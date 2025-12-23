  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Pločevinka te pijače uničuje zdravje - a obstajajo še slabše izbire

Raziskava jasno kaže, da so spremembe v prehrani nujne tako za izboljšanje zdravja ljudi kot tudi za varovanje okolja.
Športniki pogosto posegajo po gaziranih pijačah iz več razlogov, ki niso vedno povezani z zdravjem, temveč predvsem z energijo, okusom, navadami in psihološkim učinkom. FOTO: Getty Images
Športniki pogosto posegajo po gaziranih pijačah iz več razlogov, ki niso vedno povezani z zdravjem, temveč predvsem z energijo, okusom, navadami in psihološkim učinkom. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 23. 12. 2025 | 09:00
7:24
A+A-

Vsak požirek sladke gazirane pijače lahko marsikoga spomni na brezskrbna leta mladosti, a raziskave kažejo, da ima takšna navada lahko precej manj romantične posledice. Znanstveniki opozarjajo, da lahko ena sama pločevinka sladke pijače na dan posamezniku odvzame kar 12 minut zdravega življenja.

Obsežna prehranska raziskava, ki je analizirala več kot 5.800 različnih živil, je pokazala, da ima uživanje sladkih gaziranih pijač izrazito negativen vpliv na dolžino zdravega življenjskega obdobja. Gre za čas, preživet brez kroničnih bolezni in resnih zdravstvenih težav, ne zgolj za skupno življenjsko dobo.

Rezultati prihajajo v času, ko se tudi v Sloveniji vse več govori o vplivu prehrane in pijače na zdravje, vključno z opozorili o prekomernem uživanju kofeina in sladkorja v popoldanskih urah.

Še slabše kot sladke pijače so se izkazale nekatere predelane mesne jedi

Raziskava je pokazala, da lahko ena porcija predelanega mesa na dan posamezniku odvzame več kot pol ure zdravega življenja. Na drugi strani pa imajo nekatera živila nasproten učinek, majhna porcija oreščkov ali semen lahko k zdravemu življenju prispeva približno 25 dodatnih minut.

Raziskovalci so ugotovili, da prehranske izbire ne vplivajo le na zdravje posameznika, temveč tudi na okolje. Analiza je temeljila na podatkih ene največjih svetovnih epidemioloških študij, ki preučuje vpliv prehrane na pojav bolezni in prezgodnje smrti.

Poleg zdravstvenih učinkov so znanstveniki ocenili tudi okoljski odtis posameznih živil. Upoštevali so celoten življenjski cikel hrane, od pridelave in predelave do priprave, uživanja in nastanka odpadkov. Posebna pozornost je bila namenjena vplivu na podnebje, porabo virov in onesnaževanje okolja.

Rezultati kažejo, da lahko že majhne spremembe v prehrani prinesejo opazne koristi. Zamenjava zgolj 10 odstotkov dnevnega vnosa mesa z rastlinskimi živili lahko posamezniku vsak dan podaljša zdravo življenje za skoraj 50 minut. Še posebej pozitivni učinki so bili zaznani pri zamenjavi rdečega in predelanega mesa s polnozrnatimi žiti, sadjem, zelenjavo, stročnicami, oreščki ter izbranimi vrstami rib.

Strokovnjaki zato priporočajo večji poudarek na hranilno bogatih živilih, kot so sezonsko sadje in zelenjava, oreščki ter trajnostno pridobljene ribe. Hkrati svetujejo zmanjšanje uživanja močno predelanih mesnih izdelkov, govedine, nekaterih vrst morskih sadežev ter zelenjave iz intenzivne pridelave v rastlinjakih.

Raziskava jasno kaže, da so spremembe v prehrani nujne tako za izboljšanje zdravja ljudi kot tudi za varovanje okolja. Pomembno sporočilo pa je, da niso potrebne radikalne diete, že majhne, premišljene zamenjave v vsakdanjem jedilniku lahko prinesejo velike koristi.

Kaj pomeni, da pijača “skrajša življenje za 12 minut”? Ne gre za uro, ampak za zdravje

Trditev, da ena pločevinka sladke gazirane pijače »skrajša življenje za 12 minut«, je na prvi pogled zavajajoča. Ne pomeni namreč, da bi posamezniku po zaužitju pijače dobesedno odšteli 12 minut od življenjske dobe. Gre za statistični izračun, ki govori o zdravem delu življenja, ne o minutah na uri.

Znanstveniki pri takšnih raziskavah uporabljajo pojem zdrava pričakovana življenjska doba. To je čas, ki ga človek preživi brez resnih kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca ali dolgotrajne presnovne motnje. Sladke pijače dokazano povečujejo tveganje za te bolezni, zato lahko v povprečju skrajšajo obdobje življenja, preživetega v dobrem zdravju.

Ko raziskovalci rečejo, da neka pijača »odvzame 12 minut«, s tem pojasnjujejo, da redno uživanje takšnih pijač dolgoročno povečuje verjetnost, da bo človek prej zbolel ali dlje živel z zdravstvenimi težavami. Ta učinek se sčasoma sešteva, zato ga znanost prikaže v minutah, ker je to bralcu lažje razumljivo kot abstraktni odstotki tveganja.

Pomembno je poudariti, da gre za povprečne izračune na ravni celotne populacije, ne za napoved posamezniku. Ena pijača sama po sebi ne bo nikogar »skrajšala«. A če je takšna izbira del vsakodnevne rutine, lahko čez leta pusti opazne posledice.

Ključno sporočilo raziskav je preprosto: majhne odločitve, ki jih ponavljamo vsak dan, imajo dolgoročen vpliv na zdravje. In dobra novica je, da velja tudi obratno, že manjše spremembe v prehrani lahko zdravemu življenju dodajo dragocene minute, ure in leta.

Zakaj so športni rekreativci nori na sladke gazirane pijače

Športniki pogosto posegajo po gaziranih pijačah iz več razlogov, ki niso vedno povezani z zdravjem, temveč predvsem z energijo, okusom, navadami in psihološkim učinkom. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da takšna izbira ni vedno optimalna, zlasti pri redni vadbi.

Hitri vnos energije

Gazirane sladke pijače vsebujejo veliko enostavnih sladkorjev, ki se hitro absorbirajo v kri. To lahko športniku kratkoročno zagotovi hiter energijski dvig, zlasti po intenzivnem naporu, ko so zaloge glikogena izpraznjene.

Psihološki učinek in ritual

Mnogi športniki gazirane pijače povezujejo z občutkom nagrade po treningu ali tekmi. Mehurčki in sladek okus lahko delujejo osvežujoče in sproščujoče, kar okrepi občutek zadovoljstva in regeneracije, čeprav gre bolj za psihološki kot fiziološki učinek.

Razširjena navada iz mladosti

Gazirane pijače so pogosto del prehranskih navad že od otroštva. Tudi pri rekreativnih in vrhunskih športnikih se te navade pogosto ohranijo, zlasti kadar ni jasnega prehranskega nadzora ali strokovnega svetovanja.

Kofein kot spodbujevalec

Nekatere gazirane pijače vsebujejo kofein, ki lahko izboljša zbranost, zmanjša občutek utrujenosti in začasno poveča zmogljivost. Prav zato jih nekateri športniki uporabljajo kot hitro dostopen stimulans.

Pomanjkanje znanja o alternativah

Veliko športnikov ne pozna bolj primernih možnosti za hidracijo in regeneracijo, kot so voda, napitki z elektroliti ali naravni viri ogljikovih hidratov. Gazirane pijače so enostavno dostopne in cenovno ugodne, kar dodatno povečuje njihovo uporabo.

Zakaj so lahko problematične?

Kljub kratkoročnim učinkom imajo gazirane pijače tudi slabosti:

  • lahko povzročajo nihanja krvnega sladkorja
  • ne zagotavljajo ustrezne hidracije
  • vsebujejo kisline, ki lahko dražijo želodec
  • dolgoročno povečujejo tveganje za vnetja in presnovne motnje

Boljše izbire za športnike

Za optimalno zmogljivost in regeneracijo strokovnjaki priporočajo:

  • vodo ali mineralno vodo
  • napitke z elektroliti brez dodanega sladkorja
  • razredčene sadne sokove po naporu
  • naravne vire energije, kot so sadje ali polnozrnata živila

Več iz teme

zdrava prehranazdravješportna prehranašportna rekreacijasladke pijačekofeinbrezalkoholne pijače
ZADNJE NOVICE
10:51
Bulvar  |  Domači trači
NA ZABAVI

Helena Blagne ukradla poglede v tesni leopardji obleki! Začarala je tudi župana (VIDEO)

Helena Blagne je še enkrat pokazala, da pri 62. letih navdušuje mladostnim videzom, samozavestjo in prefinjenim okusom.
23. 12. 2025 | 10:51
10:27
Novice  |  Slovenija
RESNO OPOZORILO

Zvonijo alarmi, znani slovenski infektolog udaril: »Gripe je toliko, da je skoraj zmanjkalo priključkov za kisik ... Kdo bo odgovarjal za smrti«

Vrh okužb z gripo običajno nastopi šele januarja ali februarja.
23. 12. 2025 | 10:27
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Enostavno in zelo učinkovito

Dobre pol ure hoje je lahko dober trening, zlasti če to počnemo vsak dan.
Janez Kušar23. 12. 2025 | 10:00
09:52
Novice  |  Slovenija
GANLJIVA ZGODBA

Išče moškega z Gorenjske, star okoli 30 let, ki živi na Nizozemskem in vozi zlatega Citroëna: ga poznate?

Po naključnem srečanju ob cesti in tragični nesreči bralka išče moškega, ki ji je v nekaj minutah pokazal, da sočutje med neznanci še obstaja. Žal ji je le, da ga ni vprašala vsaj po imenu.
Kaja Grozina23. 12. 2025 | 09:52
09:46
Šport  |  Odmevi
NBA

Dončić ne bo nastopil v Phoenixu: Gre za ponavljajoče se težave. Iščemo načine, da ga zaščitimo

Naš košarkarski superzvezdnik bo izpustil naslednji dvoboj v Phoenixu, bržkone pa bo nastopil že na naslednjem domačem obračunu proti Houstonu, ki bo na božični dan.
23. 12. 2025 | 09:46
09:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NM

Poglejte, kaj vse so sevniški policisti našli pri 52-letniku (FOTO)

Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 52-letnika ustrezno ukrepali.
23. 12. 2025 | 09:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki