Pljuča so pozimi na veliki preizkušnji. To so naravni načini za zaščito dihal, ki jih morate poznati

Pravilna prehrana in naravni zavezniki lahko občutno omilijo draženje grla ter pomagajo telesu hitreje okrevati po prehladu in okužbah.

Zimski meseci so za dihala posebej zahtevni. Nizke temperature, suh zrak in oslabljen imunski sistem povečajo tveganje za okužbe, med njimi tudi za pljučnico, ki se pogosto začne z znaki, podobnimi gripi.

Pljučnica: ko prehlad ni več nedolžen

Pljučnica je vnetje pljučnega tkiva, ki ga povzročajo bakterije ali virusi. Pojavlja se pogosteje pozimi, zlasti pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom. Med dejavnike tveganja sodijo kajenje, uživanje alkohola, podhranjenost in slaba ustna higiena.

Zdravljenje z antibiotiki je pogosto nujno, pri hujših oblikah pa je potrebna tudi hospitalizacija. Zgodnji simptomi vključujejo suh kašelj, bolečine v telesu, visoko telesno temperaturo, izčrpanost in oteženo dihanje. Ob pojavu teh znakov je obisk zdravnika obvezen, domači ukrepi pa lahko pripomorejo k hitrejšemu okrevanju.

Prehlada ne jemljite zlahka

Ko temperature padejo, se začne sezona prehladov, ki jo spremljajo praskanje v grlu, kašelj, izcedek iz nosu, hripavost in pogosto glavobol. Imunski sistem je takrat oslabljen, zato telo potrebuje več počitka. Privoščite si premor in se spočijte, pljučnica se namreč lahko razvije kot pozna posledica nezdravljenega ali prehojenega prehlada.

Sezamova semena

Sezam je bogat z nenasičenimi maščobnimi kislinami, predvsem linolno kislino, ki stabilizira celične membrane in kožo. Vsebuje tudi lecitin, pomemben za presnovo maščob ter zaščito možganskih, živčnih in drugih telesnih celic.

Za podporo pri vnetjih pljuč namočite 20 gramov sezamovih semen v 250 ml vode. Dodate lahko še čajno žličko lanenih semen in žlico medu.

Ingver

Ingver je znan kot naravni antibiotik in se pogosto uporablja pri boleznih dihal, tudi pri pljučnici. Bogat je z antioksidanti in deluje protivnetno. Olupljen ingver narežite na koščke in ga prevrite v vodi. Dve skodelici ingverjevega čaja na dan lahko omilita simptome.

Česen

Česen vsebuje pomembne minerale, kot so kalcij, baker, kalij in železo, ter vitamine skupine B in vitamin C. Zaradi protivnetnih lastnosti pomaga čistiti pljuča in ščiti pred okužbami. Uživamo ga lahko surovega ali strtega z žličko olivnega olja. Odličen je tudi kot dodatek solatam, ribam, krompirju in zelenjavi.

Kurkuma

Kurkuma, podobno kot ingver, deluje protivnetno in krepi imunski sistem. Čajno žličko kurkume vmešajte v kozarec toplega mleka, dobro premešajte in počasi popijte. Tako imenovano zlato mleko pomaga pri preprečevanju bolezni dihal in okužb. Po želji dodajte še žličko medu.

Med

Med velja za naravno pomoč tudi pri pljučnih vnetjih. Dve čajni žlički medu raztopite v topli vodi. Dve do tri skodelice na dan pomirijo telo, lajšajo bolečine v grlu in pospešujejo celjenje. Med ima tudi antiseptične lastnosti.

Sadje in zelenjava

Med boleznijo in tudi preventivno je izjemno pomemben zadosten vnos sadja in zelenjave. Vitamini, minerali in elementi v sledovih podpirajo imunski sistem v boju proti patogenom. Posebno pozornost namenite vitaminu C, vitaminu D, cinku in selenu.

Tapkajoča masaža

Nežna masaža s tapkanjem pomaga sproščati sluz in spodbuja samočiščenje dihalnih poti. Z blazinicami prstov zelo rahlo tapkajte prsni koš, od spodnjih reber navzgor.

Primerna sobna temperatura

Idealna temperatura v prostoru je okoli 21 stopinj Celzija. Pomembna je tudi ustrezna vlažnost zraka - prostor ne sme biti presuh. Prsni koš in stopala naj bodo vedno topli.

Hladni obkladki

Ob povišani telesni temperaturi in bolečinah v sklepih pomagajo hladni obkladki. Dva manjša brisača namočite v hladno vodo, ju ožemite in ovijte okoli meč. Tako se telesna temperatura zniža, vnetje pa omili.

Veliko tekočine

Obvezno pijte dovolj tekočine. Čaji so odlična izbira, saj uravnavajo tekočinsko ravnovesje in hkrati pomirjajo grlo.

Inhalacije z eteričnimi olji

V toplo (ne prevročo) vodo dodajte nekaj kapljic eteričnega olja sivke ali evkaliptusa. Inhalacije delujejo protivnetno, sproščajo bronhije in pospešujejo celjenje.

Topla kopel

Sproščujoča kopel, dolga približno 20 minut, lahko pomaga zmanjšati vnetje v pljučih in odpreti dihalne poti. V toplo vodo dodajte 150 gramov grobe soli ter eterično olje mete ali timijana.

Kako preprečiti pljučnico

Strokovna združenja za pulmologijo in respiratorno medicino priporočajo cepljenje proti gripi, ki zmanjša tudi tveganje za virusno pljučnico. Osebe, starejše od 60 let in bolniki s kroničnimi boleznimi naj se cepijo tudi proti pnevmokokom.

Za močan imunski sistem so ključni redna telesna aktivnost, gibanje na svežem zraku, uravnotežena prehrana, skrb za zdravo črevesno floro ter izogibanje stresu.