Po 50. letu ne trenirajte več kot pri 30-ih

Mnogi športni rekreativci se pri petdesetih ali celo šestdesetih letih še vedno počutijo enako kot pri tridesetih. Glava bi še vedno tekla osebne rekorde, telo pa ima o tem pogosto povsem drugačno mnenje.

Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da se mora z leti spreminjati tudi način vadbe. Cilj ni manj gibanja, ampak pametnejši trening, ki omogoča dobro telesno pripravljenost, zmanjšuje tveganje za poškodbe in pomaga ohranjati kakovost življenja.

Staranje vpliva tudi na športne sposobnosti

Po 50. letu začnejo postajati naravne fiziološke spremembe izrazitejše. Zmanjšuje se največja aerobna zmogljivost (VO₂ max), telo postopoma izgublja mišično maso, povečuje se delež telesne maščobe, regeneracija pa postaja počasnejša. To ne pomeni, da vrhunska rekreacija ni več mogoča. Pomeni pa, da telo potrebuje drugačen pristop kot v mlajših letih.

Športni strokovnjaki poudarjajo, da največja napaka rekreativcev ni starost, temveč prepričanje, da lahko tudi po petdesetem letu trenirajo povsem enako kot pred dvema desetletjema.

Intenzivnost naj bo premišljena

Intervalni treningi, hitri teki v klanec, težki treningi z utežmi in druge visoko intenzivne obremenitve ostajajo koristne tudi v zrelejših letih, vendar morajo biti bistveno bolj premišljeno načrtovane. Preveč intenzivnih treningov zapored močno poveča tveganje za poškodbe mišic, kit in sklepov, saj telo potrebuje več časa za obnovo. Strokovnjaki priporočajo, da intenzivni trening predstavlja le manjši del tedenskega programa, večino vadbe pa naj sestavljajo zmerno intenzivne aktivnosti, kot so tek, kolesarjenje, plavanje ali hitra hoja v aerobnem območju.

Dolžina vadbe je pogosto pomembnejša od njene intenzivnosti

Pri starejših rekreativcih daljša vadba z zmerno intenzivnostjo pogosto prinese več koristi kot kratki in zelo zahtevni treningi. Takšna vadba manj obremenjuje sklepe in srčno-žilni sistem, hkrati pa učinkovito izboljšuje vzdržljivost ter spodbuja presnovo maščob. To ne pomeni, da se je treba intenzivnosti popolnoma odpovedati. Nasprotno, občasni hitrejši treningi pomagajo ohranjati zmogljivost, vendar morajo biti prilagojeni posameznikovi pripravljenosti.

Tisti, ki začnejo športno pot po petdesetem letu, morajo biti še posebej previdni

Veliko ljudi začne redno vaditi šele v zrelejših letih. To je odlična odločitev, vendar mora biti napredek bistveno počasnejši kot pri mlajših. Organizem se po petdesetem letu počasneje prilagaja novim obremenitvam, zato prehitro povečevanje kilometrov, uteži ali intenzivnosti pogosto vodi v poškodbe. Osnovno pravilo je preprosto, obseg in zahtevnost treninga povečujte postopoma ter telesu omogočite dovolj časa za prilagoditev.

Vadba za moč postaja nujna

Čeprav številni rekreativci največ časa namenijo vzdržljivostnim športom, po petdesetem letu brez vadbe za moč ne gre več. Mišična masa začne naravno upadati, kar zmanjšuje moč, poslabšuje ravnotežje in povečuje tveganje za padce ter poškodbe. Strokovnjaki priporočajo vadbo za moč dva- do trikrat tedensko. Pri tem ni nujno uporabljati velikih uteži, učinkovite so tudi vaje z lastno telesno težo, elastikami ali lažjimi bremeni, če so pravilno izvedene.

Regeneracija je del treninga

Če mlajši športniki pogosto prenesejo tudi nekaj slabih treningov, premalo spanja ali neustrezno prehrano, se po petdesetem letu telo na takšne napake odzove precej hitreje. Po intenzivnem treningu potrebujejo mišice več časa za obnovo, zato je med zahtevnejšimi vadbami priporočljivo načrtovati vsaj 48 ur regeneracije. Prav zato kakovosten počitek ni znak lenobe, ampak pomemben del treninga.

Spanec je najboljši naravni dodatek

Številni športni strokovnjaki poudarjajo, da je spanec celo pomembnejši od prehranskih dopolnil. Med spanjem se sproščajo hormoni, ki omogočajo obnovo mišic, uravnavajo presnovo in krepijo imunski sistem.

Za kakovostno regeneracijo je priporočljivo:

spati od sedem do devet ur,

zadnjo uro pred spanjem zmanjšati izpostavljenost zaslonom,

spati v temnem, hladnem in tihem prostoru,

vzdrževati čim bolj reden ritem spanja.

Tudi prehrana se mora spremeniti

Ker telo z leti težje ohranja mišično maso, se povečajo potrebe po beljakovinah. Strokovnjaki priporočajo, da starejši rekreativci v vsak obrok vključijo kakovosten vir proteinov, hkrati pa zmanjšajo delež predelanih ogljikovih hidratov in sladkorjev. Beljakovine pomagajo pri obnovi mišic, zmanjšujejo izgubo mišične mase in prispevajo k hitrejši regeneraciji po vadbi.

Poslušajte telo, ne svojega ega

Ena največjih razlik med mladim in starejšim rekreativcem je sposobnost poslušanja lastnega telesa. Bolečina ni znak uspešnega treninga, ampak opozorilo, da je organizem preobremenjen. Prav tako ni smiselno tekmovati z rezultati izpred dvajsetih let. Veliko pomembneje je ostati zdrav, gibljiv in telesno zmogljiv tudi v šestem, sedmem ali osmem desetletju življenja.

Pameten trening omogoča aktivno staranje

Staranje samo po sebi ni razlog za opustitev športa. Prav nasprotno, redna telesna dejavnost je eden najpomembnejših dejavnikov zdravega staranja. Ključ do uspeha ni več v tem, da treniramo vedno močneje, ampak da treniramo premišljeno. Pravilno razmerje med vzdržljivostjo, vadbo za moč, regeneracijo, spanjem in uravnoteženo prehrano omogoča, da športni rekreativec ostane aktiven, močan in zdrav tudi po petdesetem letu.

Največja zmaga zrelega športnika namreč ni nov osebni rekord, ampak to, da lahko tudi čez deset ali dvajset let še vedno brez bolečin uživa v gibanju.