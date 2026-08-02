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Po 50. letu je mogoče izgubiti odvečne kilograme. Teh pet navad prinaša najboljše rezultate

Z leti mišična masa naravno upada, kar vpliva na telesno moč, presnovo in splošno zdravje.
Pri spremembi življenjskih navad ni odločilno, da je vsak dan popoln. FOTO: Getty Images
Pri spremembi življenjskih navad ni odločilno, da je vsak dan popoln. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 2. 8. 2026 | 11:00
3:08
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Po 50. letu se pri številnih začnejo kopičiti maščobne obloge okoli trebuha, hkrati pa telo postopoma izgublja mišično maso. Presnova se upočasni, zato zgolj manj hrane ali več teka pogosto ne prinese želenih rezultatov. Strokovnjaki poudarjajo, da je ključ do uspeha predvsem kombinacija vadbe za moč, uravnotežene prehrane in rednega gibanja.

Vadba za moč ohranja mišice in pospešuje presnovo

Z leti mišična masa naravno upada, kar vpliva na telesno moč, presnovo in splošno zdravje. Redna vadba za moč pomaga ohranjati mišice, krepi kosti in sklepe ter povečuje porabo energije tudi v mirovanju.

Za napredek je pomembno, da vadba ni vedno enako zahtevna. Obremenitev je treba postopoma povečevati z več ponovitvami, težjimi utežmi ali dodatnimi serijami, saj se telo le tako nenehno prilagaja in napreduje.

Prehrana odloča o končnem uspehu

Velik vpliv na telesno težo ima prehrana. Spremljanje vnosa hrane pogosto pokaže, da največ kalorij prispevajo prigrizki, sladke pijače, alkohol in dodatki, ki jih marsikdo spregleda.

Strokovnjaki priporočajo prehrano z dovolj beljakovinami, veliko zelenjave in čim manj industrijsko predelanih živil. Beljakovine pomagajo ohranjati mišično maso, hkrati pa zagotavljajo daljši občutek sitosti.

Vsakodnevna hoja prinese več, kot si marsikdo misli

Pomemben del zdravega življenjskega sloga je tudi redno gibanje. Vsakodnevna hoja poveča porabo energije, izboljša telesno pripravljenost in ne obremenjuje sklepov tako kot intenzivnejša vadba. Cilj približno 10.000 do 12.000 korakov na dan je lahko učinkovita podpora pri zmanjševanju telesne maščobe in ohranjanju zdrave telesne teže.

Popolnost ni potrebna

Pri spremembi življenjskih navad ni odločilno, da je vsak dan popoln. Občasni odmik od načrta ne pomeni neuspeha, če se zdrave navade hitro nadaljujejo. Dolgoročna doslednost je veliko pomembnejša od kratkotrajne strogosti.

Koristi segajo daleč preko izgube kilogramov

Redna vadba za moč, uravnotežena prehrana in več gibanja ne vplivajo le na telesno težo. Izboljšajo se tudi telesna moč, gibljivost, raven energije, drža in splošno počutje. Pri mnogih se zmanjšajo tudi bolečine v hrbtu in sklepih, vsakodnevna opravila pa postanejo lažja.

Mišice so pomembna naložba za zdravo staranje

Strokovnjaki poudarjajo, da po 50. letu cilj ne bi smela biti zgolj nižja številka na tehtnici. Veliko pomembnejše je ohranjanje mišične mase, saj ta podpira presnovo, krepi kosti, zmanjšuje tveganje za padce in omogoča bolj kakovostno ter aktivno življenje tudi v poznejših letih.

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