  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POKAŽIMO MIŠICE

Po 50. letu se mišice poslavljajo. Kako jih najlažje obdržati

Mišice niso le estetski dodatek. So temelj funkcionalne mase, zdravja in samostojnosti v zrelih letih.
Ni dodatka, ki bi nadomestil dobro osnovno prehrano in redno vadbo. FOTO: Getty Images
Ni dodatka, ki bi nadomestil dobro osnovno prehrano in redno vadbo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 29. 1. 2026 | 11:00
5:38
A+A-

Izguba mišične mase s staranjem je tih, a zelo resen proces, ki vpliva na zdravje, gibljivost in samostojnost. Mnogi se tega zavedo šele, ko je že prepozno: ko stopnice postanejo napor, ko moč v nogah popušča in ko okrevanje po naporu traja vse dlje.

Strokovno ime za ta proces je sarkopenija, a v praksi pomeni nekaj zelo konkretnega - propadanje funkcionalne mase, katere največji del predstavljajo prav mišice.

V želji, da bi ta proces ustavili, ljudje posegajo po najrazličnejših rešitvah: od prehranskih trendov in »superživil« do praškov, tablet in poživil. Ker se prehranske mode hitro menjajo, trg prehranskih dodatkov pa je izjemno donosen, ponudbe nikoli ne zmanjka. A resnica je precej bolj preprosta in manj bleščeča.

Sarkopenija: ko ne izgubljamo le mase, ampak tudi funkcijo

Pri staranju ne izgubljamo le mišične mase, temveč predvsem mišično funkcijo. In prav ta je ključna za kakovost življenja. Močne mišice pomenijo boljše ravnotežje, manj padcev in poškodb, večjo presnovno aktivnost, več samostojnosti v vsakdanjem življenju. Brez ustreznega dražljaja mišica preprosto začne propadati. In tu ni bližnjic.

Vadba: brez nje mišice ne bodo preživele

Če želimo, da mišice dobro delujejo, jih moramo redno uporabljati. Najbolj učinkovita je uporovna vadba, pri kateri mišica deluje proti uporu. To nikakor ne pomeni, da moramo nujno dvigovati uteži v fitnesu. Upor je lahko: lastna telesna teža, vadba s pomočjo elastik, vsakodnevno fizično delo.

V praksi pogosto vidimo, da imajo fizični delavci bolj funkcionalne mišice kot redni obiskovalci telovadnic. Ključno je le eno: da mišico dovolj obremenimo, po domače povedano, da jo pri vadbi utrudimo.

Brez dobre prehrane ni mišic

Mišica, ki dela, potrebuje energijo za delo, gradbene elemente za obnovo po vadbi. To oboje zagotavljamo z vsakdanjo, osnovno prehrano. Če želimo izboljšati funkcionalno maso (in s tem mišice), je prvi korak vedno ureditev prehrane, ne dodatki.

Koliko beljakovin potrebujemo?

Strokovne smernice priporočajo vsaj 20 g kakovostnih beljakovin v vsakem glavnem obroku, pri starejših in bolnikih 25–30 g beljakovin na obrok. Obroki morajo biti uravnoteženi: ogljikovi hidrati za energijo, beljakovine za mišice, maščobe za hormone in protivnetno delovanje.

Če so viri hrane kakovostni, bo telo hkrati dobilo tudi dovolj vitaminov in mineralov. Posebne diete niso potrebne, razen ob zdravstvenih težavah.

Kako naj izgleda vsakdanja prehrana za mišice?

Zajtrk: Skuta, kruh, kos sadja, kava ali čaj.

Kosilo: Polnovredni riž, riba, solata, sadje.

Večerja: Zelenjavna enolončnica z dodanim virom beljakovin (živalskim ali rastlinskim).

Ključno pravilo:

Glavni obrok naj vsebuje okoli 25 g beljakovin in 2,5–2,8 g aminokisline levcin, ki neposredno spodbuja mišično sintezo.

Prazen žakelj ne stoji pokonci

Vadba »na suho«, brez pravega obroka, je nesmiselna. Polnovreden obrok zaužijte 2-3 ure pred vadbo, da ima telo čas za prebavo in vsrkavanje hranil. Regeneracija se začne takoj po vadbi in brez hranil se ne more zgoditi.

Kaj jesti po vadbi?

Po vadbi mišice še nekaj časa intenzivno porabljajo hranila. Zato je smiseln regeneracijski obrok, bogat z beljakovinami.

Dobra izbira: običajna hrana (npr. palačinke s skuto), po potrebi beljakovinski napitki (sirotka).

Starejši lahko po vadbi potrebujejo tudi 30-40 g beljakovin, kar je povsem utemeljeno pri izrazitejši izgubi mišic.

Dodatki, ki imajo smisel (tudi po 50. letu)

Čeprav dodatki ne morejo nadomestiti prehrane, imajo nekateri resno znanstveno podporo:

Kreatin izboljša mišično moč, poveča funkcionalno zmogljivost, podpira regeneracijo. Priporočen začetni odmerek: 5 g dnevno.

Beta-HMB: Presnovek levcina, ki: zmanjšuje razgradnjo mišic, spodbuja sintezo beljakovin. Odmerek: 1,5–3 g dnevno. Posebej zanimiv je pri starejših in celo pri bolnikih, ki dalj časa ležijo.

Ne pozabite na protivnetno prehrano

Staranje in bolezni sprožajo kronična vnetja, ki dodatno pospešujejo izgubo mišic. Zato naj prehrana vsebuje omega-3 maščobne kisline, dovolj vitamina D. Po potrebi ju lahko tudi dodajate, a premišljeno.

Mišice niso stvar mladosti, ampak navade

Ni dodatka, ki bi nadomestil dobro osnovno prehrano in redno vadbo. Ni treba dvigovati uteži, ni treba slediti modnim dietam, treba je le redno obremenjevati mišice, jesti dovolj in kakovostno, poskrbeti za regeneracijo.

Mišice niso le estetski dodatek. So temelj funkcionalne mase, zdravja in samostojnosti v zrelih letih. In dobra novica? Nikoli ni prepozno, da jih začnemo krepiti. 

Več iz teme

zdravješportna rekreacijamišiceStarost in šport
ZADNJE NOVICE
12:41
Novice  |  Svet
MINNEAPOLIS

V javnost pricurljali posnetki Alexa Prettija nekaj dni pred smrtjo, ne boste verjeli, kaj je počel Trumpovim agentom (VIDEO)

Posnetek je nastal 13. januarja, 11 dni pred smrtjo 37-letnega Prettija.
29. 1. 2026 | 12:41
11:55
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNO TVEGANO OBMOČJE

Asta Vrečko se še predobro spomni zaplinjanja Ljubljane, Janez Janša ji vrača s »kanclagerji«

Ministrico za kulturo razburila razglasitev varnostno tveganih območij, čaka pojasnila vrha policije.
29. 1. 2026 | 11:55
11:52
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Tega v kopalnici skoraj nihče ne počne – a prav tu se skrivajo bakterije, ki jih ne želite na zobni ščetki

Strokovnjaki za higieno opozarjajo, da ima zapiranje pokrova školjke, ko potegnemo vodo, lahko pomemben vpliv na zdravje in čistočo našega doma.
29. 1. 2026 | 11:52
11:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
11:27
Bulvar  |  Domači trači
PREMIERA FILMA

Slovence Melania Trump ne gane: tako se prodajajo vstopnice za film o njej

Film, ki je v tujini naletel na hladen sprejem, tudi pred slovensko premiero ne dosega večjega odziva.
29. 1. 2026 | 11:27
11:10
Novice  |  Svet
GROZNO

Poslanko omamil na svojem domu, v šampanjec ji je stresel drogo

Nekdanji francoski senator spoznan za krivega omamljenja poslanke. Sodišče ga je obsodilo na štiri leta zaporne kazni, od tega jih bo 18 mesecev preživel za zapahi.
29. 1. 2026 | 11:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki