo strokovno obravnavo.