Po 50. letu se življenje ne konča! Takrat se lahko začne vaše najboljše obdobje

Gibanje po 50. letu ni kazen, ampak največje darilo, ki ga lahko podarite svojemu telesu, srcu in prihodnosti.

Mnoge ženske po 50. letu začnejo opažati spremembe, ki jih prej niso poznale. Kilogrami se nabirajo hitreje, energija ni več samoumevna, sklepi opozarjajo nase, telo pa potrebuje več časa za regeneracijo. Nekatere so že leta aktivne in brez težav skočijo na pohod, jogo ali kolo. Druge pa se šele odločajo, ali bi sploh začele.

Dobra novica? Nikoli ni prepozno.

Strokovnjaki poudarjajo, da lahko redno gibanje tudi po 50. letu bistveno izboljša kakovost življenja, zmanjša tveganje za številne bolezni in podaljša vitalnost. In ne, ni treba teči maratona ali vsak dan preživeti ure v fitnesu. Najpomembnejše je, da začnete. Po svojih zmožnostih. Brez pritiska. In z veseljem.

Hoja je lahko najboljše zdravilo

Mnoge ženske podcenjujejo moč vsakodnevne hoje. A prav hitra hoja velja za eno najbolj učinkovitih oblik gibanja po 50. letu.

Krepi srce, izboljšuje krvni obtok, pomaga pri uravnavanju telesne teže in zmanjšuje stres. Poleg tega razbremenjuje sklepe in je primerna skoraj za vsakogar, tudi za tiste, ki imajo nekaj odvečnih kilogramov, ali že dlje časa niso telovadile.

Že 20 do 30 minut hoje tri- do štirikrat na teden lahko prinese opazne spremembe:

več energije,

boljše počutje,

boljši spanec,

manj utrujenosti,

boljšo kondicijo.

Pomembno je le, da med gibanjem še vedno lahko normalno govorite. To je znak, da telo deluje v zdravem območju obremenitve.

Mišice po 50. letu potrebujejo posebno pozornost

Po menopavzi telo začne hitreje izgubljati mišično maso. Prav zato so vaje za moč izjemno pomembne – tudi za ženske, ki nikoli niso dvigovale uteži. Ni strahu, ne boste postale bodybuilderke.

Lahke uteži, elastike ali celo vadba z lastno težo pomagajo:

izboljšati držo,

zmanjšati bolečine v križu,

okrepiti kosti,

izboljšati ravnotežje,

zmanjšati tveganje za padce.

Začetek je lahko zelo preprost. Nekaj vaj doma, nekaj počepov ob stolu ali dvigovanje lahkih uteži med gledanjem televizije. Ključ ni popolnost, ampak vztrajnost.

Gibčnost je skrivnost mladostnega počutja

Ženske, ki redno skrbijo za raztezanje, pogosto opažajo manj bolečin in več lahkotnosti pri vsakodnevnih opravilih.

Joga, pilates in raztezne vaje pomagajo:

ohranjati gibljivost sklepov,

zmanjševati napetost,

izboljševati ravnotežje,

krepiti stabilnost telesa.

Poleg telesa pa takšna vadba pomirja tudi misli. Mnoge ženske po 50. letu prav skozi gibanje ponovno najdejo stik same s seboj.

Ni treba shujšati, da bi začele

Veliko žensk odlaša z gibanjem, ker jih skrbi teža, zadihanost ali občutek, da niso dovolj pripravljene. A resnica je ravno nasprotna: gibanje ni nagrada za vitkost. Gibanje je pot do boljšega zdravja. Telo ne potrebuje popolnosti. Potrebuje skrb.

Tudi počasni začetki štejejo:

sprehod okoli bloka,

stopnice namesto dvigala,

krajša vožnja s kolesom,

ples v dnevni sobi,

raztezanje pred spanjem.

Vsak korak je zmaga.

Po 50. letu ne telovadite zaradi videza, ampak zaradi življenja

Redna telesna aktivnost dokazano zmanjšuje tveganje za:

srčno-žilne bolezni,

sladkorno bolezen,

osteoporozo,

depresijo,

demenco,

visok krvni tlak.

Hkrati izboljšuje razpoloženje, samozavest in kakovost spanca. Ženske, ki ostajajo aktivne tudi v zrelih letih, pogosto povedo isto: ne gre več za številko na tehtnici, ampak za občutek moči, svobode in življenja.

Najlepša vadba je tista, ki jo počnete z veseljem

Ni pomembno, ali izberete hojo, ples, plavanje, jogo, nordijsko hojo ali vrtnarjenje. Najboljša vadba je tista, pri kateri vztrajate. Brez kaznovanja. Brez primerjanja z drugimi. Brez občutka krivde. Po 50. letu ženske pogosto prvič v življenju začnejo gibanje doživljati drugače, ne kot obveznost, ampak kot obliko skrbi zase.

In morda je prav to največja skrivnost zdravega staranja: da svoje telo začnemo poslušati, spoštovati in negovati. Vsak dan posebej.