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KAKO JE TO MOGOČE

Po 40. letu je mogoče ohraniti mišice in močne kosti. Šest navad, ki jih priporočajo zdravniki

Strokovnjaki poudarjajo, da ključ do dolgoročnega zdravja ni vsakodnevno izčrpavanje telesa, temveč premišljena in dosledna rutina.
Vsak dan telo ni enako pripravljeno na napor. FOTO: Getty Images
Vsak dan telo ni enako pripravljeno na napor. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 27. 7. 2026 | 15:00
4:17
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Po 40. letu starosti se začne mišična masa naravno zmanjševati, postopoma pa upada tudi kostna gostota. Ta proces je del staranja, vendar ga je mogoče z ustreznim življenjskim slogom bistveno upočasniti. Raziskave kažejo, da imajo lahko tudi ljudje v srednjih letih mišično maso in zdrave kosti, primerljive z bistveno mlajšimi odraslimi, če redno skrbijo za gibanje, prehrano in regeneracijo.

Mišična masa in kostna gostota po 40. letu začneta upadati, vendar je proces mogoče upočasniti. Preverite šest navad, ki pomagajo ohranjati moč, gibljivost in zdravje skozi leta.

Strokovnjaki poudarjajo, da ključ do dolgoročnega zdravja ni vsakodnevno izčrpavanje telesa, temveč premišljena in dosledna rutina. Med najpomembnejšimi navadami izpostavljajo naslednjih šest.

1. Redna vadba je pomembnejša od pretirane intenzivnosti

Dolgotrajno zdravje mišic in kosti ne zahteva vsakodnevnih napornih treningov. Veliko bolj učinkovita je redna vadba za moč dva- do štirikrat tedensko, ki vključuje vaje z lastno težo, utežmi ali elastikami. Koristno jo je dopolniti s hojo, tekom, kolesarjenjem, plavanjem ali drugimi oblikami gibanja ter vajami za gibljivost. Strokovnjaki poudarjajo, da je doslednost pomembnejša od občasnih zelo intenzivnih treningov.

2. Telo potrebuje dovolj energije za napredek

Pretirano omejevanje hrane in stroge diete lahko zavirajo obnovo mišic ter zmanjšujejo telesno zmogljivost. Za ohranjanje mišične mase so pomembni uravnotežena prehrana, zadosten vnos beljakovin, kakovostni ogljikovi hidrati in zdrave maščobe. Enako pomembna sta zadostna hidracija in kakovosten spanec.

3. Vadbo je treba prilagoditi telesnim zmožnostim

Vsak dan telo ni enako pripravljeno na napor. Starost, stres, hormonske spremembe, pomanjkanje spanca ali naporen delovni dan lahko vplivajo na zmogljivost. Zato je smiselno intenzivnost vadbe prilagajati trenutnemu počutju in telesnim sposobnostim. Takšen pristop zmanjšuje tveganje za poškodbe in omogoča dolgoročno napredovanje.

4. Regeneracija je del treninga

Mišice ne postanejo močnejše med vadbo, temveč med počitkom. Prav v času regeneracije se obnavljajo mišična vlakna, povečuje kostna gostota in telo prilagaja naporom. Redni dnevi počitka zato niso znak lenobe, ampak pomemben del učinkovitega treninga.

5. Raznolika vadba prinaša boljše rezultate

Enolična vadba lahko sčasoma zmanjša motivacijo. Kombinacija treninga moči, vaj za ravnotežje, gibljivost in vzdržljivost ne  koristi le telesni pripravljenosti, temveč zmanjšuje tudi tveganje za poškodbe. Raznolik program je lažje ohranjati skozi daljše obdobje.

6. Popolnost ni pogoj za uspeh

Izpuščen trening ali krajši premor ne pomeni izgube vseh doseženih rezultatov. Pomembneje je, da se po prekinitvi čim prej ponovno vzpostavi običajna rutina. Dolgoročne spremembe življenjskega sloga prinašajo bistveno več koristi kot kratkotrajni obdobji pretirane motivacije.

Mišična masa je pomembna za zdravo staranje

Po približno 30. letu začne mišična masa postopoma upadati, po 50. letu pa se proces še pospeši. Manj mišic pomeni večje tveganje za padce, slabše ravnotežje, počasnejšo presnovo in večjo verjetnost za razvoj osteoporoze. Redna vadba za moč, uravnotežena prehrana, zadosten vnos beljakovin, kakovosten spanec in ustrezna regeneracija sodijo med najučinkovitejše ukrepe za ohranjanje vitalnosti, močnih kosti in samostojnosti tudi v poznejših letih.

Največja skrivnost uspeha ni popoln program vadbe, temveč življenjski slog, ki ga je mogoče brez večjih težav vzdrževati več let.

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