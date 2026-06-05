Po 16 mesecih brez alkohola. Spremembe, na katere me nihče ni pripravil

Odločitev za opustitev alkohola je pogosto povezana z zdravstvenimi razlogi, željo po boljšem počutju ali spremembo življenjskega sloga. Mnogi pričakujejo izboljšanje telesnega zdravja, manj pa se govori o spremembah, ki jih lahko posameznik opazi na duševnem področju.

Pri ljudeh, ki se odločijo za daljše obdobje brez alkohola, se pogosto pojavijo pozitivne spremembe, ki jih sprva sploh niso pričakovali.

Manj tesnobe in bolj umirjeni dnevi

Ena najpogosteje omenjenih sprememb je zmanjšanje občutkov tesnobe. Čeprav alkohol kratkoročno lahko povzroči občutek sproščenosti in večje družabnosti, njegovi učinki po nekaj urah izzvenijo. Pri številnih ljudeh se naslednji dan pojavijo občutki nemira, zaskrbljenosti ali pretiranega analiziranja dogodkov prejšnjega večera.

Strokovnjaki opozarjajo, da alkohol vpliva na delovanje osrednjega živčnega sistema. Sprva deluje pomirjujoče, pozneje pa lahko okrepi občutke tesnobe. Pri rednem uživanju se lahko razvije začaran krog, v katerem posameznik posega po alkoholu prav zaradi občutkov, ki jih alkohol dolgoročno še povečuje.

Mnogi po opustitvi alkohola poročajo, da se zbujajo bolj umirjeni in brez občutka psihične izčrpanosti, ki pogosto spremlja mačka.

Koža postane bolj zdrava in sijoča

Pozitivne spremembe so pogosto vidne tudi na koži. Alkohol namreč deluje kot diuretik, kar pomeni, da telo izgublja več tekočine. Posledica je dehidracija, ki se lahko odrazi v suhi, pusti in utrujeni koži.

Dermatologi pojasnjujejo, da pomanjkanje tekočine poudari drobne gubice, povzroči zabuhlost obraza, in lahko poslabša vnetna stanja kože. Pri nekaterih ljudeh se povečata tudi mastenje kože in pojav mozoljev.

Po daljšem obdobju brez alkohola številni opažajo:

bolj enakomerno polt,

manj zabuhlosti obraza,

bolj napeto in navlaženo kožo,

manj vnetij in nepravilnosti.

Seveda pomembno vlogo igrajo tudi zdrava prehrana, ustrezna nega kože in zadosten vnos tekočine, vendar zmanjšanje ali opustitev alkohola pogosto predstavlja pomemben korak k bolj zdravemu videzu.

Kakovostnejši spanec

Mnogi zmotno menijo, da alkohol izboljšuje spanec, ker po zaužitju lažje zaspijo. Resnica je nekoliko drugačna. Čeprav alkohol lahko pospeši uspavanje, hkrati moti kakovost spanca. Zmanjšuje delež globokega in obnovitvenega spanja, ki je pomemben za regeneracijo telesa, spomin in čustveno ravnovesje.

Posledice so lahko:

jutranja utrujenost,

slabša koncentracija,

večja razdražljivost,

občutek, da se telo čez noč ni zares spočilo.

Po opustitvi alkohola veliko ljudi poroča o bolj mirnem spancu, lažjem prebujanju in več energije čez dan.

Presenetljiva sprememba: treznost lahko postane navada, ki jo želite ohraniti

Ljudje pogosto pričakujejo, da se bodo morali ves čas odpovedovati nečemu prijetnemu. Toda številni ugotavljajo, da se po določenem času zgodi ravno nasprotno. Ko začnejo opažati koristi za zdravje, razpoloženje in vsakodnevno počutje, se želja po alkoholu postopoma zmanjšuje.

Največje presenečenje za mnoge ni izguba alkohola, temveč občutek zadovoljstva, ki ga prinaša zavedanje, da so naredili nekaj dobrega zase. Vsak nov mesec brez alkohola lahko okrepi samozavest in občutek nadzora nad lastnim življenjem.

Vedno več Slovencev zmanjšuje uživanje alkohola

Tudi v Sloveniji strokovnjaki že vrsto let opozarjajo na škodljive posledice prekomernega pitja alkohola. Poleg bolezni jeter in srčno-žilnih težav je uživanje alkohola povezano tudi z večjim tveganjem za različne vrste raka, motnje spanja, duševne težave in slabšo kakovost življenja.

Čeprav popolna abstinenca ni edina pot do boljšega zdravja, številni ugotavljajo, da že daljše obdobje brez alkohola prinese koristi, ki jih prej niso pričakovali. In prav te spremembe pogosto postanejo najmočnejša motivacija za vztrajanje pri novi življenjski odločitvi.