  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEGA NISTE VEDELI

Po 50. letu trebušna slinavka dela na maksimumu! Ta živila jo najbolj uničujejo

Majhne spremembe, velik učinek: kako z nekaj prilagoditvami prehrane razbremenite trebušno slinavko po 50. letu.
Največjo obremenitev povzročata ocvrta in zelo mastna hrana. FOTO: Getty Images
Največjo obremenitev povzročata ocvrta in zelo mastna hrana. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 12. 2025 | 15:00
4:08
A+A-

Po 50. letu postane trebušna slinavka občutljivejša, prehrana pa igra ključno vlogo pri tem, kako dolgo ostane zdrava. Gre za organ, ki ne sodeluje le pri prebavi, temveč tudi uravnava krvni sladkor, pomaga pri razgradnji hranil in skrbi za presnovno ravnovesje. Ko trebušna slinavka oslabi, to občuti celotno telo.

Dobra novica je, da jo lahko zaščitimo brez strogih diet. Dovolj je, da prilagodimo prehrano in dnevne navade, še posebej, če se po obrokih pojavljajo občutek teže v želodcu, napihnjenost, utrujenost ali bolečine po mastnejši hrani.

Zakaj je trebušna slinavka z leti vse bolj obremenjena?

Če vam po mastnem obroku postane slabo ali čutite pritisk v trebuhu, je to znak, da trebušna slinavka dela pod prevelikim naporom. Najbolj jo obremenjujejo: ocvrta in zelo mastna hrana, živila in pijače z veliko sladkorja, veliki in redki obroki.

Tak način prehranjevanja sili trebušno slinavko v čezmerno izločanje encimov. Organ se dobesedno »pregreva«. Če pritisk traja mesece ali leta, se začne postopoma slabiti.

A dobra novica: mogoče jo je razbremeniti in spodbuditi obnovo brez odrekanja okusni hrani.

Pet pravil prehrane za zdravo trebušno slinavko po 50. letu

1. Manjši obroki, večkrat na dan

Veliki obroki so najtežji zalogaj za trebušno slinavko. Prebava se upočasni, encimi se ne tvorijo pravočasno, hrana pa ostane deloma nerazgrajena. Idealno je 5-6 manjših obrokov na dan, približno v velikosti dlani.

2. Pripravljajte lažje jedi

Največjo obremenitev povzročata ocvrta in zelo mastna hrana. Primernejše so: kuhanje, kuhanje na pari, pečenje z malo maščobe ali blago dušenje. Namesto mastnih prilog so odlična izbira zelenjavne juhe in lahka enolončnica.

Trebušna slinavka je vitalen organ, ki leži tik za želodcem in ima dvojno vlogo:

Pomaga pri prebavi, saj izloča encime, ki razgrajujejo maščobe, beljakovine in ogljikove hidrate.

Uravnava krvni sladkor, ker proizvaja hormone, med njimi inzulin in glukagon.

Je eden najobčutljivejših organov v telesu, zato jo nepravilna prehrana, preveč maščob, sladkorja in alkohola, lahko hitro obremeni. Z zdravo prehrano pa se dobro odziva in se lahko tudi regenerira.

3. Pozor na skrite sovražnike trebušne slinavke

Glavni problem ni vedno maščoba, ampak sladkor. Preveč sladkorja sili trebušno slinavko v nenehno »visoko prestavo«. Sladkega se ni treba popolnoma odpovedati, le pametno ga zamenjajte: z žličko medu, s svežim ali jagodičastim sadjem ter s pečenimi jabolki namesto tort in peciva.

4. V jedilnik vključite hrano, ki trebušni slinavki ustreza

Najbolj priporočljiva so blaga, lahko prebavljiva živila: zelenjavne juhe, ovseni kosmiči, ajda, skuta z znižano vsebnostjo maščob. Ta živila dajejo energijo, a ne obremenjujejo prebavnih encimov.

5. Ne pozabite na vodo

Za pravilno delovanje trebušna slinavka potrebuje dovolj tekočine. Dan začnite s toplo vodo, ki blagodejno spodbudi prebavo in razbremeni želodec ter trebušno slinavko. Priporočeno je od 1,5 do 2 litra tekočine dnevno, odvisno od aktivnosti in letnega časa.

Če te navade postanejo del vsakdana, se izboljšanje hitro pokaže: manj napihnjenosti, manj občutka teže v trebuhu, boljša prebava in več energije čez dan. Trebušna slinavka se ob pravilni prehrani odzove presenetljivo hitro, in vam vrne občutek lahkotnosti.

Več iz teme

zdrava prehranaprehranahranaprebavazdravje
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Polet
TEGA NISTE VEDELI

Po 50. letu trebušna slinavka dela na maksimumu! Ta živila jo najbolj uničujejo

Majhne spremembe, velik učinek: kako z nekaj prilagoditvami prehrane razbremenite trebušno slinavko po 50. letu.
Miroslav Cvjetičanin12. 12. 2025 | 15:00
14:42
Novice  |  Svet
RAZBURKAL Z IZJAVAMI

Trump udaril po Evropi: »Mislim, da so šibki. Evropa ne ve, kaj naj stori«

Za mesta, kot sta London in Pariz, pravi, da »pokajo po šivih« zaradi priseljevanja z Bližnjega vzhoda in iz Afrike.
12. 12. 2025 | 14:42
14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
14:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAPUSTIL PRIPOR

Sabrijan Jurkovič, ki naj bi Šutarju zadal smrtonosni udarec, že na prostosti: »Brat, idemo kući!*« (FOTO)

Pripor je odpravljen, pohvalil se je na družbenih omrežjih.
12. 12. 2025 | 14:08
13:56
Novice  |  Slovenija
DIAMANTNA ZAKONCA

Olga in Štefan sta si dom postavila na grajskem hribu (FOTO)

Olga in Štefan sta poročena že šest desetletij. Dolgoletna planinca sta dejavna vsak dan.
12. 12. 2025 | 13:56
13:42
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Tega nikar ne počnite z novoletno smrečico v loncu

Kako izbrati kakovostno drevesce v loncu, koliko časa ga imeti v stanovanju in kako ga pravilno vrniti na prosto, da preživi do pomladi.
12. 12. 2025 | 13:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki