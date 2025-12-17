Pivski trebuh ni le estetska težava. Kaj v resnici razkriva o vašem zdravju

Maščoba okoli trebuha je lahko za srce nevarnejša kot odvečna teža kjerkoli drugje na telesu, zlasti pri moških.

Raziskave kažejo, da je trebušna debelost povezana z bolj škodljivimi spremembami v zgradbi srca kot splošna telesna teža. Maščoba, ki se kopiči okoli pasu, lahko povzroči, da srce črpa manj krvi, kar dolgoročno povečuje tveganje za srčno popuščanje.

Zakaj je maščoba na trebuhu tako nevarna?

Pri ljudeh z izrazito trebušno debelostjo se pogosto pojavi sprememba v strukturi srca, pri kateri se srčna mišica odebelí, notranji volumen srca pa se zmanjša. To pomeni, da srce: sprejme manj krvi, iztisne manj krvi v obtok, se slabše sprošča med posameznimi utripi. Takšno delovanje srca je dolgoročno neugodno in lahko vodi v kronične srčno-žilne bolezni.

Ni pomembna le teža, temveč tudi obseg pasu

Znanstveniki so ugotovili, da kazalniki splošne debelosti pogosteje kažejo na povečane srčne votline, medtem ko je maščoba okoli trebuha povezana z odebeljeno srčno mišico in manjšimi srčnimi prostori, kar je za zdravje nevarnejše.

Posebej izstopa dejstvo, da so bile te spremembe izrazitejše pri moških, tudi če so upoštevali druge dejavnike tveganja, kot so povišan krvni tlak, kajenje, sladkorna bolezen in povišan holesterol.

Zakaj so moški bolj ogroženi?

Moški imajo biološko večjo nagnjenost k shranjevanju maščobe prav v predelu trebuha. Za razliko od žensk, pri katerih se maščoba pogosteje kopiči pod kožo na bokih, stegnih in rokah, se pri moških maščoba hitreje nalaga tudi v notranjih organih: jetrih, trebušni slinavki, mišicah, srcu. To povečuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in srčno popuščanje.

Povezava z infarktom in možgansko kapjo

Odvečna trebušna maščoba spodbuja nalaganje maščobnih oblog v žilah, kar povečuje tveganje za: povišan krvni tlak, povišan holesterol, zamašene arterije.

Če pride do zapore žil, ki oskrbujejo srce, lahko nastopi srčni infarkt. Če so prizadete žile v možganih, pa se tveganje poveča za možgansko kap ali žilno demenco.

Kaj lahko storite?

Zdravniki poudarjajo, da se v srednjih letih ni smiselno osredotočati zgolj na številko na tehtnici. Veliko pomembneje je preprečevati kopičenje maščobe okoli pasu, redno gibanje (hoja, kolesarjenje, vadba za moč), uravnotežena prehrana, po potrebi tudi zdravniško svetovanje.

Merilni trak okoli pasu je lahko pomembnejši kot tehtnica. Če želite dolgoročno zaščititi svoje srce, je zmanjševanje trebušne maščobe ena ključnih naložb v zdravje.

Pivski trebuh torej ni le estetska težava, je jasno opozorilo telesa, ki ga velja vzeti resno.