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NA LAŽJI NAČIN DO MIŠIC

Po 40. letu ni treba dvigovati težkih uteži. Tako lahko učinkovito okrepite mišice

V srednjih letih je še posebej pomembno, da gibanje postane del vsakdana.
Najpomembnejše pa je, da je vadba izvedljiva in redna. Boljša je zmerna telesna dejavnost, ki jo je mogoče izvajati dolgoročno, kot zelo zahteven program, ki se ga po nekaj tednih opusti. FOTO: Shutterstock
Najpomembnejše pa je, da je vadba izvedljiva in redna. Boljša je zmerna telesna dejavnost, ki jo je mogoče izvajati dolgoročno, kot zelo zahteven program, ki se ga po nekaj tednih opusti. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 7. 10. 2026 | 08:40
5:29
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Za krepitev mišic ni nujno treba večkrat na teden obiskovati telovadnice in dvigovati velikih bremen. Telo lahko obremenimo tudi z lastno težo, vsakdanjimi predmeti in postopnim povečevanjem zahtevnosti vadbe. Pomembno je predvsem, da je gibanje redno in raznoliko.

Družbena omrežja so preplavljena z nasveti o vadbi, telesni pripravljenosti in zdravju. Čeprav so številni nasveti dobronamerni, lahko zaradi množice različnih priporočil hitro dobimo občutek, da obstaja le en pravilen način vadbe. To še posebej velja za ljudi v srednjih letih, ko se potrebe telesa in življenjski slog pogosto spremenijo.

Ena od pogostih zmot je, da je za pridobivanje mišične moči nujno dvigovati težke uteži. Vadba za moč je pomembna, vendar težka bremena niso edina možnost za učinkovito krepitev mišic.

Za moč je pomembna predvsem redna obremenitev

Pri vadbi za moč je bistveno, da mišice postopoma izpostavljamo vedno večjim zahtevam. Tako se prilagajajo in postajajo močnejše. Vendar postopno povečevanje obremenitve ne pomeni nujno, da je treba vsakič dodati več kilogramov. Še posebej na začetku vadbenega obdobja je mogoče mišice učinkovito obremeniti z lastno telesno težo. Pomagajo lahko tudi povsem običajni predmeti iz gospodinjstva, na primer plastenke ali pločevinke, če jih uporabljamo kot dodatno breme.

Pomembno je, da se zahtevnost vadbe postopoma povečuje. To lahko dosežemo z večjim številom ponovitev, daljšim časom obremenitve mišic ali večjim skupnim obsegom vadbe. Tudi krajša vadba, ki je izvedena redno, je lahko učinkovitejša od zahtevnega programa, ki ga zaradi pomanjkanja časa ni mogoče vzdrževati. To je še posebej pomembno v srednjih letih, ko je vsakdan pogosto zapolnjen z delom, družinskimi obveznostmi in drugimi opravili. Če je vadba zastavljena tako zahtevno, da je ni mogoče vključiti v vsakdan, obstaja velika verjetnost, da bo sčasoma opuščena.

Kardio vadba je pomembna tudi v srednjih letih

Druga pogosta zmota je, da naj bi bila za ljudi v srednjih letih najpomembnejša predvsem vadba za moč, medtem ko naj bi bila vzdržljivostna oziroma kardio vadba manj pomembna. V resnici imata obe vrsti vadbe pomembno vlogo. Vadba za moč pomaga ohranjati in povečevati mišično maso ter telesno moč, medtem ko je kardio vadba pomembna za srce, ožilje in splošno telesno zmogljivost.

Velika analiza, objavljena v medicinski reviji BMJ, ki je zajela skoraj pol milijona ljudi, je pokazala povezavo med priporočeno količino kardiorespiratorne vadbe in 29 odstotkov manjšim tveganjem za smrt. Pri ljudeh, ki so izvajali vadbo za moč, je bilo tveganje manjše za 11 odstotkov.

Največje zmanjšanje tveganja, približno 40 odstotkov, pa je bilo ugotovljeno pri ljudeh, ki so kombinirali obe vrsti vadbe - kardio vadbo in vadbo za moč. Rezultati zato podpirajo pristop, pri katerem se različne oblike gibanja med seboj dopolnjujejo, namesto da bi eno vrsto vadbe postavili nad vse druge.

Ni ene same popolne vadbe

Tretja zmota je prepričanje, da obstaja ena sama idealna vrsta telesne dejavnosti, ki bi bila najboljša za vse. Pri izbiri vadbe je smiselno začeti s tisto obliko gibanja, ki je človeku najbolj všeč. Užitek pri vadbi je namreč pomemben dejavnik pri oblikovanju dolgoročne navade. Če je neka dejavnost prijetna, je večja verjetnost, da jo bomo izvajali tudi čez mesece in leta. Vendar samo ena oblika gibanja dolgoročno morda ne zagotavlja vseh koristi, ki jih telo potrebuje. Za čim boljše ohranjanje zdravja je zato priporočljivo kombinirati različne vrste telesne dejavnosti.

Med pomembnejše sodijo vadba za moč, kardio oziroma vzdržljivostna vadba, vaje za gibljivost ter vaje za ravnotežje. Na prvi pogled se lahko zdi, da je takšen program zapleten in časovno zahteven. Vendar ni nujno, da se vse aktivnosti izvajajo v enem samem treningu. Različne oblike gibanja je mogoče razporediti skozi ves dan. Nekaj vaj za moč je mogoče opraviti doma, del dneva nameniti hitrejši hoji ali drugi vzdržljivostni aktivnosti, v vsakodnevno rutino pa vključiti tudi preproste vaje za gibljivost in ravnotežje.

Najboljša vadba je tista, ki postane del življenja

Pri telesni aktivnosti zato ni najpomembnejše, koliko kilogramov je na uteži ali kako zahtevna je posamezna vadba. Ključno je, da telo redno obremenjujemo in da zahtevnost sčasoma prilagajamo svojim sposobnostim. Za krepitev mišic ni nujno potrebna draga oprema ali več ur v telovadnici. Lastna telesna teža, preproste vaje in vsakdanji predmeti so lahko povsem dovolj za začetek.

V srednjih letih je še posebej pomembno, da gibanje postane del vsakdana. Kombinacija vadbe za moč, vzdržljivosti, gibljivosti in ravnotežja lahko zagotovi bolj celosten pristop k ohranjanju telesne pripravljenosti.

Najpomembnejše pa je, da je vadba izvedljiva in redna. Boljša je zmerna telesna dejavnost, ki jo je mogoče izvajati dolgoročno, kot zelo zahteven program, ki se ga po nekaj tednih opusti.

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