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Po 40. letu ne prezrite teh petih opozorilnih znakov: zdravniki svarijo pred nevarnim odlašanjem

Utrujenost, izguba telesne teže in težave s spominom niso vedno le posledica staranja.
Strokovnjaki poudarjajo, da vsak simptom še ne pomeni resne bolezni. FOTO: Images Getty Images
Strokovnjaki poudarjajo, da vsak simptom še ne pomeni resne bolezni. FOTO: Images Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 6. 2026 | 13:00
4:34
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Mnogi ljudje po 40. letu starosti določene zdravstvene težave pripisujejo naravnemu procesu staranja. Toda strokovnjaki opozarjajo, da nekateri simptomi lahko nakazujejo resnejše zdravstvene težave, zato jih ne gre prezreti.

Raziskave kažejo, da številni odrasli opozorilne znake pogosto ignorirajo več mesecev, preden poiščejo zdravniško pomoč. Prav zgodnje ukrepanje pa je lahko ključno za uspešno zdravljenje številnih bolezni.

1. Dolgotrajna utrujenost ni normalen del staranja

Če ste nenehno utrujeni, čeprav dovolj spite in počivate, to ni nujno zgolj posledica napornega življenjskega sloga.

Dolgotrajna utrujenost lahko kaže na:

  • pomanjkanje železa,
  • motnje delovanja ščitnice,
  • spalno apnejo,
  • depresijo,
  • kronična vnetja,
  • druge resnejše bolezni.

Če utrujenost traja več tednov, je priporočljivo obiskati zdravnika.

2. Nepojasnjena izguba telesne teže

Nenadno hujšanje brez spremembe prehrane ali povečane telesne aktivnosti je lahko opozorilni znak različnih bolezni.

Med možnimi vzroki so:

  • prekomerno delovanje ščitnice,
  • sladkorna bolezen,
  • bolezni prebavil,
  • okužbe,
  • rakava obolenja.

Posebno pozornost velja nameniti izgubi več kot pet odstotkov telesne teže v obdobju šestih do dvanajstih mesecev brez očitnega razloga.

3. Vztrajne bolečine

Bolečine v prsnem košu, trebuhu, hrbtu ali kosteh, ki trajajo dlje časa, zahtevajo zdravniško oceno.

Čeprav so pogosto posledica manj nevarnih stanj, lahko opozarjajo tudi na:

  • bolezni srca,
  • težave z žolčnikom,
  • artritis,
  • poškodbe in zlome,
  • nekatera rakava obolenja.

Če bolečina vztraja več kot tri tedne in zanjo ni jasnega vzroka, je priporočljiv pregled.

4. Spremembe pri odvajanju blata ali urina

Vsaka nova in dolgotrajna sprememba v delovanju prebavil ali sečil zahteva pozornost.

Med opozorilne znake sodijo:

  • dolgotrajno zaprtje,
  • pogoste driske,
  • kri v blatu,
  • pogosto uriniranje,
  • težave pri odvajanju urina.

Takšni simptomi so lahko povezani z manj resnimi težavami, kot so hemoroidi ali okužbe, lahko pa nakazujejo tudi bolezni črevesja, težave s prostato ali rakava obolenja.

5. Težave s spominom in zmedenost

Občasna pozabljivost je običajen del vsakdanjega življenja. Vendar pa slabšanje spomina, zmedenost ali spremembe v razmišljanju, ki vplivajo na vsakodnevne aktivnosti, niso nekaj, kar bi smeli prezreti.

Vzroki so lahko zelo različni:

  • stres,
  • pomanjkanje spanja,
  • pomanjkanje vitaminov,
  • bolezni ščitnice,
  • okužbe,
  • nevrološke bolezni.

Zgodnja obravnava lahko pomaga pravočasno odkriti vzrok in omogoči učinkovitejše zdravljenje.

Številni opozorilne znake predolgo ignorirajo

Podatki raziskav kažejo, da več kot polovica ljudi srednjih let ob prvih simptomih ne poišče zdravniške pomoči. Nekateri čakajo več kot leto dni, preden se odločijo za pregled.

Med najpogostejšimi težavami, ki jih navajajo odrasli po 40. letu, so:

  • motnje spanja,
  • bolečine v sklepih,
  • kronična utrujenost,
  • nepojasnjene bolečine,
  • spremembe v prebavi.

Poslušajte svoje telo

Strokovnjaki poudarjajo, da vsak simptom še ne pomeni resne bolezni. Kljub temu se s starostjo povečuje tveganje za številna obolenja, med drugim za bolezni srca, sladkorno bolezen in različne vrste raka.

Če simptom ne izgine, se slabša ali preprosto vzbuja skrb, je priporočljivo poiskati strokovni nasvet. Redno spremljanje lastnega zdravja in pravočasno ukrepanje ostajata med najpomembnejšimi koraki za ohranjanje kakovostnega življenja tudi v zrelejših letih.

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