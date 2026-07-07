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Po 40. letu bi morala vsaka ženska opraviti te 4 zdravstvene preglede. Lahko rešijo življenje

Pri ženskah srčni infarkt pogosto ne povzroči izrazite bolečine v prsih, zato ga je težje prepoznati.
Čeprav so preventivni pregledi pomembni, ne morejo vedno odkriti vseh težav. FOTO: Deposithotos
Čeprav so preventivni pregledi pomembni, ne morejo vedno odkriti vseh težav. FOTO: Deposithotos
Miroslav Cvjetičanin
 7. 7. 2026 | 15:00
5:44
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Srčno-žilne bolezni ostajajo eden najpogostejših vzrokov smrti žensk, vendar številne še vedno menijo, da so bolj ogroženi predvsem moški. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja ključno za preprečevanje srčnega infarkta, možganske kapi in drugih bolezni srca in ožilja.

Po dopolnjenem 40. letu starosti je priporočljivo redno opravljati osnovne preventivne preglede, saj lahko odkrijejo težave še preden se pojavijo prvi simptomi.

Zakaj so preventivni pregledi po 40. letu tako pomembni?

Veliko bolezni srca in ožilja se razvija več let brez očitnih opozorilnih znakov. Visok krvni tlak, povišan holesterol ali sladkorna bolezen pogosto dolgo ne povzročajo težav, medtem pa povečujejo tveganje za resne zaplete. Redni pregledi omogočajo pravočasno ukrepanje z ustreznim zdravljenjem in spremembami življenjskega sloga.

1. Merjenje krvnega tlaka

Krvni tlak je eden najpomembnejših kazalnikov zdravja srca in ožilja. Povišan krvni tlak poškoduje stene arterij, zaradi česar postanejo manj prožne in ožje. To pomembno poveča tveganje za:

  • srčni infarkt,
  • možgansko kap,
  • srčno popuščanje,
  • bolezni ledvic.

Ker visok krvni tlak običajno ne povzroča simptomov, ga strokovnjaki priporočajo izmeriti najmanj enkrat letno. Če so vrednosti povišane ali mejne, so potrebne pogostejše kontrole.

2. Preiskava holesterola

Lipidni profil oziroma meritev holesterola pokaže koncentracijo maščob v krvi. Povišane vrednosti skupnega in LDL-holesterola povečujejo možnost nastanka ateroskleroze, ki lahko vodi do srčnega infarkta ali možganske kapi. Če so izvidi normalni, zadostuje pregled približno vsakih pet let. Osebe s povišanimi vrednostmi ali drugimi dejavniki tveganja naj preiskavo opravijo pogosteje.

3. Merjenje krvnega sladkorja

Preiskavi glukoze na tešče in vrednosti HbA1c pomagata odkriti sladkorno bolezen ali preddiabetes. Sladkorna bolezen močno poveča tveganje za bolezni srca in ožilja, zato je zgodnje odkrivanje izjemno pomembno. Ob normalnih rezultatih strokovnjaki priporočajo pregled približno vsaka tri leta, pri preddiabetesu ali večjem tveganju pa vsako leto.

4. Indeks telesne mase in obseg pasu

Indeks telesne mase (ITM) pomaga oceniti, ali je telesna teža primerna glede na višino. Ker ITM ne pokaže vedno dejanske porazdelitve maščobe, je priporočljivo vsako leto izmeriti tudi obseg pasu. Pri ženskah obseg pasu nad 88 centimetrov pomeni večje tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2 in presnovnega sindroma.

Kdo potrebuje pogostejše preglede?

Pri nekaterih ženskah je tveganje večje, zato preventivni pregledi ne bi smeli čakati do 40. leta.

Med pomembnejše dejavnike tveganja sodijo:

  • povišan krvni tlak,
  • visok holesterol,
  • sladkorna bolezen,
  • kajenje,
  • debelost,
  • premalo gibanja,
  • družinska obremenjenost z boleznimi srca.

Poleg teh obstajajo tudi dejavniki tveganja, ki so značilni predvsem za ženske:

  • zapleti med nosečnostjo, kot sta preeklampsija ali nosečniška sladkorna bolezen,
  • zgodnja menopavza,
  • sindrom policističnih jajčnikov,
  • avtoimunske bolezni,
  • zdravljenje raka dojke.

Na zdravje srca pomembno vplivajo tudi kronični stres, tesnoba, depresija, slaba kakovost spanja in dolgotrajna vnetna stanja.

Simptomov nikoli ne prezrite

Čeprav so preventivni pregledi pomembni, ne morejo vedno odkriti vseh težav. Če se pojavijo vztrajni simptomi, jih ne smete prezreti, tudi če so bili prvi izvidi normalni.

Posebno pozornost namenite naslednjim znakom:

  • nova ali vse hujša zadihanost,
  • bolečina v čeljusti, vratu, ramenih, hrbtu ali zgornjem delu trebuha,
  • slabost ali bruhanje skupaj z bolečinami v zgornjem delu telesa,
  • omotica ali občutek, da boste izgubili zavest,
  • hladen znoj,
  • nenavadna in dolgotrajna utrujenost,
  • občutek, da je z vašim telesom nekaj resno narobe.

Simptomi srčnega infarkta pri ženskah so pogosto drugačni

Pri ženskah srčni infarkt pogosto ne povzroči izrazite bolečine v prsih, zato ga je težje prepoznati. Pogosteje se pojavijo nepojasnjena utrujenost, zadihanost, slabost ali bolečine v zgornjem delu telesa. Če so simptomi nenadni, močni ali se stopnjujejo, je treba nemudoma poklicati 112 oziroma poiskati nujno medicinsko pomoč.

Preventiva je najboljša zaščita

Redno spremljanje krvnega tlaka, holesterola, krvnega sladkorja, telesne teže in obsega pasu lahko bistveno zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja. K temu pomembno prispevajo tudi zdrava prehrana, redna telesna dejavnost, dovolj kakovostnega spanca, opustitev kajenja in učinkovito obvladovanje stresa. Prav kombinacija preventivnih pregledov in zdravega življenjskega sloga ostaja najboljša naložba v dolgoročno zdravje srca.

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