Po 60. letu imate še 12 ključnih let za bolj zdravo starost. Izkoristite jih, dokler ni prepozno

Nova spoznanja o zdravem staranju kažejo, da je obdobje med 60. in 72. letom najboljši čas za krepitev telesa in možganov. Navade, ki jih osvojite zdaj, lahko odločilno vplivajo na kakovost življenja tudi po 80. letu.

Staranje je naraven življenjski proces, vendar strokovnjaki opozarjajo, da številne bolezni niso neizogibna posledica let. Veliko večji vpliv imajo življenjski slog, prehrana, gibanje, stres in okolje.

Prav zato naj bi bilo obdobje med 60. in 72. letom eno najpomembnejših v življenju. Takrat je telo še dovolj zmogljivo, da lahko z zdravimi navadami ustvarimo zalogo telesne in duševne moči, ki nam bo koristila tudi v poznejših letih.

Zakaj je obdobje po 60. letu tako pomembno?

Raziskave kažejo, da se po približno 75. letu starosti telesna zmogljivost pogosto začne hitreje zmanjševati. Zato je smiselno že prej poskrbeti za čim boljšo telesno pripravljenost, ravnotežje, mišično moč in duševno kondicijo.

Strokovnjaki poudarjajo štiri ključna področja zdravega staranja:

ohranjanje gibljivosti,

krepitev mišične moči,

učenje novih spretnosti,

izboljševanje telesne vzdržljivosti.

Prav kombinacija teh dejavnikov pomembno vpliva na samostojnost, kakovost življenja in zmanjšuje tveganje za padce ter številne kronične bolezni.

Vsakodnevne navade, ki lahko podaljšajo zdrava leta

Za izboljšanje zdravja niso potrebni ekstremni športni podvigi. Veliko koristi prinašajo že preproste vsakodnevne navade.

Med najbolj priporočljivimi so:

hitra hoja vsaj 30 minut na dan,

vadba za moč dva- do trikrat tedensko,

vaje za ravnotežje in gibljivost,

vključevanje v društva, krožke ali prostovoljske dejavnosti,

učenje novih spretnosti ali tujih jezikov,

redno branje, reševanje miselnih izzivov in druženje.

Takšne dejavnosti hkrati krepijo telo, spodbujajo delovanje možganov in zmanjšujejo občutek osamljenosti, ki pogosto postane težava v starejšem življenjskem obdobju.

Tudi možgani potrebujejo trening

Poleg telesne aktivnosti ima pomembno vlogo tudi redna miselna dejavnost. Branje knjig, sodelovanje v knjižnih klubih, igranje družabnih iger, učenje novih hobijev ali igranje glasbila dokazano spodbujajo delovanje možganov. Druženje z vrstniki in aktivno vključevanje v lokalno skupnost lahko zmanjšata tveganje za upad kognitivnih sposobnosti ter pozitivno vplivata na razpoloženje. Tudi v Sloveniji številna društva upokojencev, ljudske univerze in medgeneracijski centri ponujajo brezplačne ali cenovno dostopne dejavnosti za starejše.

Nikoli ni prepozno za spremembe

Strokovne raziskave kažejo, da lahko spremembe življenjskega sloga koristijo tudi ljudem po 70. letu starosti. Redna telesna dejavnost, zdrava prehrana, kakovosten spanec in ohranjanje socialnih stikov lahko upočasnijo telesno in duševno staranje ter zmanjšajo tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen, demenco in druge kronične bolezni. Na zdravje pogosto bolj kot geni vplivajo vsakodnevne odločitve.

Zdrava prehrana ostaja temelj dolgoživosti

Pomembno vlogo ima tudi prehrana. Raznolika prehrana z veliko zelenjave, sadja, stročnic, polnovrednih žit, kakovostnih beljakovin in zdravih maščob dokazano zmanjšuje tveganje za številne bolezni ter pomaga ohranjati mišično maso in vitalnost. V kombinaciji z rednim gibanjem tak način prehranjevanja pomembno prispeva k bolj zdravemu staranju.

Starost ni umik iz življenja, ampak novo poglavje

Obdobje po upokojitvi ni nujno čas počasnega umikanja iz aktivnega življenja. Lahko postane priložnost za nove izkušnje, potovanja, učenje, prostovoljstvo in dejavnosti, za katere prej ni bilo dovolj časa. Pozitiven pogled na staranje je povezan z boljšim telesnim in duševnim zdravjem, večjo življenjsko energijo ter večjo samostojnostjo tudi v poznejših letih. Največjo razliko pogosto naredijo prav majhne vsakodnevne odločitve. Če začnete skrbeti zase danes, si lahko ustvarite dragoceno zalogo zdravja, ki vam bo koristila še desetletja.