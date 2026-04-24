NEVARNE KOLESARSKE POTI

Po kolesarski hudi nesreči Roberta Kranjca: Več kot polovica kolesarskih poti v slovenskih mestih ocenjenih kot nevarnih

Do teh ugotovitev je prišla Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), ki je v sodelovanju s podjetjem Lane Patrol v petih slovenskih mestih opravila obsežno ocenjevanje kolesarske infrastrukture.
Ocenjevanje je potekalo po metodologiji CycleRAP, ki vključuje snemanje površin, obdelavo podatkov in pripravo končnega poročila. FOTO: Getty Images

Ocena je bila narejena s pomočjo specializiranega orodja Lane Patrol, ki je bil zasnovan za implementacijo modela CycleRAP z zbiranjem, kodiranjem in analizo infrastrukturnih in prometnih podatkov. FOTO: AMZS

Klemen Filipič: "Prednost tega modela je to, da lahko analizira specifično površino za kolesarjenje ali pa tudi katerokoli drugo." FOTO: AMZS

Erik Logar: "Lokalne skupnosti imajo sedaj informacije, kaj je treba izboljšati, da bo kolesarjenje v njihovih krajih še varnejše." FOTO: AMZS

Jose Gutiérrez med predstavitvijo rezultatov. FOTO: AMZS

Miroslav Cvjetičanin
 24. 4. 2026 | 13:00
Če se vsak dan vozite s kolesom po mestu, vas ta podatek verjetno ne bo presenetil: več kot polovica pregledanih kolesarskih poti v Sloveniji je ocenjenih kot visoko ali celo ekstremno tveganih za kolesarje.

Do teh ugotovitev je prišla Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), ki je v sodelovanju s podjetjem Lane Patrol v petih slovenskih mestih opravila obsežno ocenjevanje kolesarske infrastrukture po mednarodni metodologiji CycleRAP. Projekt je bil omogočen s finančnimi sredstvi, pridobljenimi na razpisu mednarodne avtomobilistične zveze FIA.

Pregledali so skupno 75 kilometrov kolesarskih poti oziroma površin, ki jih uporabljajo kolesarji, in sicer v Ljubljani, Kranju, Kopru, Velenju ter Novem mestu.

Kolesarske poti pogosto preozke in nevarno blizu avtomobilom

Analiza je pokazala, da je kar 51 odstotkov celotnega pregledanega omrežja ocenjenega z visoko ali ekstremno stopnjo tveganja. Čeprav polovico omrežja predstavljajo ločene kolesarske poti, je 27 odstotkov takšnih, kjer si morajo kolesarji cesto deliti z motornimi vozili, kar močno povečuje možnost nevarnih situacij in neposrednih konfliktov.

Še bolj zaskrbljujoč je podatek, da je približno 90 odstotkov analizirane infrastrukture preozke, široke le med enim in dvema metroma. Takšna širina pogosto ne omogoča varnega dvosmernega prometa, enostavnega prehitevanja ali uporabe širših koles, kot so na primer tovorna kolesa. Kar 63 odstotkov analiziranega omrežja poteka največ en meter stran od voznih pasov za avtomobile, skoraj 75 odstotkov kolesarskih površin pa je speljanih neposredno ob robnikih, zidovih ali drugih nepremičnih objektih, kar dodatno povečuje tveganje.

Problem so tudi težka vozila in višje hitrosti

Skoraj 77 odstotkov pregledanih površin je izpostavljenih srednji ali veliki količini težkih vozil, kar pomeni dodatno nevarnost za kolesarje, predvsem v urbanih središčih. Četrtina kolesarskih poti poteka ob cestah, kjer je omejitev hitrosti med 60 in 90 kilometri na uro, kar je za kolesarje še posebej tvegano.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na manj očitne, a pomembne težave: taktilne talne oznake za slepe in slabovidne pešce so ponekod speljane preblizu kolesarskih poti, kovinski ločilni elementi pa ob dežju postanejo zelo spolzki.

Kako so potekale meritve

Ocenjevanje je potekalo po metodologiji CycleRAP, ki vključuje snemanje površin, obdelavo podatkov in pripravo končnega poročila.

S pomočjo posebne mobilne aplikacije, nameščene na kolesu, so med vožnjo samodejno zajemali GPS-posnetke kolesarske infrastrukture. Zbrane slike in podatki so se nato sinhronizirali v spletno orodje, kjer je podjetje Lane Patrol mapiralo celotno kolesarsko mrežo. Vsaka kolesarska površina je bila razdeljena na krajše segmente, pri čemer so za vsak odsek analizirali več kot 40 različnih atributov – od širine poti in prometnih oznak do ovir, zaščitnih ograj, križišč, prehodov za pešce in prisotnosti pešcev.

»Orodje nato samodejno pripravi scenarije izboljšav oziroma predloge sprememb, na podlagi katerih se lahko upravljavci analiziranih površin, kot so občine in država, urbanistični načrtovalci ali drugi deležniki lažje odločijo za izboljšave, ki prispevajo k bolj varnemu kolesarjenju in s tem k napredku pri prometni varnosti,« je pojasnil Jose Gutiérrez iz podjetja Lane Patrol.

Rezultate sta strokovno predstavila Erik Logar in Klemen Filipič

Rezultate raziskave, metodologijo ocenjevanja ter primerjave in načine izboljšav sta strokovno obravnavala Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri Avto-moto zvezi Slovenije, in Klemen Filipič, strokovni sodelavec za področje mobilnosti pri AMZS. Po njunih ugotovitvah ima Slovenija sicer dobro strukturno osnovo za razvoj kolesarjenja, vendar je za vsakodnevne uporabnike kolesarskih poti še veliko prostora za izboljšave.

Predlagajo tri ključne ukrepe

S pomočjo modela CycleRAP Safety Treatment Model in orodja Lane Patrol so strokovnjaki pripravili tri glavne sklope ukrepov za izboljšanje varnosti.

Kratkoročno: več vzdrževanja in jasnejše označbe

Sem sodijo odprava konkretnih nevarnosti, boljše prometne oznake, izboljšane talne označbe ter hitri in cenovno ugodni posegi, ki lahko takoj izboljšajo varnost.

Srednjeročno: širše poti in močnejše zaščitne ograje

Prednost naj bi imela postavitev robustnih varnostnih ograj iz betona ali jekla na cestah, kjer promet presega hitrost 50 kilometrov na uro, ter postopna širitev kolesarskih poti na vsaj dva metra.

Dolgoročno: omejitev hitrosti in ločene kolesarske steze

Kot ključni dolgoročni ukrep strokovnjaki predlagajo formalno omejitev hitrosti na 30 kilometrov na uro v urbanih območjih ter razvoj fizično ločenih kolesarskih poti, ki bi bile povsem ločene od motornega prometa.

Varnejše poti za vse

Na Avto-moto zveza Slovenije poudarjajo, da izboljšanje kolesarske infrastrukture ne pomeni le večje varnosti za kolesarje, ampak tudi boljšo prometno varnost za vse udeležence v prometu.

Z vedno več ljudmi, ki za vsakodnevne opravke izbirajo kolo, postaja vprašanje varnih kolesarskih poti vse bolj pomembno – in očitno tudi vse bolj nujno.

Ali je lahko tudi nesreča Roberta Kranjca opozorilo?

Nedavna huda kolesarska nesreča nekdanjega smučarskega skakalca Roberta Kranjca znova odpira vprašanje varnosti kolesarjev na slovenskih cestah.

Kranjec je po padcu s kolesom utrpel hujše poškodbe in je bil zaradi resnosti stanja prepeljan na zdravljenje v bolnišnico. Po poročanju medijev naj bi med vožnjo zapeljal na nasprotni vozni pas, trčil v robnik in padel, policija pa je v postopku ugotovila tudi vožnjo pod vplivom alkohola. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, čaka pa ga zahtevna rehabilitacija.

Čeprav ta primer ni neposredno posledica slabe kolesarske infrastrukture, jasno kaže, kako hitro lahko pride do hudih posledic, ko se združijo dejavniki tveganja, od nepazljivosti in neustreznega ravnanja do nevarnega cestnega okolja.

Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da varnost kolesarjev ni odvisna le od kakovosti kolesarskih stez, temveč tudi od odgovornega ravnanja vseh udeležencev v prometu. Dobra infrastruktura lahko zmanjša tveganje, ne more pa povsem preprečiti nesreč, če so prisotni alkohol, prevelike hitrosti ali druge nevarne odločitve.

Primer Robert Kranjec tako ni le športna novica, temveč tudi resen opomnik, da je varnost na kolesu vedno kombinacija varne poti in odgovorne vožnje.

NEVARNE KOLESARSKE POTI

