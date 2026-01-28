  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PO ŠTIRIDESETKI

Pet stvari, ki jih po 40. letu nujno opustite

Navade, ki jih pogosto jemljemo kot samoumevne, lahko po 40. letu tiho spodkopavajo zdravje, telesno zmogljivost in regeneracijo.
Cilj po 40. letu ni dokazovanje moči v enem trenutku, temveč ohranjanje moči desetletja dolgo. FOTO: Getty Images
Cilj po 40. letu ni dokazovanje moči v enem trenutku, temveč ohranjanje moči desetletja dolgo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 1. 2026 | 17:00
4:39
A+A-

Dobra novica je, da staranje še zdaleč ne pomeni neizogibnega telesnega propada. Ključno vprašanje ni starost, temveč kako se telo uporablja, obremenjuje in obnavlja.

V tem življenjskem obdobju se spremembe dogajajo postopoma: mišična masa se brez ustrezne vadbe začne zmanjševati, presnova se upočasnjuje, regeneracija po vadbi traja dlje. Vse to so normalni procesi, ki pa ne pomenijo, da bi morali biti manj aktivni, temveč pametnejši.

Štirideseta so odločilno obdobje za dolgoročno zdravje. Navade, ki jih zgradimo zdaj, pomembno vplivajo na to, kako gibčni, samostojni in vitalni bomo v poznejših letih. Poleg dobrih odločitev pa je enako pomembno tudi to, česa se je smiselno odvaditi.

1. Prehrana z veliko ogljikovimi hidrati in premalo beljakovin

Ogljikovi hidrati so pomemben vir energije in jih ni treba izključiti iz prehrane. Težava nastane, ko je prehrana revna z beljakovinami, po 40. letu to postane še posebej problematično.

V tem obdobju se pojavi anabolna odpornost, kar pomeni, da telo za ohranjanje in obnovo mišic potrebuje več beljakovin kot prej. Zadosten vnos beljakovin pomaga ohranjati mišično maso in moč, podpira zdravje kosti, izboljšuje sitost in nadzor teka, stabilizira krvni sladkor ter pospešuje regeneracijo.

Cilj ni zmanjševanje ogljikovih hidratov, temveč prenehati zanemarjati beljakovine.

2. Zanemarjanje spanja

Spanje je eden najbolj podcenjenih stebrov zdravja, zlasti po 40. letu. Med spanjem se telo obnavlja, uravnava hormone, vpliva na apetit, imunski sistem in kognitivne sposobnosti. Dolgotrajno pomanjkanje kakovostnega spanja povečuje tveganje za pridobivanje telesne teže, presnovne bolezni, slabo razpoloženje in kronično izčrpanost.

Za boljši spanec pomagajo preprosti ukrepi:

  • reden urnik spanja, tudi ob koncih tedna,
  • omejitev kofeina v popoldanskih urah,
  • manj zaslonov zvečer,
  • temna, hladna in tiha spalnica,
  • kratka sprostitvena rutina pred spanjem.

Spanje ni razkošje, temveč osnova dolgoročnega zdravja.

3. Izčrpavajoča kardio vadba

Kardio vadba je pomembna za zdravje srca in pljuč, vendar pretiravanje z dolgotrajnimi ali zelo intenzivnimi treningi lahko po 40. letu obremeni sklepe in poveča stresne odzive v telesu.

Namesto tega se kot učinkovitejša izbira izkaže kombinacija hitre hoje, vadbe za moč, nizkoobremenilnih kardio dejavnosti.

Vadba za moč ohranja mišično maso in kostno gostoto ter ščiti sklepe, hoja pa spodbuja regeneracijo in srčno-žilno zdravje. Skupaj ustvarjata trdno osnovo za dolgoročno telesno samostojnost.

4. Vadba brez načrta in regeneracije

Vadba za moč je ena najboljših naložb v prihodnje zdravje, vendar le, če je strukturirana. Naključno dvigovanje težkih bremen, stalno treniranje do skrajnih meja in pomanjkanje počitka povečujejo tveganje za poškodbe, vnetja in izčrpanost.

Boljši pristop vključuje vadbo z zmernimi obremenitvami (nekaj ponovitev »v rezervi«), poudarek na pravilni tehniki, postopno povečevanje obremenitev skozi čas, raznolikost ponovitev in vaj. Cilj po 40. letu ni dokazovanje moči v enem trenutku, temveč ohranjanje moči desetletja dolgo.

5. Življenje v stalnem stresu

S starostjo se kopičijo poklicne, družinske in finančne obveznosti, živčni sistem pa se na stres ne odziva več tako prožno kot nekoč. Kronični stres vodi v povišan kortizol, slabšo regeneracijo, moten spanec, hormonska neravnovesja in več poškodb.

Učinkovito obvladovanje stresa ni zapleteno:

  • vsakodnevno gibanje in hoja,
  • redna, strukturirana vadba,
  • čas v naravi in dnevna svetloba,
  • dihalne tehnike ali čuječnost,
  • jasne meje in zaščiten čas za počitek.

Dolgoživost ne pomeni delati več, temveč dosledno početi tisto, kar je res pomembno.

Po 40. letu telo ne potrebuje manj skrbi, potrebuje bolj premišljeno podporo. Prave odločitve danes so temelj zdravja, moči in vitalnosti jutri.

Več iz teme

zdravješportna rekreacija40. rojstni dandarilo za 40. rojstni dan
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: lahko pride do nenadnih sprememb in presenečenj

Jutri se pripravite na preplet stabilnosti in transformativnih energij, ki nas bodo vodile skozi dan.
28. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
HIŠNI LJUBLJENČKI

Naučimo psa odpoklica

Je ena najpomembnejših veščin, ki jo pes osvoji, vendar pa včasih učenje predstavlja izziv.
Ajda Janovsky28. 1. 2026 | 18:00
18:00
Razno
DELOINDOM

Mislite, da se na 34 kvadratih ne da živeti? Oglejte si te slovenske garsonjere

Predstavljamo tri slovenske garsonjere, ki dokazujejo, da so lahko tudi majhna stanovanja funkcionalna, udobna in prijetna.
28. 1. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
ČAS ZA POHVALO

Menda okronan za največjega kritika Golobove vlade, a poglejte, kako zdaj govori Pečečnik

Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov pozdravlja predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.
28. 1. 2026 | 17:45
17:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
GORELO SREDI NOČI

Velika žalost v naselju Ličenca: požar invalidni gospe in njenemu partnerju vzel vse, kar sta imela (FOTO)

Rdeči križ Slovenske Konjice sporoča, da hiša ni več primerna za bivanje, ostali so brez doma.
28. 1. 2026 | 17:05
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Darja Mežan: Ko vzpostavimo pretočnost, se telo začne celiti (Suzy)

Darja je medij s širokim spektrom duhovnega znanja – o TKM, naturopatiji, karmični diagnostiki ... V podjetniških vodah je dvakrat izgorela in začela iskati rešitve.
28. 1. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki