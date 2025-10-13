Po 65. letu pijte več vode. To so pravila za zdravo hidracijo, ki jih potrjujejo strokovnjaki

Voda je v zadnjih letih postala pravi modni dodatek. Na družbenih omrežjih lahko opazimo poplavo videov, v katerih uporabniki razkazujejo svoje zbirke elegantnih steklenic, in prisegajo, da jim redno pitje vode prinaša sijočo kožo ter več energije.

A ob vsem tem navdušenju se postavlja vprašanje, koliko vode res potrebujemo na dan?

Ne, ne potrebujete treh litrov na dan

Splošne prehranske smernice priporočajo, da odrasli popijejo od šest do osem kozarcev tekočine dnevno, približno od 1,5 do 2 litra.

Zadostna hidracija podpira imunski sistem, pomaga pri uravnavanju telesne temperature, ohranja zdravo kožo ter izboljšuje koncentracijo in raven energije. Kljub temu raziskave kažejo, da več kot polovica ljudi ne doseže priporočene količine vnosa tekočine.

Dobra novica je, da tekočine ne prihajajo samo iz vode. Telo lahko hidriramo tudi z mlekom z nizko vsebnostjo maščob, kavo, nesladkanimi napitki, sadnimi sokovi ali smutiji, še posebej, če jih razredčimo z vodo, saj tako povečamo hidracijski učinek.

Potrebe po tekočini se razlikujejo glede na telesno velikost, stopnjo telesne aktivnosti in zdravstveno stanje, zato univerzalnega pravila ni.

Po 65. letu je pitje še pomembnejše

Barva urina je eden najzanesljivejših pokazateljev hidracije, bledorumena barva pomeni, da telesu tekočine ne primanjkuje, medtem ko temnejši odtenki nakazujejo dehidracijo.

Pri starejših in otrocih je občutek žeje pogosto oslabljen, zato so posebej ogroženi za dehidracijo. Mehanizem žeje se s starostjo zmanjšuje, kar pomeni, da bi morali starejši piti redno, tudi če niso žejni.

Tudi vode ni dobro piti preveč

Tudi s prekomernim pitjem vode lahko pretiravamo. Stanje, imenovano hiponatriemija, nastane, ko prevelike količine vode znižajo raven natrija v krvi. To se pogosteje pojavlja pri starejših zaradi zmanjšane ledvične funkcije.

Aromatizirane vode niso bolj zdrave

Vode z dodanimi okusi, ki jih najdemo v trgovinah, pogosto vsebujejo sladkor in umetna sladila, zato niso priporočljive. Domača priprava aromatizirane vode, denimo z rezinami sadja ali zelišči, je boljša izbira, vendar spremeni predvsem okus, ne pa tudi prehranske vrednosti.

Dodajanje elektrolitov v vodo je trenutno priljubljen trend na družbenih omrežjih, vendar večina ljudi tega ne potrebuje. Elektroliti so pomembni predvsem za tiste, ki se ukvarjajo z zahtevnimi športnimi aktivnostmi, kot so maratoni, kjer se z znojenjem izgubi več soli. Za povprečnega človeka pa to ni nujno.

Dodajanje limone ali kumaric? Samo za okus

Voda z limono ali kumaricami ne bo pospešila prebave ali razstrupila telesa, kot pogosto trdijo spletni vplivneži. Ledvice in jetra so tiste, ki naravno odstranjujejo toksine iz telesa. Dodatek sadja in zelišč pa lahko izboljša okus in pomaga tistim, ki težje popijejo dovolj tekočine.

Hrana, bogata z vodo, šteje

Približno 70 odstotkov vnosa tekočine dobimo s pijačo, preostanek pa iz hrane. Med najbolj hidracijsko bogata živila sodijo kumare, zelena, jagode, lubenica in solata. Poleg vode vsebujejo tudi vitamine, antioksidante in vlaknine – lubenica na primer vsebuje antioksidante, jagode pa veliko vitamina C.

Vodo pijte postopoma, ne naenkrat

Če spijete liter vode naenkrat, se lahko pojavita napihnjenost in slabša absorpcija tekočine. Bolje je piti manjše količine čez ves dan, približno 250 mililitrov na nekaj ur, še posebej ob obrokih.

Filtrirana ali ustekleničena voda nista bolj zdravi

V državah z varno pitno vodo iz pipe filtriranje ni potrebno. Filtrirana voda ima morda nekoliko drugačen okus, vendar z vidika zdravja ali varnosti ni razlik. Prav tako dražje ustekleničene vode nimajo posebnih koristi, razen priročnosti na poti.

Če uporabljate stekleničko za večkratno uporabo, jo je priporočljivo redno čistiti, idealno vsak dan, da preprečite razmnoževanje bakterij.

Ključ do zdravja: zmernost in rednost

Najboljši pristop k hidraciji je preprost: pijte redno, pijte raznoliko in poslušajte svoje telo. Po 65. letu pa pijte nekoliko več, ne zaradi trenda, ampak zato, ker vaše telo to resnično potrebuje.