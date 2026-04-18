ZELO POMEMBNO

Pitje vode pred spanjem? Kdaj je zadnji čas za kozarec vode in kako vpliva na spanec

Ustrezna hidracija je pomembna tudi za duševno zdravje in kognitivne funkcije.
Zmerno pitje vode v večernih urah lahko pomaga pri prebavnih procesih in zmanjša občutek lakote pred spanjem, kar preprečuje pozno večerno prenajedanje. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 18. 4. 2026 | 15:00
4:24
A+A-

Strokovnjaki opozarjajo, da je hidracija čez dan ključnega pomena za zdravje, vendar je prav tako pomembno, kdaj zvečer prenehamo s pitjem tekočin. Čeprav marsikdo pred spanjem še poseže po zadnjem požirku vode, lahko to vpliva na kakovost spanja in pogostejša nočna prebujanja.

Vprašanje, ali je pitje vode pred spanjem koristno ali škodljivo, nima enoznačnega odgovora, strokovnjaki pa poudarjajo predvsem ravnovesje in pravilno časovno razporeditev.

Koliko vode je zvečer še dobro popiti?

Strokovnjaki priporočajo, da se večje količine tekočine prenehajo uživati približno dve do štiri ure pred spanjem. Če je pitje vode pred spanjem nujno, naj bo to le manjša količina, saj se s tem zmanjša tveganje za nočno prebujanje zaradi potrebe po uriniranju.

Po strokovnih priporočilih je tik pred spanjem smiselno popiti le nekaj majhnih požirkov vode, ne pa večjih količin tekočine.

Zakaj pitje vode tik pred spanjem lahko moti spanec?

Glavna težava ni sama voda, temveč prekinjen spanec. Nočno vstajanje zaradi odhoda na stranišče lahko moti naravni spalni cikel in oteži ponovno uspavanje.

Strokovnjaki opozarjajo, da ponavljajoče se nočno prebujanje lahko dolgoročno vpliva na kakovost spanja, kar se odraža tudi na splošnem zdravju. Slabša kakovost spanja je povezana z večjim tveganjem za oslabljen imunski sistem, zmanjšano koncentracijo in slabše počutje čez dan.

Raziskave kažejo, da dolgotrajno pomanjkanje kakovostnega spanja lahko prispeva k številnim zdravstvenim težavam, med njimi k povišanemu krvnemu tlaku, motnjam presnove, povečanju telesne teže ter slabšemu delovanju imunskega sistema.

Kdaj je pitje vode pred spanjem lahko koristno?

Kljub opozorilom pa zmerno pitje vode zvečer ni nujno škodljivo. Voda ima pomembno vlogo pri delovanju telesa, saj sodeluje pri presnovi, uravnavanju telesne temperature in odstranjevanju odpadnih snovi.

Zmerna hidracija pred spanjem lahko pomaga pri: boljši hidraciji telesa, uravnavanju telesne temperature, lažji prebavi in občutku sitosti, kar lahko prepreči pozno večerno prenajedanje.

Strokovnjaki poudarjajo, da lahko majhne količine vode pred spanjem pomagajo tudi pri prebavi in jutranjem delovanju črevesja, vendar le, če ne motijo spanja.

Možne koristi pitja vode pred spanjem

Zmerno uživanje tekočine v večernih urah ima lahko tudi nekaj pozitivnih učinkov. Telo med spanjem še vedno opravlja številne ključne procese, pri katerih ima hidracija pomembno vlogo.

Dovolj tekočine čez dan in zmeren vnos zvečer lahko prispevata k boljši hidraciji, boljšemu počutju ter bolj stabilnemu delovanju organizma. Poleg tega lahko ustrezna hidracija pomaga pri uravnavanju telesne temperature, kar je pomembno za kakovosten spanec.

Nekateri strokovnjaki opozarjajo tudi, da lahko blaga dehidracija prispeva h glavobolom, mišičnim krčem in slabšemu počutju, zato popolno izogibanje vodi pred spanjem ni priporočljivo.

Pitje vode in vpliv na prebavo ter telesno težo

Voda ima pomembno vlogo tudi pri prebavi in občutku sitosti. Zmerno pitje vode v večernih urah lahko pomaga pri prebavnih procesih in zmanjša občutek lakote pred spanjem, kar preprečuje pozno večerno prenajedanje.

Po drugi strani pa prekomerno pitje tik pred spanjem lahko povzroči ravno nasproten učinek, motnje spanja zaradi nočnega prebujanja.

Vpliv na splošno zdravje in počutje

Ustrezna hidracija je pomembna tudi za duševno zdravje in kognitivne funkcije. Nekatere raziskave kažejo, da zadostna hidracija prispeva k boljšemu razpoloženju, manjši utrujenosti in boljšemu obvladovanju stresa.

Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da je najpomembnejše ravnovesje, telo mora biti čez dan dobro hidrirano, večerne količine pa prilagojene tako, da ne motijo spanja.

Ključna ugotovitev

Pitje vode pred spanjem ni samo po sebi škodljivo, vendar je čas in količina ključnega pomena. Najbolj priporočljiv pristop je, da se večje količine tekočine zaužijejo čez dan, zvečer pa le v manjših količinah, da se preprečijo nočna prebujanja in ohrani kakovosten spanec.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kaj se v resnici dogaja na slovenskih gradbiščih?

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Kljub nihanjem cen plina računi za gospodinjstva ostajajo stabilni

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
