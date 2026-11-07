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Po 50. letu bi morali plavati čim pogosteje. Trije razlogi, ki vas bodo prepričali

Voda podpira večino telesne teže, zato so kolena, kolki in hrbtenica manj obremenjeni kot pri teku ali drugih oblikah vadbe na kopnem.
Najpomembnejša pa ostaja rednost. Plavanje je po 50. letu odlična naložba v močnejše mišice, boljšo telesno pripravljenost in zdravo srce, pri tem pa ne zahteva velikih obremenitev sklepov. FOTO: Shutterstock 
Najpomembnejša pa ostaja rednost. Plavanje je po 50. letu odlična naložba v močnejše mišice, boljšo telesno pripravljenost in zdravo srce, pri tem pa ne zahteva velikih obremenitev sklepov. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 7. 11. 2026 | 08:13
4:41
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Plavanje je ena najučinkovitejših oblik vadbe po 50. letu. Krepi mišice, izboljšuje delovanje srca in ožilja ter razbremenjuje sklepe. Za začetek potrebujemo le nekaj osnovne opreme.

S staranjem postaja redno gibanje vse pomembnejše, vendar sklepi in mišice ne prenesejo več vseh obremenitev tako dobro kot nekoč. Zato je smiselno izbrati telesno dejavnost, ki ohranja telesno pripravljenost, ne da bi po nepotrebnem obremenjevala telo. Ena najboljših možnosti je plavanje.

Voda podpira večino telesne teže, zato so kolena, kolki in hrbtenica manj obremenjeni kot pri teku ali drugih oblikah vadbe na kopnem. Hkrati mora telo premagovati upor vode, kar pomeni, da učinkovito krepimo mišice in srce.

Redno plavanje prinaša vsaj tri pomembne koristi, zaradi katerih je posebej priporočljivo po 50. letu.

1. Razbremenjuje sklepe in ohranja gibljivost

Plavanje je ena najbolj prijaznih oblik vzdržljivostne vadbe za sklepe. Zaradi vzgona vode je obremenitev kolen, kolkov in hrbtenice bistveno manjša kot pri številnih dejavnostih na kopnem. To je pomembno predvsem za ljudi, ki imajo težave z gibanjem ali osteoartritisom. Raziskave kažejo, da lahko redno plavanje pomaga pri težavah z osteoartritisom kolen. Manjša obremenitev sklepov ne pomeni manj učinkovite vadbe. Voda ustvarja naravni upor, zato morajo mišice ves čas delovati. Tako ohranjamo telesno dejavnost tudi takrat, ko postanejo tek ali druge intenzivnejše oblike rekreacije težje izvedljive.

2. Krepi mišice in preprečuje izgubo mišične mase

Po 50. letu se začne mišična masa naravno zmanjševati. Njeno ohranjanje je zato ključno za telesno moč, ravnotežje in samostojnost v poznejših letih. Pri plavanju sodelujejo skoraj vse večje mišične skupine: mišice hrbta, trupa, rok, prsnega koša in nog. Voda zagotavlja enakomeren upor, ki ga moramo premagovati z vsakim zamahom.

Različni plavalni slogi obremenjujejo različne mišice. Kraul krepi predvsem hrbet in trup, prsno plavanje vključuje noge in zgornji del telesa, hrbtno plavanje pa pomaga razgibati ramenski obroč. Raziskave kažejo, da lahko vadba z uporom v vodi izboljša mišično moč tudi pri ljudeh v sredini šestdesetih let. Močnejše mišice pomagajo upočasniti starostno izgubo mišične mase ter zmanjšujejo tveganje za padce.

3. Krepi srce in izboljšuje krvni obtok

Plavanje ni le vadba za mišice, temveč tudi učinkovita aerobna dejavnost. Zaradi upora vode mora srce med gibanjem učinkovito oskrbovati telo s kisikom, kar spodbuja krvni obtok in izboljšuje vzdržljivost. Redno plavanje lahko prispeva k izboljšanju aerobne zmogljivosti, največje porabe kisika (VO₂ max) in presnovnega zdravja. Koristi tudi ljudem s povišanim krvnim tlakom ali holesterolom, če intenzivnost vadbe prilagodijo svojemu zdravstvenemu stanju.

S staranjem srčno-žilna zmogljivost postopoma upada. Redna aerobna vadba lahko ta proces upočasni ter pomaga ohranjati učinkovito delovanje srca in ožilja.

Kakšno opremo potrebujemo za plavanje?

Za začetek plavanja ne potrebujemo drage opreme. Dovolj so udobne kopalke, kakovostna plavalna očala in plavalna kapa, zlasti za ljudi z daljšimi lasmi.

Vadbo si lahko popestrimo tudi z dodatnimi pripomočki:

  • Vodoodporne slušalke omogočajo poslušanje glasbe med plavanjem. Primerne so predvsem slušalke s kostno prevodnostjo zvoka, ki so posebej narejene za uporabo v vodi. Pametne športne ure spremljajo preplavano razdaljo, število dolžin in srčni utrip ter omogočajo pregled nad napredkom.
  • Pametni prstani ponujajo dodatne možnosti spremljanja telesne dejavnosti in nekaterih telesnih kazalnikov.
  • Pametna plavalna očala imajo vgrajen prikazovalnik, ki med plavanjem prikazuje podatke o vadbi, denimo razdaljo in druge meritve, ter lahko ponuja vodene vadbene programe.

Najpomembnejša pa ostaja rednost. Plavanje je po 50. letu odlična naložba v močnejše mišice, boljšo telesno pripravljenost in zdravo srce, pri tem pa ne zahteva velikih obremenitev sklepov.

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