SPREMENIMO SE

Pet znanstveno potrjenih navad, s katerimi lahko upočasnite staranje in živite dlje

Tisti z nižjo biološko starostjo ima statistično večjo možnost, da bo živel dlje.
Učinki se razlikujejo od posameznika do posameznika, a skupno sporočilo je jasno: že majhne spremembe lahko izrazito izboljšajo zdravje, dobro počutje in celo pomladijo telo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 14. 11. 2025 | 09:10
5:40
Obsedenost z zdravjem, telesno pripravljenostjo in dolgoživostjo je postala del vsakdana sodobne družbe. Zaradi tega so se razvile številne industrije, ki ponujajo najnovejše trende, dodatke in programe, ki naj bi ustavili staranje in podaljšali življenje.

A pot do dolgega in zdravega življenja je veliko preprostejša, kot se zdi in pogosto povsem brezplačna.

Ko govorimo o starosti, večina najprej pomisli na število svečk na rojstnodnevni torti. To je naša kronološka starost.

Vendar strokovnjaki poudarjajo, da je za zdravje in dolgoživost še pomembnejša biološka starost  »resnična« starost telesa, ki kaže, kako dobro delujejo naše celice, kri in DNK.

Raziskave kažejo, da je biološka starost boljši napovednik dolgega življenja kot kronološka. Tako lahko dva šestdesetletnika živita povsem različno dolgo življenje, tisti z nižjo biološko starostjo ima statistično večjo možnost, da bo živel dlje.

Biološko starost danes lahko izmerimo z epigenetskim testiranjem, ki zahteva le vzorec sline. Analiza razkrije, kako delujejo telesni sistemi in kako hitro se starajo celice.

Na našo biološko starost v veliki meri vpliva življenjski slog.

Slabe navade jo pospešujejo, zdrave pa lahko uro celo zavrtijo nazaj. Tukaj je pet znanstveno potrjenih načinov, kako lahko upočasnite staranje.

1. Telovadba – najboljša obramba pred staranjem

Redna telesna aktivnost dokazano zmanjšuje umrljivost zaradi vseh vzrokov in podaljšuje življenje. Nikoli ni prepozno za začetek.

Raziskava je pokazala, da so sedeči odrasli po osmih tednih vadbenega programa (trikrat na teden po eno uro) pomladili svojo biološko starost za približno dve leti.

Kombinacija vadbe za moč in vzdržljivost (trikrat do štirikrat na teden, že z vadbami okoli 20–30 minut) učinkovito zmanjša znake staranja.

Gibanje vpliva na proces metilacije DNK, ki določa, kateri geni so aktivni. S starostjo se geni naravno »ugasnejo«, kar vodi v znake staranja, kot so gube in sivi lasje. Vadba ta proces občutno upočasni.

2. Zdrava prehrana: »Si to, kar ješ« je še kako res

Zdrave prehranske izbire neposredno znižujejo biološko starost, zlasti pri ljudeh z debelostjo ali kroničnimi boleznimi.

V obsežni raziskavi na skoraj 2.700 ženskah so ugotovili, da je že šest do dvanajst mesecev bolj zdravega prehranjevanja upočasnilo staranje v povprečju za 2,4 leta.

Najboljše izbire so:

  • sadje in zelenjava
  • polnozrnata žita
  • oreščki in stročnice
  • ribe ter puste beljakovine
  • zdrave maščobe, kot so oljčno olje
  • manj rdečega mesa, nasičenih maščob, sladkorjev in soli

Takšna prehrana vsebuje antioksidante, vitamine in protivnetne snovi, ki obnavljajo celice in ščitijo DNK.

3. Spanje: ključno za dolgo in zdravo življenje

Kakovosten spanec vpliva na skoraj vse telesne sisteme: imunskega, hormonskega, presnovnega in živčnega. Spanec pomaga popravljati DNK, zmanjšuje vnetja in odplavlja celične odpadke.

Pregled raziskav kaže, da je kakovost spanja tesno povezana s hitrostjo staranja. Ljudje, ki spijo manj kot pet ur na noč, imajo precej večje tveganje za bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca, rak in demenca.

V britanski raziskavi z več kot 190.000 udeleženci so ugotovili, da imajo izmenski delavci, posebno nočni, biološko starost približno eno leto višjo od tistih, ki delajo redni dnevni urnik.

4. Odpovejte se škodljivim razvadam

Kajenje, alkohol sodita med najhitrejše pospeševalce staranja.

Kajenje lahko pospeši staranje pljuč za več kot štiri leta.

Alkohol, tudi v manjših količinah, dokazano pospešuje biološko staranje. Več alkohola pomeni hitrejše staranje celic.

Te razvade neposredno poškodujejo DNK, povečajo vnetja in preobremenijo celice, zaradi česar se organi hitreje starajo.

5. Obvladajte stres

Stres je eden najmočnejših pospeševalcev biološkega staranja. Raziskave kažejo, da slaba regulacija čustev in dolgotrajna izpostavljenost stresu povečujeta biološko starost.

Študija je pokazala, da je povprečno več kot 40 ur dela na teden biološko starost povečalo za približno dve leti, najverjetneje zaradi kroničnega stresa.

Kaj si vsak zdravnik v resnici želi, da bi vi vedeli

Stres pospeši staranje zaradi vpliva na hormone, imunost ter poškodbe DNK. Posredno pa vpliva tudi na druga področja: slabšo prehrano, slab spanec in več pitja ali kajenja.

Zato so tehnike sproščanja, meditacija, gibanje, pristen počitek, druženje ali psihološka podpora, izjemno pomembne.

Tudi okolje vpliva na hitrost staranja

Znanstveniki ugotavljajo, da na biološko starost vplivajo tudi:

  • osamljenost
  • onesnažen zrak
  • ekstremne temperature
  • življenje v okoljsko ali socialno obremenjenih območjih

Učinki se razlikujejo od posameznika do posameznika, a skupno sporočilo je jasno: že majhne spremembe lahko izrazito izboljšajo zdravje, dobro počutje in celo pomladijo telo.

