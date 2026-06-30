  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JIH IMATE 60

Po 60. letu imate še 12 ključnih let za bolj zdravo starost. Izkoristite jih, dokler ni prepozno

Zakaj je obdobje po 60. letu tako pomembno?
Največjo razliko pogosto naredijo prav majhne vsakodnevne odločitve. Če začnete skrbeti zase danes, si lahko ustvarite dragoceno zalogo zdravja, ki vam bo koristila še desetletja. FOTO: Getty Images
Največjo razliko pogosto naredijo prav majhne vsakodnevne odločitve. Če začnete skrbeti zase danes, si lahko ustvarite dragoceno zalogo zdravja, ki vam bo koristila še desetletja. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 30. 6. 2026 | 10:00
4:38
A+A-

Nova spoznanja o zdravem staranju kažejo, da je obdobje med 60. in 72. letom najboljši čas za krepitev telesa in možganov. Navade, ki jih osvojite zdaj, lahko odločilno vplivajo na kakovost življenja tudi po 80. letu.

Staranje je naraven življenjski proces, vendar strokovnjaki opozarjajo, da številne bolezni niso neizogibna posledica let. Veliko večji vpliv imajo življenjski slog, prehrana, gibanje, stres in okolje.

Prav zato naj bi bilo obdobje med 60. in 72. letom eno najpomembnejših v življenju. Takrat je telo še dovolj zmogljivo, da lahko z zdravimi navadami ustvarimo zalogo telesne in duševne moči, ki nam bo koristila tudi v poznejših letih.

Zakaj je obdobje po 60. letu tako pomembno?

Raziskave kažejo, da se po približno 75. letu starosti telesna zmogljivost pogosto začne hitreje zmanjševati. Zato je smiselno že prej poskrbeti za čim boljšo telesno pripravljenost, ravnotežje, mišično moč in duševno kondicijo.

Strokovnjaki poudarjajo štiri ključna področja zdravega staranja:

  • ohranjanje gibljivosti,
  • krepitev mišične moči,
  • učenje novih spretnosti,
  • izboljševanje telesne vzdržljivosti.

Prav kombinacija teh dejavnikov pomembno vpliva na samostojnost, kakovost življenja in zmanjšuje tveganje za padce ter številne kronične bolezni.

Vsakodnevne navade, ki lahko podaljšajo zdrava leta

Za izboljšanje zdravja niso potrebni ekstremni športni podvigi. Veliko koristi prinašajo že preproste vsakodnevne navade.

Med najbolj priporočljivimi so:

  • hitra hoja vsaj 30 minut na dan,
  • vadba za moč dva- do trikrat tedensko,
  • vaje za ravnotežje in gibljivost,
  • vključevanje v društva, krožke ali prostovoljske dejavnosti,
  • učenje novih spretnosti ali tujih jezikov,
  • redno branje, reševanje miselnih izzivov in druženje.

Takšne dejavnosti hkrati krepijo telo, spodbujajo delovanje možganov in zmanjšujejo občutek osamljenosti, ki pogosto postane težava v starejšem življenjskem obdobju.

Tudi možgani potrebujejo trening

Poleg telesne aktivnosti ima pomembno vlogo tudi redna miselna dejavnost. Branje knjig, sodelovanje v knjižnih klubih, igranje družabnih iger, učenje novih hobijev ali igranje glasbila dokazano spodbujajo delovanje možganov. Druženje z vrstniki in aktivno vključevanje v lokalno skupnost lahko zmanjšata tveganje za upad kognitivnih sposobnosti ter pozitivno vplivata na razpoloženje. Tudi v Sloveniji številna društva upokojencev, ljudske univerze in medgeneracijski centri ponujajo brezplačne ali cenovno dostopne dejavnosti za starejše.

Nikoli ni prepozno za spremembe

Strokovne raziskave kažejo, da lahko spremembe življenjskega sloga koristijo tudi ljudem po 70. letu starosti. Redna telesna dejavnost, zdrava prehrana, kakovosten spanec in ohranjanje socialnih stikov lahko upočasnijo telesno in duševno staranje ter zmanjšajo tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen, demenco in druge kronične bolezni. Na zdravje pogosto bolj kot geni vplivajo vsakodnevne odločitve.

Zdrava prehrana ostaja temelj dolgoživosti

Pomembno vlogo ima tudi prehrana. Raznolika prehrana z veliko zelenjave, sadja, stročnic, polnovrednih žit, kakovostnih beljakovin in zdravih maščob dokazano zmanjšuje tveganje za številne bolezni ter pomaga ohranjati mišično maso in vitalnost. V kombinaciji z rednim gibanjem tak način prehranjevanja pomembno prispeva k bolj zdravemu staranju.

Starost ni umik iz življenja, ampak novo poglavje

Obdobje po upokojitvi ni nujno čas počasnega umikanja iz aktivnega življenja. Lahko postane priložnost za nove izkušnje, potovanja, učenje, prostovoljstvo in dejavnosti, za katere prej ni bilo dovolj časa. Pozitiven pogled na staranje je povezan z boljšim telesnim in duševnim zdravjem, večjo življenjsko energijo ter večjo samostojnostjo tudi v poznejših letih. Največjo razliko pogosto naredijo prav majhne vsakodnevne odločitve. Če začnete skrbeti zase danes, si lahko ustvarite dragoceno zalogo zdravja, ki vam bo koristila še desetletja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

staranjezdrav življenjski slog60 rojstni danstarostzdravjedolgoživost
ZADNJE NOVICE
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Nemški turist si bo žal zapomnil dopust v enem izmed kampov na območju Bohinja

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.
30. 6. 2026 | 10:05
10:05
Novice  |  Slovenija
VREME

Meteorolog Arsa: Slovenija je eno najbolj nevihtnih območij v Evropi

Meteorolog Arsa Branko Gregorčič pojasnjuje, zakaj so vročinski valovi vse pogostejši, poletna neurja vse silovitejša in na kaj se moramo v Sloveniji najbolj pripraviti.
Mateja Florjančič30. 6. 2026 | 10:05
10:00
Lifestyle  |  Polet
JIH IMATE 60

Po 60. letu imate še 12 ključnih let za bolj zdravo starost. Izkoristite jih, dokler ni prepozno

Zakaj je obdobje po 60. letu tako pomembno?
Miroslav Cvjetičanin30. 6. 2026 | 10:00
09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA BOLJŠI VID

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 09:27
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
KRITIKA

Elon Musk nad bivšo ženo Jeffa Bezosa: očita ji tole

Elon Musk je znova dvignil veliko prahu, tokrat z ostrimi kritikami na račun MacKenzie Scott, nekdanje žene ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa.
30. 6. 2026 | 09:25
09:15
Novice  |  Svet
POŠKODOVANI

Prva eksplozija v zgodovini Monaka: napadalec pustil nahrbtnik in pobegnil, med ranjenimi ukrajinski milijarder (FOTO)

Monaco, ena najvarnejših držav na svetu, je v ponedeljek zvečer pretresla eksplozija, kakršne tam ne pomnijo.
30. 6. 2026 | 09:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Koga boste poklicali, ko se vam zalomi?

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA BOLJŠI VID

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 09:27
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki