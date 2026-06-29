  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STARANJE ŠPORTNEGA REKREATIVCA

Po 30., 40. in 50. letu telo ni več enako: na te spremembe morate biti pripravljeni

Ključ do uspeha ni v tem, da z leti treniramo manj, temveč da treniramo pametneje.
Telo se spreminja, vendar se lahko z ustrezno prilagojeno vadbo uspešno prilagajamo tudi mi in ostanemo močni, aktivni ter samostojni še dolgo v pozna leta. FOTO: Getty Images
Telo se spreminja, vendar se lahko z ustrezno prilagojeno vadbo uspešno prilagajamo tudi mi in ostanemo močni, aktivni ter samostojni še dolgo v pozna leta. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 29. 6. 2026 | 05:30
7:02
A+A-

Staranje ni bolezen, ampak naraven proces, ki prinaša številne spremembe v delovanju telesa. Dobra novica pa je, da lahko z ustrezno telesno dejavnostjo, prehrano in skrbjo za zdravje večino teh sprememb uspešno upočasnimo.

Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da se mora z leti spreminjati tudi način vadbe, ne zato, ker bi morali biti manj aktivni, temveč zato, da ostanemo aktivni čim dlje.

Kako se telo spreminja z leti? Na katere spremembe moramo biti pripravljeni

Mnogi rekreativni športniki verjamejo, da lahko pri 50 ali 60 letih trenirajo enako kot pri 30. letu. Resnica je nekoliko drugačna. S staranjem se spreminjajo mišice, sklepi, hormoni, presnova in sposobnost regeneracije. Če teh sprememb ne upoštevamo, se tveganje za poškodbe močno poveča.

Dobra novica je, da redna telesna aktivnost ostaja eno najučinkovitejših zdravil proti staranju. Pomembno pa je, da vadbo prilagodimo svoji starosti in telesnim zmožnostim.

Kaj se dogaja v telesu po 30. letu?

Prve spremembe se začnejo že po 30. letu, čeprav jih večina ljudi sprva skoraj ne opazi. Postopoma začne telo izgubljati mišično maso, proces, ki ga strokovnjaki imenujejo sarkopenija. Hkrati se povečuje delež telesne maščobe, sklepi postajajo manj gibljivi, pri moških pa začne počasi upadati raven testosterona.

Če človek ni telesno aktiven, se te spremembe še pospešijo.

Kaj pomaga?

V tem obdobju je največja naložba v prihodnost vadba za moč. Redne vaje z utežmi ali lastno telesno težo pomagajo ohranjati mišično maso, izboljšujejo presnovo in zmanjšujejo tveganje za številne kronične bolezni.

Priporočljivo je vsaj dva do trikrat tedensko izvajati vadbo za moč, redno vključevati aerobno vadbo, vsak teden nameniti vsaj en dan popolnemu počitku, poskrbeti za zadosten vnos beljakovin.

Po 40. letu se začne presnova opazno upočasnjevati

Marsikdo po štiridesetem letu opaža, da kilogrami nastajajo hitreje kot nekoč. Razlog ni zgolj manj gibanja, ampak predvsem počasnejša presnova. Telo začne manj učinkovito porabljati energijo, mišična masa se zmanjšuje, sklepi izgubljajo gibljivost, poveča pa se tudi tveganje za poškodbe. Poleg tega začne postopoma upadati aerobna zmogljivost, saj organizem nekoliko slabše izkorišča kisik med telesnim naporom.

Največja napaka: vsak dan enako intenziven trening

V tem obdobju postane raznolikost vadbe bistveno pomembnejša kot v mladosti. Strokovnjaki priporočajo izmenjevanje različnih vrst treningov: vadbo za moč, zmerno aerobno vadbo, vaje za ravnotežje in raztezanje in izboljšanje gibljivosti. Če je en dan namenjen intenzivnemu treningu z utežmi, naj bo naslednji namenjen lažjemu kolesarjenju, hitri hoji ali plavanju. Prav tako telo po intenzivni vadbi potrebuje približno 48 ur za kakovostno regeneracijo.

Po 50. letu postane regeneracija pomembnejša od intenzivnosti

Po petdesetem letu hormonske spremembe postanejo izrazitejše. Pri ženskah menopavza vpliva na zmanjšanje kostne gostote in mišične mase, pri obeh spolih pa postanejo pogostejše težave s sklepi, tetivami in počasnejšim okrevanjem po poškodbah. To ne pomeni, da se moramo odpovedati športu. Nasprotno. Prav redna telesna dejavnost pomembno zmanjšuje tveganje za: osteoporozo, sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja, izgubo mišične mase, padce in zlome.

Vadba mora postati bolj premišljena

Po 50. letu strokovnjaki priporočajo manjše obremenitve, več ponovitev, več vaj za gibljivost, več vaj za stabilizacijo trupa, postopno ogrevanje, dovolj časa za regeneracijo. Vsaka mišična skupina naj ima vsaj 48 ur časa za okrevanje, priporočljiva pa sta tudi dva dneva popolnega počitka tedensko.

Katere napake najpogosteje vodijo do poškodb?

Največ težav povzročata pretiravanje in ponavljanje enakih gibov. Čeprav so počepi, sklece ali mrtvi dvigi odlične vaje, lahko pri nepravilni izvedbi ali pretirani količini po 40. letu bistveno povečajo obremenitev hrbtenice, kolen in kolkov.

Prav tako niso priporočljivi:

  • vsakodnevni zelo intenzivni kardio treningi,
  • pretirano dolgi teki brez ustrezne priprave,
  • velike uteži brez nadzora tehnike,
  • vadba kljub bolečinam.

Telo po petdesetem letu veliko jasneje opozarja, kdaj je obremenitev prevelika.

Počitek ni izguba časa

Ena največjih zmot rekreativcev je prepričanje, da napredujejo samo med treningom. V resnici mišice rastejo in se obnavljajo med počitkom. S staranjem se proces obnove upočasni, zato postaja kakovosten spanec skoraj enako pomemben kot sama vadba. Če telesu ne omogočimo dovolj regeneracije, se poveča tveganje za:

  • kronično utrujenost,
  • padec zmogljivosti,
  • poškodbe,
  • vnetja tetiv,
  • izgubo mišične mase.

Redni zdravstveni pregledi postajajo del športne priprave

Poleg vadbe postajajo z leti pomembnejši tudi preventivni zdravstveni pregledi. Po 30. letu je priporočljivo spremljati telesno težo, krvni sladkor in presnovno zdravje. Po 40. letu postanejo pomembnejši pregledi srca in ožilja ter presejalni programi za zgodnje odkrivanje rakavih obolenj.

Po 50. letu pa je priporočljivo redno spremljati:

  • krvni tlak,
  • raven holesterola,
  • krvni sladkor,
  • zdravje sklepov,
  • kostno gostoto pri osebah z večjim tveganjem.

Vsaka dolgotrajna bolečina, nenavadna utrujenost, razbijanje srca ali zmanjšana telesna zmogljivost so razlog za posvet z zdravnikom.

Gibanje ostaja najboljša naložba v zdravo staranje

Čeprav staranja ne moremo ustaviti, lahko pomembno vplivamo na njegovo hitrost. Raziskave kažejo, da redna telesna dejavnost, vadba za moč, uravnotežena prehrana, kakovosten spanec in dovolj regeneracije pomembno zmanjšujejo izgubo mišične mase ter ohranjajo gibljivost, srčno-žilno zdravje in kakovost življenja.

Ključ do uspeha ni v tem, da z leti treniramo manj, temveč da treniramo pametneje. Telo se spreminja, vendar se lahko z ustrezno prilagojeno vadbo uspešno prilagajamo tudi mi in ostanemo močni, aktivni ter samostojni še dolgo v pozna leta.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

športna rekreacijastaranjezdravješport po 30 letuvadba za starejšetelesna vadbatrening in starost
ZADNJE NOVICE
05:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
HELIKOPTER

Voznica je zapeljala z avtoceste in silovito trčila v steber prometnega znaka

Konec tedna sicer minil brez pričakovanih prometnih zastojev.
29. 6. 2026 | 05:40
05:30
Lifestyle  |  Polet
STARANJE ŠPORTNEGA REKREATIVCA

Po 30., 40. in 50. letu telo ni več enako: na te spremembe morate biti pripravljeni

Ključ do uspeha ni v tem, da z leti treniramo manj, temveč da treniramo pametneje.
Miroslav Cvjetičanin29. 6. 2026 | 05:30
05:20
Novice  |  Slovenija
ODRANCI

Člani Društva vinogradnikov in sadjarjev Odranci organizirano na kolesarjenje: vino in langaš za kolesarje

S tem so tradicionalni proslavili 35-letnico samostojne Slovenije.
29. 6. 2026 | 05:20
05:10
Novice  |  Svet
ZDA

Donald Trump je za vodjo agencije Ice predlagal nekdanjega policista Lancea Schroyerja

Razvpiti Ice z novim šefom.
29. 6. 2026 | 05:10
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
PREŽIVELI EKSPLOZIJO

Že skoraj dve leti brez doma: družini Darje Škrlj je požar povsem uničil stanovanje v Tržiču (FOTO)

Zaradi počasne državne obnove se bojijo, da bodo še eno zimo razseljeni.
29. 6. 2026 | 05:00
22:49
Razno
LIGA NARODOV

Slovenija v Stožicah morala priznati premoč Italijanom

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila proti Italiji z 1:3.
28. 6. 2026 | 22:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki