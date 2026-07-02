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PREKOMERNO PITJE VODE

Pijete preveč vode? To je 7 opozorilnih znakov, ki jih v vročinskem valu ne smete prezreti

Tudi pri pitju vode velja pravilo zmernosti. Da, tudi v vročinskem valu.
V vročih poletnih dneh je priporočljivo piti več kot običajno, vendar postopoma čez ves dan. FOTO: Voranc Vogel
V vročih poletnih dneh je priporočljivo piti več kot običajno, vendar postopoma čez ves dan. FOTO: Voranc Vogel
Miroslav Cvjetičanin
 2. 7. 2026 | 06:00
4:50
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Voda je v času visokih temperatur nepogrešljiva za preprečevanje dehidracije, vendar lahko tudi pretirano pitje povzroči resne zdravstvene težave. Preverite, kateri znaki opozarjajo, da ste morda zaužili preveč tekočine.

Vročinski valovi tudi v Sloveniji prinašajo izjemno visoke temperature, zato zdravstveni strokovnjaki ves čas opozarjajo na pomen zadostnega pitja vode. Dobra hidracija pomaga preprečevati dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinski udar ter omogoča normalno delovanje telesa.

Toda tudi pri pitju vode velja pravilo zmernosti. Če v kratkem času zaužijemo bistveno več vode, kot jo telo potrebuje, lahko pride do prekomerne hidracije, ki lahko poruši ravnovesje elektrolitov v telesu. Posledično se lahko zniža raven natrija v krvi, kar je lahko v hujših primerih tudi nevarno.

Prekomerna hidracija je precej redkejša od dehidracije, vendar je dobro poznati opozorilne znake, saj so nekateri zelo podobni simptomom pomanjkanja tekočine.

1. Urin je popolnoma brezbarven

Barva urina je eden najboljših pokazateljev hidracije. Temno rumena običajno kaže na pomanjkanje tekočine, popolnoma prozoren urin pa lahko pomeni, da pijete več vode, kot jo vaše telo potrebuje. Strokovnjaki priporočajo, da je urin svetlo rumene barve. Če je več dni zapored popolnoma brezbarven, je smiselno nekoliko zmanjšati vnos tekočine in opazovati spremembe.

2. Pogosti glavoboli in slabost

Prekomerno pitje vode lahko povzroči padec koncentracije natrija v krvi. Zaradi tega začnejo telesne celice nabrekati, kar lahko poveča pritisk tudi v možganih.

Posledica so lahko: močan glavobol, občutek slabosti, bruhanje. Če se simptomi stopnjujejo, je priporočljivo poiskati zdravniško pomoč.

3. Tresenje in mišična oslabelost

Neravnovesje elektrolitov lahko povzroči občutek šibkosti, tresenje rok ali nog ter mišične krče. Telo namreč za normalno delovanje mišic potrebuje ustrezno razmerje med vodo in minerali.

4. Nepojasnjena utrujenost

Če spite dovolj, vendar ste ves čas brez energije, je lahko eden od razlogov tudi pretiran vnos vode. Ko se koncentracija elektrolitov zniža, mišice in živčni sistem ne delujejo optimalno, zato se lahko pojavijo: izrazita utrujenost, zaspanost, občutek izčrpanosti.

5. Zmedenost in motnje zavesti

Gre za enega najresnejših znakov prekomerne hidracije. Močno znižana raven natrija lahko povzroči otekanje možganov, kar se kaže kot: zmedenost, dezorientacija, epileptični napadi, izguba zavesti. Takšno stanje zahteva takojšnjo nujno medicinsko pomoč.

6. Pijete tudi takrat, ko niste žejni

Žeja je naravni mehanizem, s katerim telo sporoča, da potrebuje tekočino. Če se silite s pitjem velikih količin vode, čeprav niste žejni, lahko hitro presežete dejanske potrebe organizma. Med telesno aktivnostjo ali v izjemni vročini je sicer priporočljivo piti več, vendar je še vedno pomembno poslušati signale svojega telesa.

7. Otekle roke, stopala ali ustnice

Preveč zaužite vode lahko povzroči zastajanje tekočine v telesu.

Opozorilni znaki so:

  • otekle dlani,
  • otekla stopala,
  • zabuhlost obraza ali ustnic.

Takšne spremembe lahko kažejo na porušeno ravnovesje elektrolitov.

Koliko vode je priporočljivo popiti?

Na vprašanje ni enotnega odgovora. Potrebe po tekočini so odvisne od:

  • starosti,
  • telesne mase,
  • stopnje telesne aktivnosti,
  • temperature okolja,
  • zdravstvenega stanja.

V vročih poletnih dneh je priporočljivo piti več kot običajno, vendar postopoma čez ves dan. Poleg vode telo tekočino dobi tudi iz sadja, zelenjave, juh in drugih napitkov. Če se ob večjih količinah popite vode pojavijo glavobol, slabost, zmedenost ali izrazita utrujenost, je priporočljivo zmanjšati vnos tekočine in se po potrebi posvetovati z zdravnikom.

Ključ do dobrega počutja v vročini ni čim več vode, temveč prava mera. Tako dehidracija kot prekomerna hidracija lahko ogrozita zdravje, zato je pomembno, da telesu zagotovimo ravno toliko tekočine, kolikor je v danem trenutku potrebuje.

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