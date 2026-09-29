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ZAČNIMO DANES

Po 50. letu ne potrebujete telovadnice. Teh 5 vaj je najboljši začetek vadbe za moč

Če ste po 50. letu začeli razmišljati o vadbi za moč, vendar ne veste, kje začeti, je lahko odgovor precej preprost.
Za začetnike so posebej uporabne vaje, ki vključujejo osnovne gibalne vzorce in hkrati krepijo več mišičnih skupin. FOTO: Getty Images 
Za začetnike so posebej uporabne vaje, ki vključujejo osnovne gibalne vzorce in hkrati krepijo več mišičnih skupin. FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 29. 9. 2026 | 08:37
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Za učinkovit začetek ne potrebujete zapletenih naprav, velikih uteži ali dolgih treningov. Pomembno je, da se najprej naučite osnovnih gibov in postopoma krepite mišice.

Vadba za moč je bila dolgo v senci vzdržljivostnih oblik telesne dejavnosti, kot so hoja, tek, kolesarjenje in plavanje. Danes pa je vse več dokazov, da postaja po srednjih letih vse pomembnejši del skrbi za zdravje.

S staranjem namreč postopoma izgubljamo mišično maso in moč. Pri ženskah lahko spremembe, povezane z menopavzo, dodatno pospešijo izgubo kostne gostote. Posledice so lahko večje tveganje za sarkopenijo, osteoporozo, padce in zlome.

Vadba z uporom pomaga ohranjati in ponovno pridobivati mišično maso, podpira zdravje kosti, izboljšuje ravnotežje in telesno funkcijo ter olajša vsakodnevna opravila. Zato vadba za moč po 50. letu ni namenjena zgolj videzu. Je predvsem naložba v dolgoročno zdravje, telesno sposobnost in čim bolj samostojno življenje.

Začetek naj bo preprost, ne naporen

Če doslej niste redno vadili z utežmi, ni smiselno, da že na prvih treningih poskušate dvigovati čim težje uteži ali vaditi do popolne izčrpanosti. Prvih nekaj tednov naj bo namenjenih učenju pravilne izvedbe vaj, izboljšanju koordinacije in pridobivanju samozavesti. Najprej se je treba naučiti osnovnih gibalnih vzorcev, šele nato postopoma dodajati upor. Za začetnika so lahko dovolj dva do trije treningi celotnega telesa na teden. Med njimi naj bo dovolj časa za okrevanje.

Pri tem je pomembnejša rednost kot intenzivnost. Cilj ni, da je prvi trening čim težji, temveč da ustvarite vadbeno rutino, ki jo boste lahko ohranjali več let.

Pet vaj, s katerimi lahko začnete po 50. letu

Za začetnike so posebej uporabne vaje, ki vključujejo osnovne gibalne vzorce in hkrati krepijo več mišičnih skupin.

Primer začetnega treninga sestavljajo:

  • počep na stol,
  • dvig z utežmi
  • veslanje z eno roko v opori,
  • sklece z rokami na dvignjeni podlagi,
  • hoja z utežmi v rokah.

Na začetku zadostuje ena serija z osmimi ponovitvami. Ko tehniko obvladate, lahko postopoma preidete na dve ali tri serije po osem do 12 ponovitev.

1. Počep na stol

  • Serije: 1
  • Ponovitve: 8
  • Odmor: 30–90 sekund

Postavite se pred stol ali klop, stopala naj bodo približno v širini bokov ali nekoliko širše. Pokrčite kolena in potisnite boke nazaj ter se spustite tako, da se z zadnjico rahlo dotaknete stola. Nato se z odrivom stopal vrnite v stoječ položaj. Ko gibanje obvladate, lahko vajo otežite tako, da pred prsmi držite lažjo utež. Pomembno je, da se na stol ne spustite sunkovito. Kolena naj se ne sesedajo navznoter, pete naj ostanejo na tleh, globina počepa pa naj bo takšna, kot jo lahko trenutno izvedete nadzorovano. Cilj na začetku ni čim globlji počep. Pomembneje je, da obvladate obseg giba, ki ga zmorete, in ga nato postopoma povečujete.

2. Dvig z utežmi

  • Serije: 1
  • Ponovitve: 8
  • Odmor: 30–90 sekund

Stopala postavite približno v širino bokov. Kolena naj bodo rahlo pokrčena, v rokah pa držite uteži pred stegni. Boke potisnite nazaj in uteži spuščajte ob nogah. Hrbet naj ostane raven, uteži pa čim bližje telesu. Spustite se toliko, da začutite napetost v zadnjih stegenskih mišicah. Nato potisnite boke naprej in se vrnite v pokončen položaj. Učenje gibanja iz kolkov je ena najpomembnejših veščin pri vadbi za moč. Nauči vas obremeniti zadnjo stran telesa, ne da bi se pri tem pretirano upogibali v ledvenem delu hrbta. Pogosta napaka je, da vajo izvedemo kot počep. Prav tako ne smete zaokrožiti hrbta ali pustiti, da se uteži oddaljijo od telesa. Ob koncu giba se ne nagibajte nazaj in ne pretiravajte z iztegom v križu.

3. Veslanje z eno roko v opori

  • Serije: 1
  • Ponovitve: 8 na vsako stran
  • Odmor: 30–90 sekund

Stopala postavite v širino bokov in z eno roko primite utež. Z boki se nagnite naprej, hrbet naj bo raven, trup stabilen, drugo roko pa položite na stabilno oporo, na primer na klop. Utež povlecite proti boku. Komolec naj ostane blizu telesa, rama pa spuščena in stran od ušesa. Na vrhu giba za trenutek zadržite položaj in stisnite lopatico. Nato utež počasi spustite. Naredite vse ponovitve na eni strani, nato zamenjajte stran. Različica v opori je za začetnike uporabna zato, ker omogoča učenje pravilnega vlečenja in nadzora lopatice, ne da bi morali hkrati stabilizirati celotno telo. Izogibajte se dvigovanju rame proti ušesu, obračanju trupa, uporabi zagona in pretežki uteži.

4. Sklece z rokami na dvignjeni podlagi

  • Serije: 1
  • Ponovitve: 8
  • Odmor: 30–90 sekund

Roke položite nekoliko širše od širine ramen na stabilno dvignjeno površino, na primer na klop ali drugo čvrsto oporo. Stopite nazaj, tako da telo tvori ravno linijo od glave do pet. Pokrčite komolce in prsni koš približajte opori. Nato se z močnim odrivom skozi dlani vrnite v začetni položaj. Sklece na dvignjeni podlagi so za začetnike pogosto primernejše od klasičnih sklec na tleh, saj lahko zahtevnost preprosto prilagajate z višino opore. Višja, kot je opora, lažja je vaja.

Med izvedbo se boki in ledveni del hrbta ne smejo povešati. Ram ne dvigujte proti ušesom in glave ne potiskajte naprej. Na nižjo podlago preidite šele, ko lahko trenutno različico izvedete nadzorovano.

5. Hoja z utežmi v rokah

  • Serije: 1
  • Čas: 30 sekund
  • Odmor: 30–90 sekund

V vsako roko primite utež in ju držite ob telesu. Stopala naj bodo približno v širini bokov. Začnite hoditi naprej. Ramena naj bodo stabilna, prsni koš odprt, trup pa čvrst. Po 30 sekundah uteži varno odložite tako, da pokrčite kolena in boke. Hoja z utežmi je zelo praktična vaja, saj hkrati razvija moč prijema, stabilnost trupa, držo in sposobnost hoje pod obremenitvijo.

Ko osnovno različico obvladate, lahko poskusite tudi hojo z utežjo samo v eni roki. Takrat teža telo vleče na eno stran, mišice trupa pa se morajo temu gibanju upirati. Gre za zelo uporaben način krepitve stabilnosti trupa med hojo. Med vajo se ne nagibajte stran od uteži ali proti njej, ne krajšajte pretirano korakov in ne dvigujte rame na strani, kjer držite utež.

S kakšno težo začeti?

Začetna teža naj omogoča približno osem do 12 nadzorovanih ponovitev s pravilno tehniko. Ob koncu serije bi morali imeti občutek, da bi lahko izvedli še približno dve ali tri kakovostne ponovitve. Če se tehnika začne slabšati že po šestih ali sedmih ponovitvah, je utež verjetno pretežka. Če brez večjega napora izvedete 12 do 15 ponovitev, lahko upor postopoma povečate.

Pri vadbi doma so nastavljive ročke praktična izbira, saj omogočajo postopno povečevanje obremenitve. Pri tem je pomembno vedeti, da lahko noge običajno prenesejo precej večjo obremenitev kot manjše mišične skupine zgornjega dela telesa. Najpomembnejše pravilo je preprosto: z večjo težo ne hitite. Najprej se naučite pravilne tehnike in jo zanesljivo obvladujte. Šele nato povečujte obremenitev.

Kakšna športna oprema je primerna?

Za začetek vadbe za moč ni treba kupiti drage športne garderobe. Pomembni so predvsem udobje, svoboda gibanja, ustrezna opora in primerna obutev. Oblačila naj omogočajo neovirano gibanje bokov in kolen. Majica ne sme biti tako ohlapna, da bi se lahko zataknila za vadbeno opremo, pri ženskah pa mora športni modrček zagotavljati dovolj opore, ne da bi omejeval normalno dihanje.

Posebno pozornost namenite obutvi. Zelo mehki in močno oblazinjeni tekaški copati niso nujno najboljša izbira za vadbo za moč. Pri počepih, mrtvem dvigu in hoji z utežmi je praviloma uporabnejša stabilna obutev z razmeroma čvrstim podplatom.

Najpomembnejša je vztrajnost

Vadba za moč po 50. letu ni tekmovanje v tem, kdo bo dvignil največjo utež. Začetni cilj je osvojiti pravilne gibalne vzorce, postopoma povečati mišično moč in ustvariti navado, ki bo dolgoročno postala del življenjskega sloga. Dva ali trije kratki in kakovostni treningi na teden so lahko veliko pomembnejši od občasnega zelo napornega treninga. Sistematična vadba za moč lahko pomaga ohranjati mišice, izboljšati telesno funkcijo in ravnotežje ter podpreti zdravje kosti. Po 50. letu je zato lahko eden najpomembnejših dodatkov k redni telesni dejavnosti – ne glede na to, ali je vaša glavna oblika gibanja hoja, kolesarjenje, tek ali katera druga vzdržljivostna dejavnost.

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