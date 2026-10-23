  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠE O STARANJU

Po 50. letu teh pet navad odloča, kako hitro se starate

Leta se nabirajo, mišice pešajo, srce izgublja zmogljivost. Toda ni nujno, da se to zgodi tako hitro, kot narekuje koledar.
Biološko staranje je kompleksen proces in ga ni mogoče zanesljivo povzeti z eno samo številko. FOTO: Shutterstock 
Biološko staranje je kompleksen proces in ga ni mogoče zanesljivo povzeti z eno samo številko. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 23. 10. 2026 | 11:00
7:49
A+A-

Pet preverjenih življenjskih navad lahko pomaga ohraniti moč, kondicijo in zdravje tudi po 50. letu. Ena od njih pa skriva past, zaradi katere lahko z napačnim pristopom dosežemo ravno nasprotno od želenega.

Za dolgo in zdravo življenje niso potrebni dragi prehranski dodatki ali zapleteni načrti regeneracije. Ključ so redna telesna dejavnost, vadba za moč, kakovosten spanec in uravnotežena prehrana. Toda eno od pravil za hujšanje zahteva previdnost, zlasti pri ljudeh, ki imajo že zdravo telesno težo.

Staranju se ne moremo izogniti, lahko pa vplivamo na to, kako dobro bomo ohranjali telesno zmogljivost, mišično maso in zdravje srca ter ožilja. 

Dobra novica je, da za ohranjanje vitalnosti niso potrebni ekstremni treningi ali zapleteni prehranski režimi. Veliko več pomenijo navade, ki jih lahko dolgoročno vključimo v vsakdanje življenje.

1. Kardio vadba tri- do štirikrat na teden

Tek, kolesarjenje, intenzivnejša intervalna vadba ali hitra hoja so učinkoviti načini za krepitev srčno-žilnega sistema. Redna aerobna dejavnost izboljšuje telesno pripravljenost, podpira uravnavanje krvnega tlaka in zmanjšuje tveganje za številne kronične bolezni. Pomemben kazalnik aerobne zmogljivosti je največja poraba kisika oziroma VO₂ max. Ta pove, koliko kisika lahko telo med intenzivnim naporom porabi v eni minuti glede na telesno maso. Višja vrednost praviloma pomeni boljšo aerobno pripravljenost.

VO₂ max se z leti naravno zmanjšuje, vendar lahko redna vzdržljivostna vadba upočasni ta upad. Pomembna je tudi povezava med boljšo aerobno zmogljivostjo in manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt. Za večino odraslih je smiselno postopno doseči vsaj 150 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden. Telesno bolje pripravljeni lahko del vadbe opravijo tudi pri višji intenzivnosti, vendar morajo obremenitev prilagoditi svojim sposobnostim in zdravstvenemu stanju.

2. Vadba za moč štirikrat na teden

S staranjem se mišična masa in moč postopoma zmanjšujeta. Proces lahko postane izrazitejši po 60. letu, vendar se njegove posledice ne kažejo le v slabši športni zmogljivosti. Izguba mišic lahko oteži hojo po stopnicah, vstajanje s stola, nošenje bremen in druga vsakodnevna opravila. Vadba za moč pomaga ohranjati mišično maso, krepi kosti ter izboljšuje ravnotežje in telesno stabilnost. S tem zmanjšuje tudi tveganje za padce in pomaga ohranjati samostojnost v poznejših letih.

Za učinkovit trening niso potrebne večurne vadbene enote. Tudi približno 30 minut dobro načrtovane vadbe lahko zadostuje za obremenitev glavnih mišičnih skupin, če so vaje, intenzivnost in število ponovitev ustrezno izbrani. Štirje treningi na teden so lahko primerni za dobro pripravljenega posameznika, vendar takšna pogostost ni nujna za vsakogar. Za številne odrasle je učinkovita že vadba za moč dva- do trikrat na teden, pri čemer je pomembno, da mišice dobijo dovolj časa za regeneracijo.

3. Vsako noč vsaj sedem ur spanja

Spanje je eden najpomembnejših dejavnikov zdravega staranja. Med spanjem se telo obnavlja, možgani obdelujejo informacije, uravnavajo pa se tudi številni hormonski procesi, ki vplivajo na presnovo, apetit in regeneracijo. Kronično pomanjkanje spanja lahko poslabša koncentracijo, zmanjša telesno zmogljivost in oslabi imunski odziv. Povezano je tudi z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja ter druge zdravstvene težave. Za večino odraslih je priporočljivih od sedem do devet ur spanja na noč. Pomembna ni le dolžina, temveč tudi kakovost spanja in reden ritem odhajanja v posteljo ter vstajanja.

Raziskave kažejo, da je redno spanje, krajše od sedmih ur, povezano z večjim tveganjem za neugodne zdravstvene izide. V nekaterih analizah so ugotovili tudi približno 14 odstotkov večje tveganje za smrt zaradi vseh vzrokov, vendar je treba takšne številke razumeti v kontekstu posamezne raziskave. Ne dokazujejo namreč, da je kratko spanje edini vzrok za povečano tveganje.

image_alt
Se še spomnite Jerce Zajc? Nekdanja televizijska voditeljica je danes v življenjski formi, poglejte, kaj ji je uspelo (FOTO)

4. Zmeren kalorični primanjkljaj, vendar ne za vsako ceno

Zmanjšanje energijskega vnosa je lahko koristno za ljudi s čezmerno telesno težo, ki želijo postopoma shujšati. Toda trajno uživanje premalo hrane ni dobra strategija za zdravo staranje. Energijski primanjkljaj pomeni, da telo s hrano in pijačo prejme manj energije, kot je porabi. Za izgubo odvečne telesne maščobe je takšno ravnovesje potrebno, vendar mora biti primanjkljaj prilagojen posamezniku. Zmanjšanje vnosa za približno 200 do 300 kilokalorij na dan je lahko za nekatere primeren začetek. Vendar to ni univerzalno pravilo. Ljudje z zdravo telesno težo, visoko telesno dejavnostjo ali velikimi treningovnimi obremenitvami lahko s pretiranim omejevanjem hrane ogrozijo svoje zdravje in zmogljivost.

Premalo energije lahko povzroči utrujenost, slabšo regeneracijo, izgubo mišične mase in večje tveganje za poškodbe. Pri vzdržljivostnih športnikih lahko dolgotrajno nesorazmerje med energijskim vnosom in porabo negativno vpliva tudi na hormonsko ravnovesje ter zdravje kosti. Cilj zato ne sme biti čim nižja telesna teža, temveč ustrezna telesna sestava ob zadostnem vnosu energije in hranil. Če je telesna teža že zdrava, dodatno hujšanje ni nujno koristno.

5. Dovolj beljakovin za ohranjanje mišic

Beljakovine so nujne za obnovo in izgradnjo mišičnega tkiva. Z leti postaja njihova vloga še pomembnejša, saj telo težje ohranja mišično maso, zlasti ob telesni nedejavnosti ali neustrezni prehrani. Običajno priporočilo za zdrave odrasle je približno 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne mase na dan. Pri starejših odraslih in ljudeh, ki redno vadijo za moč ali vzdržljivost, so lahko potrebe večje.

Vnos dveh gramov beljakovin na kilogram telesne mase na dan je razmeroma visok cilj, ki je lahko primeren za nekatere telesno aktivne posameznike, vendar ni potreben za vse. Potrebe so odvisne od starosti, obsega vadbe, energijskega vnosa, zdravstvenega stanja in ciljev. Beljakovine je najbolje razporediti med več obrokov ter jih pridobivati iz različnih virov, kot so ribe, jajca, mlečni izdelki, pusto meso, stročnice in soja. Tako lažje zagotovimo tudi druga pomembna hranila. Pri ljudeh z boleznijo ledvic ali drugimi zdravstvenimi težavami je treba večji vnos beljakovin uskladiti z zdravnikom oziroma dietetikom.

Zdravo staranje je rezultat doslednosti

Za ohranjanje zdravja po 50. letu ni odločilna ena sama vadba, prehransko dopolnilo ali dieta. Največ koristi prinaša kombinacija redne aerobne dejavnosti, vadbe za moč, kakovostnega spanja in uravnotežene prehrane. Pomembno je tudi, da so cilji realistični in prilagojeni posamezniku. Štirje treningi za moč na teden ali zelo visok vnos beljakovin niso nujno boljši od zmernejšega režima, ki ga lahko vzdržujemo več let.

Biološko staranje je kompleksen proces in ga ni mogoče zanesljivo povzeti z eno samo številko. Dobra telesna pripravljenost, ohranjena mišična masa, urejen krvni tlak in zdrave življenjske navade pa so pomembni dejavniki, ki lahko pomagajo ohraniti kakovost življenja tudi v poznejših letih.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjestaranjedolgo življenjevaje za moč
ZADNJE NOVICE
11:12
Novice  |  Slovenija
POTOVANJA

To morate vedeti, da bodo počitnice varne

Izbirajmo le pot v varne države, preverimo veljavnost dokumentov in sklenimo zavarovanje.
23. 10. 2026 | 11:12
11:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEMČIJA

Sredino iskanje 35-letne Dejane končano: njeno truplo so z 19 vbodnimi ranami našli v grmovju

Nasilni umor 35-letnice, ki je izginila po odhodu iz nakupovalnega središča, še ni razjasnjen. Njeno truplo so našli naslednji dan v grmovju, le nekaj sto metrov od kraja, kjer so jo nazadnje videli živo.
23. 10. 2026 | 11:12
11:06
Bulvar  |  Domači trači
JESENSKA PRAVLJICA

Kot iz filma: Lorella Flego pokazala moža, ki ga le redko vidimo! (FOTO)

Jesenski utrinki so navdušili njene sledilce.
23. 10. 2026 | 11:06
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O STARANJU

Po 50. letu teh pet navad odloča, kako hitro se starate

Leta se nabirajo, mišice pešajo, srce izgublja zmogljivost. Toda ni nujno, da se to zgodi tako hitro, kot narekuje koledar.
Miroslav Cvjetičanin23. 10. 2026 | 11:00
10:59
Novice  |  Slovenija
ROČA TEMA

Sukičeva zahteva zaslišanje in posnetke, Janežič Ambrožičeva skočila v zrak, opozarja na ... (VIDEO)

Televizijska voditeljica je poslanko Levice soočila z vprašanjem, ki odpira občutljivo dilemo.
23. 10. 2026 | 10:59
10:46
Novice  |  Slovenija
HUDE BESEDE

Miroslav, ki je obglavil Tita, spet razburja Slovence: »Moril je po Titovih ukazih!«

V četrtek so se na Titovem trgu v Velenju s položitvijo venca poklonili padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja.
23. 10. 2026 | 10:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Skupaj so oddali že več kot dva milijona prijav

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi paketa?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice21. 10. 2026 | 12:28
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
ORODJE

Končno dobra novica: 80 % manj birokracije

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Kako boste kuhali to jesen?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZGODBA O VZPONU NA VRH

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko je bil še dijak, je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo22. 10. 2026 | 08:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVSTVO

Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
22. 10. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplava, požar: kakšen bo račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
22. 10. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

Slovenija še vedno okleva. Kakšne so lahko posledice?

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Kaj se dogaja z Gorenjem? Znova so v svetovnem vrhu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Kako ji je ena preprosta snov spremenila življenje

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLENI

Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREGOVORILI STROKOVNJAKI

Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 14:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

VIDEO: Ali je izliv vode isto kot poplava?

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Razno
NOVOSTI

Velika sprememba za slovenska podjetja

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Strategija, ki Slovence vabi čez mejo

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZRAČENJE

Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
20. 10. 2026 | 13:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Matični mleček: kako pride iz laboratorijske čase na proizvodno linijo (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
23. 10. 2026 | 07:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJA

Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
20. 10. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPI

Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
HYUNDAI

Hyundai poskrbel za presenečenje pred zimo

Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
23. 10. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki