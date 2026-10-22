Pijete kavo vsak dan? Raje ne. Toliko skodelic vpliva na srce in krvni tlak

Kava ni nujno sovražnik srca, čeprav lahko začasno zviša krvni tlak. Raziskave kažejo, da je zmerno vsakodnevno pitje povezano z manjšim tveganjem za nekatere srčno-žilne bolezni. Toda pomembni so količina kofeina, način priprave in zdravstveno stanje posameznika.

Jutranja kava je za mnoge nepogrešljiv začetek dneva, druga ali tretja skodelica pa pogosto pomaga premagovati utrujenost. Ob tem se postavlja vprašanje, ali takšna navada dolgoročno obremenjuje srce in zvišuje krvni tlak.

Raziskave prinašajo spodbudne ugotovitve. Pri večini zdravih odraslih je zmerno uživanje kave združljivo z zdravjem srca, nekatere študije pa ga povezujejo celo z manjšim tveganjem za srčne bolezni, možgansko kap in srčno popuščanje. Vendar to ne pomeni, da več kave prinaša več koristi ali da je primerna za vsakogar.

Koliko kave je povezane z manjšim tveganjem za bolezni srca?

Analize obsežnih populacijskih raziskav kažejo, da se povezava med pitjem kave in zdravjem srca razlikuje glede na količino.

Pri ljudeh, ki so spili približno 1,5 do 3,5 skodelice kave na dan, so raziskovalci ugotovili približno deset odstotkov manjše tveganje za srčne bolezni. Pri treh do štirih skodelicah dnevno je bilo tveganje za možgansko kap v nekaterih analizah manjše za približno 21 odstotkov.

Tudi pri srčnem popuščanju so ugotovili povezavo z uživanjem kave. Najmanjše tveganje se je v analiziranih podatkih pokazalo pri približno štirih skodelicah dnevno, pri večjih količinah pa se je začelo povečevati. Pomembno je poudariti, da gre za povezave, ugotovljene v raziskavah, in ne za dokaz, da kava neposredno preprečuje te bolezni. Na zdravje srca vplivajo tudi telesna dejavnost, prehrana, kajenje, telesna masa, krvni tlak in drugi dejavniki.

Zakaj kava pri rednih pivcih ne zvišuje vedno krvnega tlaka?

Kofein lahko po zaužitju začasno zviša krvni tlak. Učinek je pogosto izrazitejši pri ljudeh, ki kavo pijejo le občasno, medtem ko se pri rednih pivcih razvije določena toleranca. To pomeni, da telo sčasoma postane manj občutljivo na nekatere učinke kofeina. Zato kratkotrajnega zvišanja krvnega tlaka po skodelici kave ne gre enačiti z dolgoročnim vplivom vsakodnevnega pitja na krvni tlak.

Sistematični pregled 25 raziskav, ki so skupaj zajele približno 464.000 odraslih, je pokazal, da je bilo večje uživanje kave v opazovalnih podatkih povezano s približno sedem odstotkov manjšim tveganjem za visok krvni tlak. Vendar to še ne pomeni, da je kava primerna za zdravljenje hipertenzije ali da lahko nadomesti zdravila in druge priporočene ukrepe. Odziv na kofein je individualen, zato je pri povišanem krvnem tlaku smiselno spremljati tudi lastne meritve in morebitne spremembe po pitju kave.

Kdo mora biti pri pitju kave previdnejši?

Kofein ne vpliva na vse ljudi enako. Na njegovo delovanje vplivajo starost, dedne značilnosti, zdravila, zdravstveno stanje in občutljivost posameznika. Manj kave je lahko primernejša izbira za ljudi, ki imajo težave s spanjem, nekatere srčne bolezni ali slabo nadzorovane motnje srčnega ritma. Pri občutljivih posameznikih lahko kofein povzroči razbijanje srca, nemir ali težave z uspavanjem.

Posebna previdnost je potrebna med nosečnostjo. Priporočljivo je, da skupni dnevni vnos kofeina ne presega 200 miligramov. To je približno toliko, kot ga vsebuje ena večja skodelica kave, vendar se količina glede na pripravo in velikost napitka precej razlikuje. Drugače je tudi pri energijskih pijačah. Te lahko vsebujejo velike količine kofeina, povezane z nenadnim zvišanjem krvnega tlaka in motnjami srčnega ritma. Njihova sestava in učinki se razlikujejo od običajne kave, zato rezultatov raziskav o kavi ni mogoče samodejno prenesti na energijske napitke.

Pet skodelic ne pomeni petih velikih kav iz lokala

Pri ocenjevanju dnevnega vnosa je ključna dejanska količina kofeina, ne zgolj število popitih skodelic. V raziskavah se standardna skodelica običajno nanaša na približno 240 mililitrov običajne filtrirane kave, ki vsebuje okoli 80 do 100 miligramov kofeina. Zgornja meja 400 miligramov kofeina na dan za večino zdravih odraslih ustreza približno štirim do petim takšnim skodelicam, odvisno od njihove moči.

Velika kava, približno 475 mililitrov, lahko tako pomeni skoraj dve standardni skodelici. Količina kofeina je lahko še večja, če je napitek pripravljen iz več odmerkov kave. Upoštevati je treba tudi druge vire kofeina, denimo čaj, energijske pijače, čokolado in nekatera zdravila. Priporočena zgornja meja ni cilj, ki bi ga morali doseči, temveč orientacija za zdrave odrasle. Ljudje, ki so na kofein občutljivejši, lahko težave občutijo že pri manjših količinah.

Pozornost si zaslužijo tudi dodatki. Velike količine sladkorja, aromatiziranih sirupov in smetane lahko povečajo energijsko vrednost napitka ter zmanjšajo njegove morebitne prednosti v okviru uravnotežene prehrane.

Način priprave lahko vpliva na holesterol

Pri kavi ni pomembna samo količina, temveč tudi način priprave. Nekatere metode, zlasti priprava brez papirnatega filtra, omogočajo, da v napitku ostane več diterpenov, med katerimi je tudi kafestol. Ta spojina lahko zvišuje raven LDL-holesterola, ki ga pogosto imenujemo slabi holesterol.

Več teh snovi praviloma vsebujejo kave, pripravljene s francosko stiskalnico, turško metodo ali drugimi postopki brez papirnatega filtra. Tudi espresso lahko vsebuje kafestol, vendar je njegova količina odvisna od načina priprave in popite količine. Papirnati filter večino teh spojin zadrži, zato je filtrirana kava z vidika vpliva na LDL-holesterol praviloma ugodnejša izbira. Tudi instantna kava običajno vsebuje manj kafestola kot nefiltrirana kava.

Kdaj je smiselno zmanjšati količino?

Če človek vsak dan spije dve do štiri običajne skodelice kave, mu samo zaradi teh ugotovitev praviloma ni treba spreminjati navade, če je zdrav in kavo dobro prenaša. Pomembno pa je, da spremlja skupni vnos kofeina in ne spregleda morebitnih težav s spanjem, razbijanjem srca ali krvnim tlakom.

Pri peti ali šesti skodelici se lahko hitro približa ali preseže priporočeno zgornjo mejo 400 miligramov kofeina na dan, zlasti če je kava močna ali velika. V takšnem primeru je smiselno količino zmanjšati.

Najpomembnejše sporočilo je, da zmerno pitje kave pri večini zdravih odraslih ni razlog za skrb, vendar kava tudi ni zdravilo za srce. Na dolgoročno zdravje srčno-žilnega sistema veliko bolj celovito vplivajo uravnotežena prehrana, redno gibanje, kakovosten spanec, nek kajenje ter dobro urejen krvni tlak in holesterol.