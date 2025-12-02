  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OPAZUJMO SE

Pijem več kot drugi? Kako preveriti svojo porabo alkohola

December je že pregovorno pivski mesec. Alkoholna odvisnost je najhujša oblika tveganega pitja.
Alkohol v Sloveniji ostaja velik javnozdravstveni izziv. Z nekaj spremembami lahko svoj odnos do alkohola obrnemo v bolj zdravo smer in morda ugotovimo, da pijemo več, kot smo mislili. FOTO: Getty Images
Alkohol v Sloveniji ostaja velik javnozdravstveni izziv. Z nekaj spremembami lahko svoj odnos do alkohola obrnemo v bolj zdravo smer in morda ugotovimo, da pijemo več, kot smo mislili. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 2. 12. 2025 | 11:30
6:09
A+A-

Slovenci radi segamo po kozarcu! Poraba alkohola je tudi pri nas visoka, posledice pa vse bolj resne. Po podatkih zdravstvenih ustanov narašča število obolenj, poškodb in smrti, ki so neposredno povezane z alkoholom. Toda koliko je pravzaprav »preveč«? Čeprav obstajajo spletna orodja za ocenjevanje porabe alkohola, še vedno ostaja ključno vprašanje: kako nevarno je naše pitje in ali pijemo več kot večina?

Koliko alkohola je preveč?

Strokovna priporočila v Sloveniji in večini Evrope opozarjajo, da več kot 10-14 enot alkohola tedensko pomeni povečano tveganje za zdravje. To je približno šest piv ali šest kozarcev vina, razporejenih čez teden. Tudi pitje v okvirih tako imenovanega nizkega tveganja še vedno ni popolnoma varno, vsak odmerek alkohola predstavlja določeno zdravstveno tveganje.

Tvegano pitje se po priporočilih razdeli na: nevarno pitje: več kot 14 enot tedensko, škodljivo pitje: bistveno preseganje teh meja, kar vodi v pogoste zdravstvene in psihične težave. Čeprav je razlika med 15 ali 50 enotami ogromna, velja zlato pravilo: manj, ko pijemo, bolje je za zdravje.

Kako se vaše pitje primerja z drugimi?

V Sloveniji, tako kot drugod po Evropi, mlajše generacije vse pogosteje posegajo po brezalkoholnih pijačah, delno zaradi športnega načina življenja in višje ozaveščenosti. A hkrati se med mladimi pojavlja tudi velik delež tistih, ki pijejo tvegano ali škodljivo. Med starejšimi odraslimi je poraba alkohola pogosto višja, še posebej v starostni skupini nad 65 let, ki v povprečju spije največ enot tedensko.

Razlike med spoloma so izrazite: več moških kot žensk pije alkohol vsaj enkrat tedensko, moški pogosteje presežejo mejo 14 enot, delež abstinentov je pri ženskah višji.

Ste »binge« pivci? To je najnevarnejša oblika pitja

»Binge drinking« ali popivanje v kratkem času, na hitro, na horuk, je izjemno nevarno.

Kot smernica velja: več kot 8 enot naenkrat za moške, več kot 6 enot naenkrat za ženske.

Redno popivanje močno poveča tveganje za: srčno-žilne težave, težave v duševnem zdravju, zastrupitev z alkoholom in fizične poškodbe, ki nastanejo zaradi opitosti. Največ tovrstnega pitja se pojavlja v starostni skupini 55-64 let, najmanj pri osebah nad 75 let.

Ste v nevarnosti alkoholne odvisnosti?

Alkoholna odvisnost je najhujša oblika tveganega pitja. Zanjo so značilni: občutek, da brez alkohola ne moremo normalno delovati, potreba po vedno večjih količinah alkohola, nadaljevanje pitja kljub negativnim posledicam, postavljanje alkohola pred odnose, delo ali zdravje.

Za ocenjevanje tveganja obstaja mednarodno uveljavljen test AUDIT, ki razvršča pitje od »nizkega tveganja« do »možne odvisnosti«.

Približna merila:

  • 0-7 točk: nizko tveganje,
  • 8-15: naraščajoče tveganje,
  • 16-19: visoko tvegano pitje,
  • 20+: možna odvisnost.

Čeprav mladi odrasli v povprečju pijemo manj, so ravno med njimi pogostejši visoki rezultati AUDIT testa. Razlogi? Stres, pritiski, več duševnih stisk kot v preteklosti in uporaba alkohola kot načina pobega. Med starejšimi odraslimi je delež odvisnosti nižji, čeprav je povprečna poraba alkohola večja.

Mladostniki in mladi odrasli, manj pijejo, a več je odvisnosti

Raziskave kažejo, da mladi sicer uživajo manj alkohola, vendar ga pogosto uporabljajo kot sredstvo za obvladovanje stresa ali težav v duševnem zdravju. To povečuje dolgoročna tveganja, ne glede na količino popitega alkohola. Pri ženskah je slika podobna kot pri moških: največ tveganega in škodljivega pitja je v starostni skupini 16-24 let, medtem ko pri starejših ženskah delež hitro upada.

Kaj lahko naredimo?

  • spremljamo svojo porabo alkohola,
  • se izogibamo pitju »na zalogo« ali popivanju,
  • načrtujemo dneve brez alkohola,
  • poiščemo strokovno pomoč, če ugotovimo, da alkohola ne moremo omejiti.

Alkohol v Sloveniji ostaja velik javnozdravstveni izziv. Z nekaj spremembami lahko svoj odnos do alkohola obrnemo v bolj zdravo smer in morda ugotovimo, da pijemo več, kot smo mislili.

Kaj pomeni ena enota alkohola?

Ena alkoholna enota je standardiziran način, kako izmeriti količino čistega alkohola v pijači. Pomaga nam razumeti, koliko dejanskega alkohola zaužijemo, ne glede na to, ali pijemo vino, pivo ali žgane pijače.

Koliko alkohola je ena enota?

1 enota alkohola = 10 ml čistega alkohola.

To je evropski standard, ki se uporablja tudi v Sloveniji.

Približni primeri ene enote alkohola

Da si lažje predstavljamo:

  • 1 majhno pivo (2,5 dcl, 4–5 % alkohola) ≈ 1 enota
  • 1 kozarec vina (1 dcl, 12 % alkohola) ≈ 1,2 enote
  • 1 šilce žgane pijače (0,3 dcl, 40 % alkohola) ≈ 1 enota
  • 0,5 l piva (klasičen vrček) ≈ 2 enoti
  • Kozarec penine (1 dcl) ≈ 1 enota

Zakaj je to pomembno?

Ker zdravniške smernice govorijo v enotah.
Priporočilo za odrasle:
največ 10–14 enot na teden, razporejenih na več dni, in ne naenkrat.

S poznavanjem enot lažje spremljamo svojo porabo in zmanjšamo tveganja za bolezni, kot so: bolezni jeter, srčno-žilne bolezni, rakava obolenja, duševne stiske, odvisnost.

Več iz teme

alkoholalkoholizemzdravjeodvisnostalkoholizem pri Slovencihalkohol in šport
ZADNJE NOVICE
13:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O RAKU

Zakaj nekateri zbolijo za rakom, drugi pa ne? Presenetljiva resnica o genih, življenjskem slogu in tveganjih

Živel sem zdravo življenje in zbolel za rakom, sosed pa je ves čas pil in kadil ter umrl pri 85 letih? Kako in zakaj je to mogoče?
Miroslav Cvjetičanin2. 12. 2025 | 13:00
12:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SERIJSKI MORILEC

Ne le sedem, je Ivan v resnici zagrešil več kot osemdeset umorov? (FOTO in VIDEO)

Obsojen za sedem umorov.
2. 12. 2025 | 12:54
12:33
Šport  |  Odmevi
ODLIČEN ZAČETEK

Sijajen start slovenskih orlov

Domžalski as prvi skakalec v tej sezoni, ki je ubranil rumeno majico. Nad njim so navdušeni tudi tuji poznavalci tega športa.
Miha Šimnovec2. 12. 2025 | 12:33
12:15
Novice  |  Slovenija
NEVARNOST NA CESTI

Voznik tovornjaka nevarno vijugal po cesti, za to ni bil kriv samo alkohol

Med vožnjo je tudi jedel.
2. 12. 2025 | 12:15
12:05
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI DECEMBER

Mozirsko smreko okrasil prvak v plezanju, je namreč med najvišjimi v Evropi (FOTO)

Ob tokratni okrasitvi Božične bajke Slovenije v Mozirskem gaju izbrali vodilo Ne morem brez tebe.
2. 12. 2025 | 12:05
11:48
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne nasedajte! “Zimski režim oken” je lahko past, opozarja strokovnjak

Nekateri trdijo, da gre za revolucionarno rešitev, drugi opozarjajo, da je le marketinška finta brez resničnega učinka. Kaj je torej res?
Kaja Berlot2. 12. 2025 | 11:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ne boš verjel, koliko lahko prihraniš za programe, brez katerih ne gre!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

To orodje vam lahko zmanjša davčna tveganja že v prvem mesecu

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Ti deli telesa so najbolj na udaru za poškodbe pri smučanju

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Kako preprosto do luksuznega razvajanja?

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Naj se decembrska pravljica prične v Citycentru Celje

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
2. 12. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kako nastajajo najbolj čarobne mojstrovine?

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

Zakaj bi se odpovedali okusnemu sendviču?

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki