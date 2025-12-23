Pločevinka te pijače uničuje zdravje - a obstajajo še slabše izbire

Vsak požirek sladke gazirane pijače lahko marsikoga spomni na brezskrbna leta mladosti, a raziskave kažejo, da ima takšna navada lahko precej manj romantične posledice. Znanstveniki opozarjajo, da lahko ena sama pločevinka sladke pijače na dan posamezniku odvzame kar 12 minut zdravega življenja.

Obsežna prehranska raziskava, ki je analizirala več kot 5.800 različnih živil, je pokazala, da ima uživanje sladkih gaziranih pijač izrazito negativen vpliv na dolžino zdravega življenjskega obdobja. Gre za čas, preživet brez kroničnih bolezni in resnih zdravstvenih težav, ne zgolj za skupno življenjsko dobo.

Rezultati prihajajo v času, ko se tudi v Sloveniji vse več govori o vplivu prehrane in pijače na zdravje, vključno z opozorili o prekomernem uživanju kofeina in sladkorja v popoldanskih urah.

Še slabše kot sladke pijače so se izkazale nekatere predelane mesne jedi

Raziskava je pokazala, da lahko ena porcija predelanega mesa na dan posamezniku odvzame več kot pol ure zdravega življenja. Na drugi strani pa imajo nekatera živila nasproten učinek, majhna porcija oreščkov ali semen lahko k zdravemu življenju prispeva približno 25 dodatnih minut.

Raziskovalci so ugotovili, da prehranske izbire ne vplivajo le na zdravje posameznika, temveč tudi na okolje. Analiza je temeljila na podatkih ene največjih svetovnih epidemioloških študij, ki preučuje vpliv prehrane na pojav bolezni in prezgodnje smrti.

Poleg zdravstvenih učinkov so znanstveniki ocenili tudi okoljski odtis posameznih živil. Upoštevali so celoten življenjski cikel hrane, od pridelave in predelave do priprave, uživanja in nastanka odpadkov. Posebna pozornost je bila namenjena vplivu na podnebje, porabo virov in onesnaževanje okolja.

Rezultati kažejo, da lahko že majhne spremembe v prehrani prinesejo opazne koristi. Zamenjava zgolj 10 odstotkov dnevnega vnosa mesa z rastlinskimi živili lahko posamezniku vsak dan podaljša zdravo življenje za skoraj 50 minut. Še posebej pozitivni učinki so bili zaznani pri zamenjavi rdečega in predelanega mesa s polnozrnatimi žiti, sadjem, zelenjavo, stročnicami, oreščki ter izbranimi vrstami rib.

Strokovnjaki zato priporočajo večji poudarek na hranilno bogatih živilih, kot so sezonsko sadje in zelenjava, oreščki ter trajnostno pridobljene ribe. Hkrati svetujejo zmanjšanje uživanja močno predelanih mesnih izdelkov, govedine, nekaterih vrst morskih sadežev ter zelenjave iz intenzivne pridelave v rastlinjakih.

Raziskava jasno kaže, da so spremembe v prehrani nujne tako za izboljšanje zdravja ljudi kot tudi za varovanje okolja. Pomembno sporočilo pa je, da niso potrebne radikalne diete, že majhne, premišljene zamenjave v vsakdanjem jedilniku lahko prinesejo velike koristi.

Kaj pomeni, da pijača “skrajša življenje za 12 minut”? Ne gre za uro, ampak za zdravje Trditev, da ena pločevinka sladke gazirane pijače »skrajša življenje za 12 minut«, je na prvi pogled zavajajoča. Ne pomeni namreč, da bi posamezniku po zaužitju pijače dobesedno odšteli 12 minut od življenjske dobe. Gre za statistični izračun, ki govori o zdravem delu življenja, ne o minutah na uri. Znanstveniki pri takšnih raziskavah uporabljajo pojem zdrava pričakovana življenjska doba. To je čas, ki ga človek preživi brez resnih kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca ali dolgotrajne presnovne motnje. Sladke pijače dokazano povečujejo tveganje za te bolezni, zato lahko v povprečju skrajšajo obdobje življenja, preživetega v dobrem zdravju. Ko raziskovalci rečejo, da neka pijača »odvzame 12 minut«, s tem pojasnjujejo, da redno uživanje takšnih pijač dolgoročno povečuje verjetnost, da bo človek prej zbolel ali dlje živel z zdravstvenimi težavami. Ta učinek se sčasoma sešteva, zato ga znanost prikaže v minutah, ker je to bralcu lažje razumljivo kot abstraktni odstotki tveganja. Pomembno je poudariti, da gre za povprečne izračune na ravni celotne populacije, ne za napoved posamezniku. Ena pijača sama po sebi ne bo nikogar »skrajšala«. A če je takšna izbira del vsakodnevne rutine, lahko čez leta pusti opazne posledice. Ključno sporočilo raziskav je preprosto: majhne odločitve, ki jih ponavljamo vsak dan, imajo dolgoročen vpliv na zdravje. In dobra novica je, da velja tudi obratno, že manjše spremembe v prehrani lahko zdravemu življenju dodajo dragocene minute, ure in leta.

Zakaj so športni rekreativci nori na sladke gazirane pijače

Športniki pogosto posegajo po gaziranih pijačah iz več razlogov, ki niso vedno povezani z zdravjem, temveč predvsem z energijo, okusom, navadami in psihološkim učinkom. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da takšna izbira ni vedno optimalna, zlasti pri redni vadbi.

Hitri vnos energije

Gazirane sladke pijače vsebujejo veliko enostavnih sladkorjev, ki se hitro absorbirajo v kri. To lahko športniku kratkoročno zagotovi hiter energijski dvig, zlasti po intenzivnem naporu, ko so zaloge glikogena izpraznjene.

Psihološki učinek in ritual

Mnogi športniki gazirane pijače povezujejo z občutkom nagrade po treningu ali tekmi. Mehurčki in sladek okus lahko delujejo osvežujoče in sproščujoče, kar okrepi občutek zadovoljstva in regeneracije, čeprav gre bolj za psihološki kot fiziološki učinek.

Razširjena navada iz mladosti

Gazirane pijače so pogosto del prehranskih navad že od otroštva. Tudi pri rekreativnih in vrhunskih športnikih se te navade pogosto ohranijo, zlasti kadar ni jasnega prehranskega nadzora ali strokovnega svetovanja.

Kofein kot spodbujevalec

Nekatere gazirane pijače vsebujejo kofein, ki lahko izboljša zbranost, zmanjša občutek utrujenosti in začasno poveča zmogljivost. Prav zato jih nekateri športniki uporabljajo kot hitro dostopen stimulans.

Pomanjkanje znanja o alternativah

Veliko športnikov ne pozna bolj primernih možnosti za hidracijo in regeneracijo, kot so voda, napitki z elektroliti ali naravni viri ogljikovih hidratov. Gazirane pijače so enostavno dostopne in cenovno ugodne, kar dodatno povečuje njihovo uporabo.

Zakaj so lahko problematične?

Kljub kratkoročnim učinkom imajo gazirane pijače tudi slabosti:

lahko povzročajo nihanja krvnega sladkorja

ne zagotavljajo ustrezne hidracije

vsebujejo kisline, ki lahko dražijo želodec

dolgoročno povečujejo tveganje za vnetja in presnovne motnje

Boljše izbire za športnike

Za optimalno zmogljivost in regeneracijo strokovnjaki priporočajo: