S spremembo jutranjih navad bi lahko imeli več energije čez ves dan. Mnogi si začetka dneva brez skodelice dišeče kave ne predstavljajo. Nekateri jo spijejo, še preden si umijejo zobe, drugi z njo nadomestijo zajtrk. Prepričani so, da jih bo kofein prebudil, izboljšal njihovo zbranost in pripravil na vsakodnevne obveznosti.

Toda ali je pitje kave takoj po prebujanju res najboljša odločitev? Nekateri strokovnjaki priporočajo, da s prvo jutranjo kavo počakamo od 60 do 90 minut. Razlog se skriva predvsem v delovanju hormonov, notranji biološki uri in naravnem prebujanju organizma.

Pri tem ni toliko pomembno, ali kavo spijemo pred deveto uro zjutraj ali pozneje, temveč koliko časa je minilo od prebujanja.

Zakaj s prvo jutranjo kavo počakati?

Ko se zjutraj zbudimo, začne telo naravno povečevati raven kortizola, hormona, ki med drugim sodeluje pri uravnavanju budnosti, presnove in odziva na stres. Njegova raven običajno doseže vrh približno 30 do 60 minut po prebujanju. V tem obdobju se organizem že sam pripravlja na začetek dneva. Če takoj zaužijemo kofein, lahko pri občutljivejših posameznikih dodatno spodbudimo živčevje, kar se lahko kaže kot nemir, tresenje rok, razbijanje srca ali občutek tesnobe. Nekateri strokovnjaki zato svetujejo, da prvo skodelico kave spijemo od 60 do 90 minut po vstajanju, ko začne jutranji porast kortizola popuščati. Tako bi lahko kofein bolje izkoristili za vzdrževanje budnosti in zbranosti.

Vendar znanstveni dokazi za univerzalno pravilo 90 minut niso dovolj trdni. Pitje kave takoj po prebujanju za večino zdravih odraslih samo po sebi ni škodljivo, odziv na kofein pa se med posamezniki precej razlikuje.

Pred prvo kavo spijte kozarec vode

Med spanjem telo več ur ne prejema tekočine, izgublja pa jo z dihanjem in potenjem. Zato je priporočljivo, da dan začnemo s kozarcem vode. Čeprav ima kofein blag diuretični učinek, običajne količine kave pri večini ljudi ne povzročajo pomembne dehidracije. Tudi kava namreč prispeva k dnevnemu vnosu tekočine. Kljub temu je voda po prebujanju odlična izbira, še posebno za starejše, pri katerih je občutek žeje pogosto manj izrazit. Pitje kave na prazen želodec lahko pri nekaterih ljudeh spodbudi izločanje želodčne kisline in poslabša zgago, refluks ali občutek nelagodja v želodcu. Če se po jutranji kavi pojavljajo takšne težave, jo je smiselno spiti po zajtrku.

Ste ob treh popoldne že povsem brez energije?

Popoldanski padec energije mnogi pripisujejo napornemu delovniku, stresu ali pomanjkanju spanja. Toda pomembno vlogo imajo lahko tudi jutranje navade. Prezgodnje uživanje večjih količin kofeina, neustrezen zajtrk, premalo tekočine in pomanjkanje kakovostnega nočnega spanca lahko prispevajo k nihanju energije čez dan. Kofein začasno zavira občutek zaspanosti, ne odpravlja pa dejanske potrebe telesa po počitku. Ko njegov učinek začne popuščati, lahko utrujenost ponovno občutimo. Namesto da bi popoldansko utrujenost premagovali z vedno novimi skodelicami kave, je zato smiselno najprej preveriti, kako začenjamo svoj dan.

Tudi nekatere zdrave jutranje navade imajo lahko nasproten učinek

Kava ni edina stvar, pri kateri je pomembna zmernost. Nekatere priljubljene jutranje rutine, ki jih pogosto predstavljajo kot recept za zdravje, dolgoživost in več energije, niso nujno primerne za vsakogar. Zajtrk z veliko sladkorja in malo beljakovin, denimo sladko pecivo, sladkani kosmiči ali bel kruh z marmelado, lahko povzroči hiter dvig krvnega sladkorja, ki mu pri nekaterih ljudeh sledi izrazitejši padec energije. Boljša izbira so živila, ki vsebujejo beljakovine, prehranske vlaknine in kakovostne maščobe, saj prispevajo k daljšemu občutku sitosti.

Tudi jutranje prhanje z mrzlo vodo, ki je v zadnjih letih postalo izjemno priljubljeno, povzroči kratkotrajen stresni odziv organizma in spodbuja izločanje adrenalina. Nekaterim takšno prhanje ustreza, drugi ga slabše prenašajo. Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh z boleznimi srca in ožilja. Podobno velja za intenzivno jutranjo vadbo na prazen želodec. Čeprav je lahko lahkotna telesna dejavnost pred zajtrkom povsem primerna, lahko zahtevnejši trening brez zadostnega energijskega vnosa povzroči utrujenost, slabost in zmanjšano telesno zmogljivost.

K slabšemu počutju lahko prispeva tudi navada, da takoj po prebujanju vzamemo v roke mobilni telefon. Prebiranje elektronske pošte, novic in sporočil na družbenih omrežjih lahko že v prvih minutah dneva poveča občutek obremenjenosti in stresa.

Kako začeti jutro, da bomo imeli več energije ves dan?

Namesto hitrega prebujanja s kofeinom in nenehnega hitenja strokovnjaki priporočajo nekoliko mirnejši začetek dneva. Najprej poskrbimo za hidracijo, nato pa se izpostavimo naravni dnevni svetlobi. Že kratek jutranji sprehod lahko pomaga uravnavati cirkadiani ritem oziroma notranjo biološko uro, ki vpliva na budnost, spanje in številne presnovne procese. Za zajtrk izberimo živila, ki vsebujejo dovolj beljakovin in prehranskih vlaknin. Jajca, skuta, navadni jogurt, ovseni kosmiči in oreščki so lahko dobra izbira za stabilnejšo energijo v dopoldanskih urah.

Če nam ustreza, lahko prvo jutranjo kavo prestavimo za uro ali uro in pol. Pri tem opazujmo, ali sprememba vpliva na naše počutje, zbranost in popoldansko utrujenost.

Prehranska dopolnila niso nadomestilo za energijo

Ljudje, ki se zjutraj zbujajo utrujeni, pogosto posežejo po prehranskih dopolnilih. Med najbolj priljubljenimi so vitamin B12, železo in magnezij. Vsa ta hranila imajo pomembno vlogo pri delovanju organizma, vendar njihovo dodatno uživanje ni nujno koristno, če jih imamo v telesu dovolj. Še posebno pri železu je nenadzorovano jemanje lahko škodljivo. Ob dolgotrajni utrujenosti je priporočljivo najprej opraviti zdravniški pregled in po potrebi ustrezne laboratorijske preiskave, s katerimi je mogoče ugotoviti morebitno pomanjkanje posameznih hranil ali druge vzroke slabega počutja. Magnezij nekateri raje uživajo zvečer, vendar ni prepričljivih dokazov, da je večerno jemanje za vse ljudi učinkovitejše od jutranjega.

Pet jutranjih navad za več energije

Če se vsak dan že zgodaj popoldne počutite izčrpani, poskusite za nekaj dni spremeniti svojo jutranjo rutino:

Takoj po prebujanju spijte kozarec vode.

Privoščite si zajtrk z dovolj beljakovin in prehranskih vlaknin.

S prvo kavo poskusite počakati od 60 do 90 minut.

Čim prej se izpostavite naravni dnevni svetlobi.

Prvih nekaj minut dneva preživite brez mobilnega telefona in elektronske pošte.

Jutranja kava sama po sebi ni nezdrava razvada. Zmerno uživanje kave je povezano tudi s številnimi koristmi za zdravje. Pomembno pa je, da kofeina ne uporabljamo kot nadomestilo za kakovosten spanec, uravnoteženo prehrano in počitek.

Morda za več energije čez dan ne potrebujete močnejše kave, temveč samo nekoliko drugačen začetek jutra.